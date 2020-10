Prime Day 2020: Diese Gaming-Deals lohnen sich heute

Das Jahr 2020 wird für Gamer noch richtig teuer! Denn nachdem Nvidia und AMD schon neue Gaming-Hardware vorgestellt haben, bringen Sony und Microsoft bald auch noch die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt. Wie in jedem Jahr lohnt es sich daher, auf die Angebote des Amazon Prime Days zu schauen. Für den Tag 1 haben wir daher die besten Deals des Prime Days an verlinkter Stelle herausgesucht.

Doch finden sich auch Angebote für Konsolen, Euren Gaming-PC oder Zubehör wie Controller und Mäuse unter den Deals? Wollt Ihr Euer Gaming-Arsenal erweitern, seid Ihr an der richtigen Stelle. Denn in den Kategorien "PlayStation", "Xbox", "PC", "Nintendo Switch" und "PC-Gaming" findet Ihr nachfolgend den passenden Deal für Euer System. Ihr seid abseits des Prime Days auf einen guten Deal gestoßen? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Die besten PlayStation-Deals am Amazon Prime Day

Während der Release der PlayStation 5 schon so nahe ist, dass die Konsole schon in der Vorbestell-Phase ausverkauft ist, lachen sich Besitzer einer PS4 ins Fäustchen. Denn veraltet ist die PlayStation 4 noch lange nicht und während PS5-Besitzer Ihr Geld aus dem Fenster werfen, sparen PS4-Fans an Rabatttagen wie dem Prime Day richtig Geld.

Beboncool PS4 Controller Charger

An Tag eins des Prime Days sieht es für Sony-Fans aber noch recht mau aus. So finden sich lediglich Zubehör und einige Spiele unter den zeitlich begrenzten Deals. Durchaus praktisch für Nutzer einer PS4 könnte die Ladestation für DualShock 4-Controller sein, die es vom Hersteller Beboncool gibt.

Das Zubehör kostet nur 11,49 Euro und liegt knapp 25 Prozent unter dem Standardpreis. Bei anderen Händlern konnten wir ähnliche Produkte zu Preisen ab 20 Euro finden. Aufgrund der recht kleinen Akkus des DualShock 4-Controllers eine sinnvolle Investition.

Spiele mit bis zu 40% Rabatt

In einer Übersicht listet Amazon zudem zahlreiche PS4-Spiele, die mitunter stark reduziert sind. In der Liste findet Ihr unter anderem die Sims 4 für 12,99 Euro. Skyrim für 15,59 Euro oder die Ultimate-Edition von Fifa 21 für 79,99 Euro. Letztere kostet regulär fast 100 Euro, schließlich ist Fifa 21 erst kürzlich auf den Markt gekommen.

Die Ersparnis schwankt dabei von Spiel zu Spiel. Maximal sind 40 Prozent drin und gerade ältere Spiele sind am Prime Day sehr günstig. Habt Ihr also einen Titel noch nicht gespielt, könnt Ihr getrost zuschlagen.

Fifa 21 mit DualShock 4-Controller

Wo wir gerade bei Fifa 21 sind: Das Spiel gibt es zusammen mit einem DualShock 4-Controller in der Fifa 21-Standard-Version im Rahmen des Prime Days für 79,99 Euro. Einzeln konnten wir für den Controller einen Straßenpreis von 50 Euro und für das Spiel einen Bestpreis von 40 Euro finden. Warum also nicht 10 Euro bei Amazon sparen?

Generalüberholte PS4 Slim für 169,99€

Sucht Ihr nach PS4-Angeboten, da Ihr Euch die Konsole schon immer kaufen wolltet? Dann solltet Ihr über das Angebot einer generalüberholten PS4 Slim nachdenken. Mit 500 Gigabyte Speicherplatz kostet die Konsole am Prime Day nur 169,99 Euro.

Zwar ist die Konsole nicht komplett neu, dank der Generalüberholung erhaltet Ihr beim Kauf aber eine Herstellergarantie von 12 Monaten. Da die Konsole neu in anderen Onlineshops noch für knapp 250 Euro gehandelt wird, habt Ihr bei dem Amazon-Deal noch viel Geld für Spiele übrig.

Die besten Xbox-Deals am Amazon Prime Day

Xbox-Fans dürfen sich in diesem Jahr auch auf neue Konsolen freuen. Denn Microsoft steckt wie Sony auch mitten in der Vorbestell-Phase der Konsolen Xbox Series S und Series X. Besitzer einer Xbox One X oder Xbox One S können sich daher auf günstigere Spiele und Zubehör freuen. Am Prime Day konnten wir folgende Deals für Euch finden:

Fifa 21 ab 56,99 Euro

Den neusten Teil des Fußballspiels Fifa gibt es am Prime Day in zwei Versionen für die Xbox. Dabei kauft Ihr ein Upgrade auf die Next-Gen-Konsolen gleich mit. Kauft Ihr also bald die Xbox Series X, könnt Ihr das Spiel auch dort genießen. Da die Series S kein Laufwerk hat, entfällt dieser Vorteil. Die Standard-Version kommt dennoch mit .050 FUT Points.

Wie bei den Sony-Deals findet Ihr auch die Ultimate-Edition zu vergünstigten Preisen. Das Spiel ist auch für die Xbox-Konsolen von fast 100 Euro auf 79,99 Euro reduziert worden. Auch steht Euch hier das kostenlose Upgrade für die Xbox Series X zur Verfügung.

Neben Fifa 21 gibt es viele weitere Spiele für die Xbox One zu reduzierten Preisen. Seid Ihr also keine Fußball-Fans, findet Ihr weitere Spiele nachfolgend.

Weitere Spiele-Deals für Eure Xbox

Da es am ersten Prime Day recht wenig Zubehör für die Xbox One-Versionen gibt, haben wir Euch nachfolgend noch ein paar reduzierte Spiele herausgesucht:

Habt Ihr auf den Prime Day gewartet, um Euch endlich eine Xbox zu kaufen? Dann müssen wir Euch aktuell noch enttäuschen. Denn gute Konsolen-Angebote konnten wir am ersten Tag noch nicht finden. Schaut also Morgen noch einmal vorbei!

Die besten Nintendo-Deals am Amazon Prime Day

Deals für die Nintendo Switch sind am Prime Day besonders beliebt. Schließlich ist die portable Nintendo-Konsole noch immer viel zu preisstabil. Leider bleibt die Switch ihrem Ruf auch in diesem Jahr treu. Denn als Konsolen-Deal konnten wir nur folgendes Angebot finden:

Nintendo Switch mit Animal Crossing: New Horizons

Die Nintendo Switch kauft Ihr zusammen mit dem Spiel Animal Crossing: New Horizons für stolze 334,99 Euro. Der Preis ist nicht sonderlich gut, findet sich die Konsole bei anderen Händlern aktuell für knapp 300 Euro. Aber die Sonder-Edition war lange Zeit gar nicht mehr erhältlich. Alternativ könnt Ihr Euch zum gleichen Preis für das Bundle mit Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen entscheiden. Wollt Ihr aber unbedingt am Prime Day eine Switch kaufen, könnt Ihr das Angebot dennoch nutzen:

Habt Ihr noch ein bisschen Zeit, könnt Ihr noch auf den zweiten Amazon Prime Day am 14. Oktober warten. Andernfalls müsst Ihr Euch bis zum Black Friday im November gedulden. In der Vergangenheit gab es die Switch schon für knapp 280 Euro im Internet zu kaufen.

Joy Con Replacement von Drittherstellern

Sind Eure Joy Con defekt, könnt Ihr am Prime Day von zwei Angeboten profitieren, bei denen es sich allerdings um Produkte von Drittherstellern handelt. Beide Deals sind allerdings mit 4 von 5 Sternen bewertet und scheinen qualitativ in Ordnung zu gehen.

Die originalen Joy Con finden sich aktuell für knapp 60 Euro im Netz. Die beiden Replacements sind einen Versuch Wert, bei Nichtgefallen könnt Ihr die Produkte natürlich innerhalb der Rückgabefrist zurückgeben.

Spiele und Spiele-Zubehör am Prime Day

Auch für die Nintendo Switch reduziert Amazon am Prime Day ein paar Spiele. Darüber hinaus gibt es mit dem Ring Fit Adventure auch ein Zubehörteil, mit dem Euch Eure Nintendo Switch sportlich herausfordert. Die Angebote findet Ihr in der folgenden Deal-Liste:

Auf Angebote für die Nintendo Switch lite warten wir am ersten Tag des Prime Days noch vergebens. Vielleicht habt Ihr am zweiten Tag ein bisschen mehr Glück, wenn Ihr Eure Switch nur für unterwegs kaufen wollt.

Die besten Gaming-PC-Deals am Amazon Prime Day

Für Euren Gaming-PC gibt es an Rabatttagen zahlreiche Angebote. Aus diesem Grund haben wir die Deals noch einmal in Unterkategorien aufgeteilt. Beginnen wir mit der Steuerzentrale jedes Ego-Shooters: mit den Gaming-Mäusen

Angebote für Gaming-Mäuse

Habt Ihr schon die richtige Gaming-Maus für Euch gefunden? Dann schaut doch einmal bei den Tastatur-Deals vorbei:

Angebote für Gaming-Tastaturen:

Zu guter Letzt haben wir noch ein paar PC-Spiele für Euch herausgesucht. Wieder könnt Ihr einfach die Einträge in der Liste anklicken und gelangt direkt zum Deal.

Angebote für PC-Spiele:

Wirklich interessante AAA-Titel konnten wir in der Liste an Prime-Angeboten leider nicht finden. Jeweils handelt es sich bei den Angeboten um ältere Spiele, die sich aufgrund der günstigen Preise eher aber durchaus lohnen.

Diesen Artikel werden wir im Laufe des Amazon Prime Day immer wieder anpassen, neue Angebote ergänzen und alte Deals herauswerfen. Fehlt Euch eine Kategorie oder ein System in diesem Artikel? Dann schreibt in die Kommentare, nach welchen Deals wir Ausschau halten sollen. Vielleicht werden Eure Wünsche aber schon in einem der anderen Artikel zum Prime Day erfüllt:

