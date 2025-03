Das Handy-Gaming schon seit einigen Jahren das größte Segment der Spieleindustrie. Doch was normalerweise mit Gelegenheitsspielen in Verbindung gebracht wird, hat sich zu wettbewerbsorientierten, rasanten und vernetzten Spielen entwickelt. Wir haben uns mit einer Führungskraft von MediaTek unterhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie das Unternehmen den Markt einschätzt und wie das Gaming das Design der mobilen Prozessoren beeinflusst.

Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Umsätze im Bereich Mobile Gaming steigen, während spiele-orientierte Handys eindeutig eine vom Aussterben bedrohte Spezies sind, bei der nur noch Asus und ZTE/Nubia im Spiel sind.

Nachdem der MWC 2025 ohne ein einziges neues Gaming-Handy zu Ende ging, könnte man argumentieren, dass diese Kategorie erst durch zwei Generationen überhitzter Chips ins Spiel kam, aber wir schweifen ab.

MediaTek galt lange Zeit als Außenseiter in der Mobilfunkwelt und hatte damals keinen Prozessor, der High-End-Handys antreiben konnte. Aber in den letzten fünf Jahren stieg das Unternehmen schnell auf und fordert seitdem Qualcomm heraus. Das taiwanesische Unternehmen ist nicht nur führend bei den SoC-Lieferungen, sondern bietet jetzt auch Chips an, die um die Leistungskrone mitspielen können.

Rob Moffat beantwortete ein paar Fragen zu Gaming-Funktionen auf mobilen Chips. / © MediaTek

Wir konnten uns kurz mit Rob Moffat, Director of Sales & Business Development Europe bei MediaTek, unterhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie das Unternehmen die Entwicklung von Chips vor allem im Bereich Gaming vorantreibt und was im Bereich Mobile Gaming als Nächstes ansteht.

Lokales vs. Cloud-Gaming

Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen On-Device- und Cloud-Gaming kam Moffat direkt auf den Punkt: Aufgrund von Latenzzeiten, Zugänglichkeit und Verbindungsproblemen ist das Spielen lokaler Games immer noch die Nummer eins, auch auf dem Handy.

"Wir können jedoch ein erhebliches Wachstum des Cloud-Gaming-Marktes erwarten, da sich die Internet-Infrastruktur verbessert und die Entwicklung von 5G weiter voranschreitet. Geringere Latenzzeiten, höhere Bandbreiten und verbesserte Geschwindigkeiten ermöglichen es den Nutzern, eine größere Bandbreite an Spielen zu spielen und zu streamen, auch grafikintensive Spiele, ohne dass sie dafür eine leistungsstarke lokale Hardware benötigen.

Diese Ansicht unterscheidet sich ein wenig von der seines Konkurrenten Qualcomm, der seine konkurrierenden Angebote auf beide Segmente verteilt. Dazu gehören "Snapdragon G"-Prozessoren mit bescheideneren CPU- und GPU-Kernen, deren Schwerpunkt auf Cloud-Streaming liegt.

Von Desktop-GPUs lernen

Moffat hob neue Funktionen hervor, die mit der "Dimensity 9400"-GPU des Unternehmens – dem ARM Immortalis-G925-Kern – eingeführt wurden, wie z. B. den Super Resolution Upscaler und den Frame Rate Converter, um mehr (und flüssigere) Bilder bei höherer Energieeffizienz zu liefern.

Super Resolution erzeugt, wie seine Desktop-Pendants Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS, zusätzliche Bilddetails auf der Grundlage von Videobildern, um ein höher aufgelöstes Bild zu präsentieren.

Zum Frame Rate Converter gibt es nur wenige Details, aber er scheint das Gleiche für die Flüssigkeit von Spielszenen zu tun, indem er Videoframes auf der Grundlage von Bewegungsschätzungen interpoliert, wie DLSS Frame Generation oder AMD Fluid Motion Frames. Bei diesen Systemen erstellt der Grafikprozessor Frames, indem er annimmt, wo sich die einzelnen Objekte im Verhältnis zueinander bewegen, wodurch der Eindruck eines flüssigeren Spielerlebnisses entsteht.

In Bezug auf Cloud-Gaming erinnerte er uns daran, dass Stand-Alone-5G – ein "reines" Netzwerk ohne alte 4G/LTE-Ausrüstung – die Latenz (auch Lag genannt) verringern sollte und dass Wi-Fi-7-Funktionen wie MLO (Multi-Link Operation) schnellere, weniger verstopfte Verbindungen im Haus ermöglichen.

Schnellere Kontrollen

Latenz tritt jedoch nicht nur bei der Netzwerkverbindung auf, sondern auch bei unseren Eingabegeräten. Um das zu ändern, haben Razer, LG und MediaTek vor kurzem eine Partnerschaft zur Entwicklung eines Ultra-Low Latency (ULL) Bluetooth-Controllers bekannt gegeben, der eine sehr schnelle Reaktionszeit von angeblich 1 ms bei der Eingabe ermöglicht.

LG, MediaTek und Razer demonstrierten eine Bluetooth-Verbindung mit niedriger Latenz zwischen einem Gamepad und einem Smart-TV. / © LG

BT ULL befindet sich jedoch noch in der Entwicklungsphase und es ist nicht absehbar, wann es im Handel erhältlich sein wird. Die Technologie könnte jedoch nicht nur die Eingabe-Latenz auf Mobiltelefonen verbessern, sondern auch auf anderen Bildschirmen wie Smart-TVs, die in vielen Fällen keine Unterstützung für Bluetooth-Eingabegeräte bieten.

Übrigens ist das taiwanesische Unternehmen auch ein wichtiger Akteur im TV-Segment, denn seine Pentonic-Chips werden in Fernsehgeräten von Sony, Panasonic und vielen anderen großen Marken eingesetzt.

Schnellere Verbindungen im Wi-Fi und Mobilfunknetz

Da Konsolen- und PC-Spiele immer teurer werden (und es keine Anzeichen dafür gibt, dass dies jemals wieder anders sein wird), dürfte das mobile Zocken immer beliebter werden. Und was gibt es Besseres, als alle verfügbaren Verbindungen zu nutzen?

Multi-Link Operation nutzt mehr Frequenzbänder, um höhere Geschwindigkeiten über Wi-Fi zu erreichen. / © MediaTek

Wir haben gesehen, dass Wi-Fi 7 mit MLO schnellere und latenzärmere Verbindungen verspricht, aber mobile SoCs können auch auf Mobilfunkverbindungen umschalten. Normalerweise ist WLAN wegen des geringeren Energieverbrauchs und der geringeren Latenz die bessere Option, aber mobile Daten können unterwegs eine bessere Reichweite bieten und zuverlässiger sein (vor allem, wenn Eure Verwandten oder Mitbewohner:innen ebenfalls eine hohe Bandbreite nutzen).

Moderne Mobilfunkchips sind mit Algorithmen ausgestattet, die erkennen, welche Verbindung die beste Balance zwischen Latenz, Zuverlässigkeit und Stromverbrauch bietet. Moffat betont, dass das Smart Link Dispatching von MediaTek sogar eine Kombination aus Mobilfunkdaten und Wi-Fi nutzen kann, um das Smartphone in Verbindung zu halten.

Alle Recheneinheiten unter einen Hut bringen

Da wir gerade von der Kombination verschiedener Technologien sprechen: Ein modernes SoC ist die Summe vieler Bausteine, die in der Regel durch Drei-Buchstaben-Akronyme (TLA) dargestellt werden: CPU, GPU, NPU, ISP, usw. Ein aktueller Trend bei Qualcomm und MediaTek ist, dass die Flaggschiff-Chips nicht mehr mit kleinen, effizienten CPU-Kernen ausgestattet sind, sondern mit "großen Kernen".

Eine häufige Befürchtung seit der Einführung des Dimensity 9400 und des Snapdragon 8 Elite war, dass die Geräte durch die ausschließliche Verwendung von Leistungskernen noch heißer werden würden als zuvor. Aber für die meisten Aufgaben kann die CPU nach der Verarbeitung in einen stromsparenden Zustand wechseln, um Strom (und Wärme) zu sparen. Die Verwendung von "großen Kernen" wirkt sich auf die Größe des Chips aus, vor allem wenn er mit großen Speicher-Caches ausgestattet ist.

Ein moderner mobiler Prozessor vereint viele verschiedene Recheneinheiten auf einem einzigen Siliziumchip. / © MediaTek

Wenn es um die reine Leistung geht, vor allem in Spielen, ist es besser, viele schnelle Kerne zu haben als nur einen oder zwei davon, solange der Titel die Verteilung der Verarbeitungslast auf die Kerne unterstützt. Hinter den Kulissen muss der Chip auch den Stromverbrauch ausbalancieren, indem er den verschiedenen Kernen, einschließlich der GPU, NPU und anderen Verarbeitungsblöcken, je nach Verarbeitungsbedarf der App Energie zuteilt.

"Die Herausforderung besteht darin, die einzelnen Funktionen der Kerne effektiv zu nutzen, ohne einen von ihnen zu überlasten, was ein detailliertes und durchdachtes Management des Stromverbrauchs, der Aufgabenzuweisung und der Wärmekontrolle erfordert."

Moffat erinnerte uns daran, dass nicht alle Spiele davon profitieren werden, mehrere Kerne zur Verfügung zu haben, aber es ist trotzdem wichtig, eine ausreichende Anzahl davon für die Multithreading-Verarbeitung zu haben. Und auf einem typischen Mobiltelefon laufen im Hintergrund noch andere regelmäßige Aufgaben, wobei Android sich um die Verwaltung von Hintergrund-Apps kümmert, wie z. B. Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen.

Effizientere Handys

Auch wenn die meisten dieser Funktionen in erster Linie für Spiele entwickelt wurden, können sie auch andere Aufgaben auf unseren Handys verbessern. Ein besseres Akkumanagement, eine intelligentere Zuweisung von Konnektivität, geringere Latenzzeiten für Zubehör oder Videoanrufe oder sogar die Verbesserung von Foto- und Videoaufnahmen – alles möglich dank Techniken, die eigentlich dazu gedacht sind, das neueste AAA-Spiel aufzubrezeln.

Wir danken Rob Moffat und seinem Team, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten und uns ihre Erkenntnisse mitzuteilen.

Was denkt Ihr darüber, wie sich das Spielen auf dem Handy entwickelt? Vermisst Ihr die klobigen Gaming-Handys von früher? Teilt Eure Gedanken in den Kommentaren unten mit.