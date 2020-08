Gaming-Smartphones: Die Wahrheit über 144 Hz, 16 GB RAM und protzige Prozessoren

144-Hz-Anzeige, 16 GB RAM, 512 GB oder sogar 1 TB UFS 3.1-Speicher und ein hochmoderner Snapdragon-Prozessor. Sind Gaming-Smartphones mit all diesen Hardware-Spezifikationen nicht ein bisschen drüber? Benötigen wir wirklich all die Leistung, um die meisten Android- und iOS-Spiele zu spielen? Lasst uns die Details aufschlüsseln, um den Mythos endlich aufzuklären.

Die Architektur eines Gaming-Smartphones ähnelt im Großen und Ganzen der eines PCs. Zunehmend scheinen Smartphone-Komponenten dort sprunghafte Fortschritte zu machen, wo sich die einst riesige Kluft zwischen ihnen und PCs zu verkleinern beginnt, wie zum Beispiel bei Asus' ROG Phone 3 deutlich wird.

Aber lasst Euch nicht täuschen: Während sich die Hardwarespezifikationen von Gaming-Smartphones im Laufe der Jahre stark verbessert haben, sind wir immer noch Lichtjahre davon entfernt, Crysis im ultrahohen Grafikmodus und 4K 60 fps auf einem Smartphone laufen zu lassen. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ausgewählte Mobiltelefone mit so viel RAM ausgestattet sind wie ein Gaming-PC, was macht also all dieser RAM in einem Gaming-Smartphone?

In diesem ersten Kapitel einer neuen Serie, die mobilen Spielen und Gaming-Smartphones gewidmet ist, werde ich versuchen, die Bedeutung (oder vielleicht den Mangel daran) der Hauptkomponenten zu erklären, die in einem Gaming-Smartphone zu finden sind.

Zusammenfassung:

Bildwiederholfrequenz: ein Placebo-Effekt?

Das Display ist eine der Komponenten in einem Smartphone, die in den letzten Jahren und noch mehr in den letzten Monaten die größten Fortschritte gemacht hat. Der größte und jüngste Fortschritt war natürlich die Refreshrate.

Refresh bezieht sich auf die Anzahl der FPS ("frames per second"), d.h. die Anzahl der Bilder, die das Display pro Sekunde anzeigen kann. Dieser Begriff, der in Hertz ausgedrückt wird, hängt direkt von der Rechenleistung des Smartphones ab, also dem Prozessor.

Bis 2019 betrug die Standard-Aktualisierungsrate für den Bildschirm eines Smartphones 60 Hz, was 60 angezeigten Bildern pro Sekunde entspricht. OnePlus stellte jedoch mit dem OnePlus 7 Pro und seiner 90 Hz-Anzeige (90 Bilder pro Sekunde) die Branche auf den Kopf.

Ein 60-Hz-Bildschirm (links) und ein 90-Hz-Bildschirm (rechts). / © NextPit

Seitdem sind viele Hersteller diesem Beispiel gefolgt, einige bieten sogar noch höhere Raten wie 120 Hz beim neuesten Samsung Galaxy S20, 144 Hz beim Asus ROG Phone 3 oder dem Nubia RedMagic 5G und sogar 240 Hz beim Sharp Aquos Zero2.

Je höher die Aktualisierungsrate, desto weniger Bewegungsunschärfe gibt es. Dies ist sehr wichtig für Smartphones, wo wir oft mit hoher Geschwindigkeit durch Bilder scrollen. Es lässt auch Spiele und Videos gleichermaßen flüssiger aussehen.

Im Gebrauch kann man den Unterschied zwischen 60 und 90 Hz wirklich erkennen. Sowohl die Animation als auch das Scrollen des Inhalts auf dem Bildschirm sind weit weniger ruckartig. Darüber hinaus ist die Wahrnehmung der Flüssigkeit in 120 oder 140 Hz wesentlich subtiler. Das ist wirklich eine Verbesserung, die man auf den ersten Blick nicht bemerkt, aber man wird das Fehlen dieser Verbesserung spüren, wenn man zu einem Gerät mit einem 60-Hz-Bildschirm zurückkehrt.

Für Spiele ist es daher ein wesentliches Kriterium. Und ich würde Euch raten, mindestens 90 Hz anzustreben, wenn Ihr ein optimales Erlebnis genießen möchtet. In dem Video unten seht Ihr den direkten Vergleich der unterschiedlichen Bildwiederholraten: