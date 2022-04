Garmin Epix 2 im Test: Darauf haben Sport-Fans lange gewartet!

Das AMOLED-Panel der Epix 2 ist ein alter Bekannter: Das 1,3 Zoll große Display kennen wir bereits aus der Garmin Venu 2 Plus . Mit 65.000 Farben (Fenix 7: 16 Farben) und 416 x 416 Pixeln (Fenix 7: 260 x 260 Pixel) macht der Bildschirm wirklich Spaß. Ich habe im Test die Epix 2 im Always-On-Betrieb genutzt: Mit den Standardeinstellungen ist das Display dann tagsüber stets eingeschaltet. Durch einen Fingertipp aufs Display, eine Tastenbetätigung oder ein Armheben erhöht die Epix 2 die Helligkeit und zeigt den Sekundenzeiger an.

Rechts und links am Gehäuse gibt es insgesamt fünf Tasten mit ausgezeichneten Druckpunkten. In seinen 2022er Flaggschiffen hat Garmin sämtliche Buttons leicht eingefasst, was im Test effektiv vor versehentlicher Betätigung schützt. Neben den fünf Buttons bietet die Epix 2 ein berührungsempfindliches Display, das auch das größte Unterscheidungsmerkmal zur Fenix 7 darstellt.

Die Garmin Epix 2 kommt im typisch-wuchtigen Fenix-Design, bietet aber das schicke AMOLED-Display, das Garmin etwa auch in der Venu 2 Plus verbaut. Auf diese Mischung haben Garmin-Fans lange gewartet.

Im Gegensatz zur Venu 2 Plus bietet die Garmin Epix 2 auch weder Mikrofon noch Lautsprecher. Damit erlaubt sie keine Telefonate übers Handgelenk und unterstützt auch keine Sprachassistenten. Anders als bei der Forerunner 945 gibt es auch keine LTE-Option für die Epix 2. NFC ist immerhin an Bord, sodass Ihr über Garmin Pay bezahlen könnt. Allerdings wird keine meiner drei Banken unterstützt – eine komplette Liste der Garmin-Pay-Partner findet Ihr hier .

Garmin bietet auch Widgets für Kalendereinträge und Benachrichtigungen, die allerdings nicht so mächtig sind wie von aktuellen Smartwatches gewohnt. Die Notifications beispielsweise zeigen für viele Apps generische Nachrichten-Icons an und sind dadurch schlecht auseinanderzuhalten. Zwar lassen sich Benachrichtigungstexte lesen, aber selbst einfache Antworten sind derzeit nicht möglich.

Ganz grundsätzlich gilt: Die Epix 2 ist unglaublich flexibel zu konfigurieren, und erfreulicherweise lassen sich die meisten Einstellungen nun auch am Smartphone in der Garmin-Connect-App treffen. Schade ist nur, dass man die Einstellungen noch nicht von einer alten Garmin-Uhr auf eine neue migrieren kann.

Tracking & Sensoren

Garmin hat mehr Tracking- und Sport-Funktionen als Ihr jemals nutzen könntet. Mit einer Aktivität pro Tag wärt Ihr gut zwei Monate lang beschäftigt, um das komplette Programm einmal durchzuarbeiten. Und "Skilanglauf" ist dabei nicht nur ein Abklatsch von "Alpin-Ski" – Ihr findet in den Karten der Epix 2 wahlweise Loipen oder Pistenkarten inklusive Skihütten. Ihr habt statt Brettern lieber Laufschuhe oder Pedale unter den Füßen? Dann bietet Garmin ebenfalls unglaublich detaillierte Möglichkeiten.

Was mir gefällt:

niemand bietet mehr Sport-Features

präzises GPS-Tracking und tolle Karten

sehr vielfältiges Zubehör

Was mir nicht gefällt:

Funktionsumfang anfangs überwältigend

keine native Möglichkeit für Ernährungstracking

Wie die Fenix-7-Modelle bringt die Epix 2 gegenüber der 2021er-Generation eine Reihe neuer Workout-Funktionen mit. Die Wasserfans dürfen sich auf Kiteboarding und Windsurfing freuen, dazu gibt's neue Karten für Alpin-Ski, Langlaufen und Golf – und Garmins ehemals kostenpflichtige TopoActive-Karten gibt's nun gratis für die Epix 2.

Outdoor-Sport & GPS

Wie die Fenix-Modelle bietet auch die Epix 2 nahezu alles, was sich Outdoor-Sportler nur wünschen können. Unser Testgerät der Epix 2 bietet als Sapphire-Version Multiband-GPS, wobei ich hier im Alltag und bei meiner Laufstrecke durch den Wald keine nennenswerte Verbesserung gegenüber der Venu 2 Plus erkennen kann. Die Positionsbestimmung erfolgt quasi sofort, Probleme mit abgekürzten Ecken sind nicht vorhanden, und mehrfach gelaufene Strecken trackt die Uhr praktisch deckungsgleich.

Dazu gibt's noch eine Reihe interessanter GPS-Features: Ihr könnt beispielsweise bestimmte Koordinaten speichern oder Routen aufzeichnen – oder Euch durch aufgezeichnete Routen oder Routen von Third-Party-Quellen wie Komoot navigieren lassen, nachdem Ihr eine beliebige GPS-Sportart als Workout gestartet habt.

Die Garmin Epix 2 bringt ausführliche und detaillierte Karten mit – Offline-Navigation inklusive. / © NextPit

Spannend besonders für Outdoor-Sportler ist das ausführliche Zubehörset: Für Fahrradfahrer gibt es Kadenzsensoren, welche die Trittfrequenz auf dem Bike messen. Für Triathleten oder Läufer bietet Garmin diverse Pulsgurte an. Diese sind dann etwa wasserdicht oder bieten erweiterte Laufanalysefunktionen und erfassen beispielsweise die vertikale Bewegung und die Bodenkontaktzeit während des Laufens, sodass Ihr Euren Laufstil optimieren könnt.

Garmin HRM Dual Pulsgurt

Garmin Temperatursensor

Garmin Geschwindigkeitssensor

Garmin Trittfrequenzsensor

Während der Workouts zeigt Euch Garmin detaillierte Details an, beispielsweise zu den Herzfrequenzzonen, aktueller Pace & Co. – die Datenansichten könnt Ihr nun auch über das Smartphone anpassen. Spannend finde ich die Anzeige der Stamina, zu Deutsch "Ausdauer". Hier versucht die Epix 2 abzuschätzen, wie viele Kilometer Ihr aktuell noch schafft – oder wie viel Zeit bei der aktuellen Belastung. Der Sinn dahinter: Ihr könnt bei Läufen auf Strecke oder Zeit abschätzen, ob Ihr bei der gegenwärtigen Laufbelastung vor dem Ziel schlapp macht – oder am Ende ungenutztes Potenzial verschenkt.

Die Epix 2 zeigt Euch detaillierte Statistiken zu Euren Läufen an – insbesondere, wenn Ihr einen Brustgurt wie den HRM Tri verwendet, der die Running Dynamics unterstützt. / © NextPit

Natürlich sind das – wie alle Daten von Fitness-Trackern & Co. – nur Abschätzungen, denen man nicht blind vertrauen sollte. Aber mit etwas Erfahrung können die Werte durchaus eine Hilfe sein. Für Lauf-Fans bietet Garmin schließlich noch umfassende Trainingspläne mit unterschiedlichen Zielsetzungen an, die den Trainingsphilosophien diverser Laufgurus folgen. Die Pläne sind wirklich toll aufbereitet.

Indoor-Sport & Fitness

Auch wenn Outdoor-Sport das große Erbe von Garmins Sportuhren sind, so bietet die Epix 2 dennoch auch zahlreiche Feautures für Indoor-Fitness-Anwendungen. Beim HIIT- oder Krafttraining beispielsweise trackt die Smartwatch nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch die von Euch ausführten Übungen inklusive der Wiederholungszahl. Anschließend bekommt Ihr dann eine Auswertung, welche Muskelgruppen wie stark beansprucht wurden.

Garmin bietet hier auch bereits vorgefertigte Workouts, beispielsweise fürs HIIT-Training – und über die App habt Ihr die Möglichkeit, selbst Workouts zusammenstellen. Für die Zukunft würde ich mir noch wünschen, dass nicht nur für den gesamten Körper, sondern auch für individuelle Muskelgruppen ein Belastungsstand inklusive Recovery-Zeit ermittelt wird. Dadurch wäre es möglich, die Trainingsintensität für das nächste Krafttraining besser abzuschätzen.

Beim Krafttraining ermittelt die Garmin Epix 2, was Ihr für Übungen durchgeführt habt und wie diese Euren Körper belasten. / © NextPit

Ob Outdoor- oder Indoor-Sport: der Elevate Gen4 Pulssensor von Garmin bietet eine sehr ordentliche Pulsmessung – und das dank neuer Glasbeschichtung hoffentlich auch langfristig. Bei Sportarten mit geringer Belastung der Handgelenke sind die Ergebnisse sehr präzise und weitgehend deckungsgleich mit den Ergebnissen eines Brustgurt-Systems.

Bei Sportarten, die die Handgelenke mit einbeziehen, ist ein fester Sitz der Uhr am Handgelenk wichtig. Aber auch dann gehen die Messwerte verglichen mit denen eines Brustgurt-Systems etwas auseinander, insbesondere bei hohen Herzfrequenzen. Bei einem Schulter-Arme-Training beispielsweise kam die Garmin Epix 2 auf einen Maximalpuls von 150 und einen Durchschnittspuls von 115. Mit einem Sigma-Brustgurt war der Durchschnittspuls mit 117 zwar nur wenig höher, der hier gemessene Maximalpuls wich mit 165 jedoch deutlich deutlich ab.

Die zahlreichen Widgets sind im Alltag praktisch. Hier seht Ihr beispielsweise Wettervorhersage, Sonnenuntergang-Meldung und Kompass. Ein Fingertipp zeigt jeweils weitere Details. / © NextPit

Schlaf & Recovery

Zu guter Letzt bietet die Epix 2 noch jede Menge Features zur Bewertung Eurer Allgemeinfitness an. Am prominentesten ist hier die Body Battery, quasi der Akku Eures Körpers. Workouts und stressige Tage leeren die Batterie, Schlaf füllt sie wieder auf. Garmin möchte Euch so ein Maß an die Hand geben, wie hart Ihr Euch verausgaben könnt.

Health Snapshot ist eine Momentaufnahme Eurer Gesundheit (links). Über die Trainingsbelastung erfahrt Ihr, welche Aspekte Eurer Fitness Ihr mehr trainieren solltet (mitte und rechts). Bei mir fehlt beispielsweise der hochanaerobe Bereich, sprich: Pack' die Laufschuhe aus! / © NextPit

Ein weiteres Feature zum Bewerten Eurer Fitness ist „Health Snapshot“. Hier bekommt Ihr in einer zweiminütigen Messung eine tagesaktuelle Aufnahme Eurer Fitness, die auf Puls, Herzfreqquenzvariabilität, Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Stress basiert. Wollt Ihr die Werte miteinander vergleichen, solltet Ihr diesen "Screenshot Eurer Gesundheit" immer zur gleichen Tageszeit durchführen. Zusätzlich ermittelt die Epix 2 auch Euren VO2Max-Wert.

Ebenfalls spannend ist die Trainingsbelastung über die Zeit. Hier könnt Ihr nachsehen, mit welcher Art von Trainingsreizen Ihr Euren Körper kitzelt: Anaerob, Hoch Aerob und Niedrig Aerob. Unterm Strich weiß ich dann beispielsweise: Ich sollte weniger Kraft- und dafür mehr Ausdauertraining machen.

Die Garmin-App bietet detaillierte Statistiken zu Eurem Schlaf. / © NextPit

Zu guter Letzt erfasst die Garmin Epix 2 noch Euren Schlaf. Das funktioniert bezüglich der Einschlaf- und Aufwachzeiten zuverlässig. Die ermittelte Verteilung der unterschiedlichen Schlafphasen kann ich leider mangels Schlaflabor nicht überprüfen. Allerdings kann ich eine Korrelation zwischen verquollenen Augen morgens und schlechter Schlafbewertung durch die Epix 2 bestätigen – beispielsweise nach einem zu späten und üppigen Abendessen.