Garmin Forerunner 255 Music im Test: Tausche Touch gegen Fitness

Das erste Ausprobieren der Garmin Forerunner 255 Music ist kurios – denn durch Features und Menüs müsst Ihr hier über fünf Knöpfe navigieren. Denn auf einen Touchscreen verzichtet Garmin und realisiert so eine ultralange Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Wie gut die Forerunner 255 Music sich dabei schlägt und worauf Ihr noch verzichten müsst, lest Ihr im NextPit-Test.

Design und Bedienung

Die Garmin Forerunner 255 Music gibt es in einer Standard-Variante mit 45 Millimetern Gehäusegröße und in einer kleineren S-Version mit 41 Millimetern Durchmesser. Das von uns getestete Standard-Modell bietet ein 1,3 Zoll großes MIP-Display, auf dem Tracking-Informationen, Menüs und mehr angezeigt werden. Die Bedienung erfolgt über fünf Tasten, die unter einer Lünette aus faserverstärktem Polymer eingelassen sind.

Die Forerunner 255 Music hat keinen Premium-Look, ist aber hochwertig verarbeitet. / © NextPit

Gefällt:

Hochwertige Verarbeitung

Gefällt nicht:

Bedienung umständlich

Display nicht immer gut ablesbar

Vergesst, was Ihr bisher über die Bedienung von Smartwatches wusstet! Denn Garmin trotzt in seiner Forerunner-Serie allen Konventionen und verzichtet auf einen Touchscreen. Stattdessen nutzt das 1,3 Zoll große Display eine Technologie, die ein wenig an E-Ink erinnert und den tollen Namen "MIP" trägt. Memory-in-Pixel-Displays sind extrem stromsparend, können Farben anzeigen und Inhalte ausreichend flüssig darstellen. Als Nachteil emittieren die Displays kein Licht, wodurch Ihr in den Abendstunden die Hintergrundbeleuchtung per Knopfdruck aktivieren müsst.

Die Beleuchtung aktiviert Ihr in jedem Menü über den oberen Knopf an der linken Seite. Und so kommen wir schon zu einem Problem der Forerunner 255 Music. Die Bedienung erfolgt über drei Knöpfe an der linken Seite und zwei an der rechten. Eine kurze Einführung gibt es beim Aufsetzen der Smartwatch und dann seid Ihr ziemlich alleine gelassen.

Das Display der Forerunner 255 Music ist kein Touchscreen. / © NextPit

Im Startbildschirm aktiviert Ihr links das Licht und steuert durch Informationsbildschirme nach oben und unten. Rechts aktiviert Ihr über den oberen Bildschirm verschiedene Workouts und der untere Knopf verliert als "Zurück-Knopf" seine Funktion. Haltet Ihr den Licht-Knopf gedrückt, gelangt Ihr zu einem Schnellmenü, über das Ihr beispielsweise Garmin Pay, die Einstellungen oder die Verbindung zu Eurem Handy ansteuert. Der mittlere Knopf bringt Euch zu einem weiteren Einstellungsmenü und der untere zur Musiksteuerung.

Habt Ihr Euch das gemerkt, könnt Ihr all das wieder vergessen, wenn Ihr ein Training startet. Denn hier bringt Euch der "Oben"-Knopf plötzlich zur Musiksteuerung. Solche Inkonsistenzen gibt es in Garmins Menüsystem immer wieder und somit wird die Bedienung wirklich umständlich und kompliziert.

Die Bedienung der Smartwatch erfolgt nur über die Knöpfe. / © NextPit

Da Garmin die Möglichkeit einschränkt, Einstellungen per App vorzunehmen, müsst Ihr Euch mit der komplexen Steuerung herumschlagen. Trotz einer gewissen Lernkurve macht die Bedienung nie wirklich Spaß. Zumal andere Smartwatches mit Lösungen wie drehbaren Lünetten oder 3D-Kronen intuitive Einstellungsmöglichkeiten bieten, die auch unabhängig von einem Touchscreen funktionieren würden.

Was Garmin bei seiner knapp 400 Euro teuren Uhr aber gut macht, ist die Verarbeitung. Mit Gorilla Glas 3, hochwertigem Polymer und einem Wasserschutz nach 5 ATM wirkt die Forerunner wie aus einem Guss. Beim Duschen habe ich mir keinerlei Sorgen gemacht, dass die Uhr Wasser schluckt.