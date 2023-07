Geekom AS 6 im Test: Schlägt das AMD-Modell die Intel-Variante?

Mit dem AS 6 bringt Geekom zusammen mit Asus einen neuen Mini-PC an den Start. Das von uns getestete Modell ist mit Ryzen-9-Prozessor, 1 TB Speicherplatz und 32 GB RAM dabei besonders leistungsstark. Aber überzeugt der kleine Kraftprotz auch im Alltag? Und ist er zu Preisen ab 690 Euro wirklich eine gute Mac-Mini-Alternative? Das finden wir im nextpit-Test heraus.

Bewertung

Pro Sehr gutes Leistungsniveau

1 TB Speicherplatz ab Werk

Viele moderne Anschlüsse

Cleverer VESA-Mount Contra Ohne SD-Karten-Lesegerät

Nur eingeschränkt aufrüstbar

Verbaute SSD könnte besser sein

Keine Tragetasche im Lieferumfang (legt Geekom sonst dazu)

Kurzfazit & Kaufen Mit dem AS 6 kauft Ihr einen leistungsstarken Mini-PC, der auch anspruchsvolle Aufgaben wie Videoschnitt meistert. Dabei bleibt die Leistung auch über einen längeren Zeitraum stabil, ohne dass der kleine PC überhitzt oder übermäßig warm wird. Die eingeschränkte Erweiterbarkeit, das fehlende SD-Karten-Lesegerät sowie das proprietäre Netzteil sind allerdings Nachteile, die Ihr vor dem Kauf wissen solltet. Affiliate Angebot Geekom AS 6 30 € Extra-Rabatt mit dem Code "AS6PRGK" Zur Geräte-Datenbank +++ Aktion: 30 € Rabatt beim Kauf des Geekom AS mit dem Code "AS6PRGK" +++ Schreckt Euch das nicht ab, könnt Ihr den AS 6 hierzulande in zwei Konfigurationen mit Ryzen-9- oder Ryzen-7-Prozessor sowie jeweils 32 GB RAM und 1-TB-SSD bestellen. Dafür zahlt Ihr 689 Euro oder 769 Euro – in diesem Test haben wir die teurere Variante ausprobiert. Dieser Artikel ist in Kooperation mit dem Hersteller Geekom entstanden. Auf die genauen Inhalte oder die redaktionelle Meinung hatte dies keinen Einfluss.

Geekom AS 6: Design und Verarbeitung Im Vergleich zu Geekoms anderen Mini-PCs ist der AS 6 ein Quäntchen größer. Mit seinen Abmessungen von 120 x 130 x 58 mm und seinem Gewicht von gerade einmal 0,9 kg ist er dennoch äußerst kompakt. Die Anschlussvielfalt konnte der Hersteller dabei noch einmal verbessern. Das ging aber leider auf Kosten des integrierten SD-Karten-Lesegerät. Ein cleverer VESA-Mount für die Anbringung an Bildschirmen ist ebenfalls vorhanden. Gefällt: Äußerst kompakt und handlich

Hohe Anschlussvielfalt

VESA-Mount im Lieferumfang enthalten Gefällt nicht: Ohne SD-Karten-Lesegerät

Lüfter recht aktiv, wenn auch geräuscharm Entscheidet Ihr Euch für einen Mini-PC, wollt Ihr womöglich einen portablen, aufrüstbaren und anschlussreichen Computer zum Mitnehmen. Hier punktet der Geekom AS 6 genau wie die weiteren Modelle von Geekom, die wir getestet haben. Im Vergleich zum Mini Air 11 ist der AS 6 ein wenig größer, er sollte aber noch immer in Handtaschen oder in den Rucksack passen. Schade ist dabei, dass Geekom keine Stofftasche mehr in den Lieferumfang packt. Die Anschlussvielfalt überzeugt beim AS 6 besonders. / © nextpit Trotz des kompakten Formates zeichnet sich der Geekom AS 6 durch eine hohe Anschlussvielfalt aus. Während mein MacBook Air nur zwei USB-C-Anschlüsse und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss bietet, habe ich mich mit folgenden Anschlüssen beim Geekom-PC bestens bedient gefühlt: Vorne (links nach rechts) 1 x 3,5mm Kopfhöreranschluss 1 x USB 4 Type C mit DP 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Knopf zum Anschalten

Linke Seite Kensington-Schloss

Rechte Seite -

Hinten (links nach rechts) 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 1 x USB 4 Type C mit DP 1.4 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x RJ45 LAN mit 2.5 Gbit Stromanschluss

Dank HDMI 2.1 und Display Port 1.4 könnt Ihr mehrere 4K-Displays an den Geekom AS 6 anklemmen. DP 1.4 unterstützt sogar die Ausgabe von 8K-Videostreams. Steht der PC dabei vor Euch auf dem Tisch, sind drei schnelle USB-Anschlüsse bequem auf der Vorderseite zu erreichen. Dass dabei sowohl Typ-A als auch Typ-C an der Vorderseite platziert sind, ist im Alltag überaus praktisch. Sehr ärgerlich ist jedoch, dass Geekom den integrierten SD-Karten-Leser aus den anderen Modellen fallen lässt. Dieser findet sich sogar in günstigen Modellen wie dem Geekom Mini Air 11 (zum Test). Neben den kabelgebundenen Schnittstellen unterstützt der Geekom AS 6 zudem WiFi 6E und Bluetooth 5.2. Wollt Ihr den Mini-PC aufrüsten, ist das sowohl beim RAM als auch beim Massenspeicher möglich. Die RAM-Riegel sind bei unserem getesteten Gerät mit 32 GB bereits ausgereizt. Geekom verwendet hier zwei Dual-Channel DDR5-4800 SODIMM Riegel. Der Massenspeicher ist aus zwei M.2 PCIe SSDs und einer 2,5-Zoll-SATA-HDD kombinierbar. Maximal sind hier bis zu 4 TB Speicherplatz drin– unser Modell war mit 1 TB SSD-Speicher ausgerüstet. Reicht Euch der interne Speicher von 1 Terabyte nicht, könnt Ihr auch eine zusätzliche 2,5-Zoll-Festplatte einbauen. / © nextpit Zu guter Letzt: Wahlweise könnt Ihr den Geekom AS 6 mit einem Ryzen 9 6900 HX (unsere Konfiguration) und einem Ryzen 7 6800 H ausrüsten. Jeweils gibt es keine Möglichkeit, dedizierte Grafikkarten einzusetzen. Ihr müsst Euch somit mit der Vega-8-Onboard-Grafik zufriedengeben.

Software & Treiber Mit Windows 11 in der Pro-Version liefert Geekom seinen Mini-PC aus. Wie bei Geekom üblich, wirbt der Hersteller mit einer Dual-Boot-Option für Linux. Vorinstallierte Software oder spezielle Treiber gibt es erfreulicherweise nicht. Gefällt: Windows 11 Pro vorinstalliert und ohne Bloatware

Ihr müsst keine Treiber nachinstallieren Gefällt nicht: Produktschlüssel aufgrund von OEM-Installation nicht übertragbar Beim Betriebssystem hat sich im Vergleich zu den anderen Geekom-Modellen nichts geändert. Ihr bekommt immer noch Windows 11 in der Pro-Version und müsst weder Bloatware löschen noch irgendwelche Treiber nachinstallieren. Das System ist also nach der Einrichtung direkt betriebsbereit und muss bis auf Eure eigenen Vorlieben nicht weiter personalisiert werden. Ein Nachteil ist dabei noch immer, dass Ihr die gekaufte Windows-Lizenz nicht auf andere Systeme übertragen könnt, da es sich um eine OEM-Installation handelt. Das wäre beispielsweise praktisch, wenn Ihr den PC lieber mit Linux betreiben und Windows auf einem anderen Computer installieren wollt. Hier empfiehlt sich also die von Geekom vorgeschlagene Dual-Boot-Installation, bei der Ihr beim PC-Start zwischen Windows und Linux wechseln könntet.

Leistung & Komponenten In Zusammenarbeit mit Asus bietet Geekom erstmals einen Mini-PC mit Ryzen-Architektur an. Bislang konntet Ihr lediglich zwischen verschiedenen Intel-Prozessoren wählen. Schauen wir uns die weiteren Komponenten einmal genauer an. Gefällt: Jetzt auch mit Ryzen-Architektur

Gute Ergebnisse im Benchmark

Überraschend gute Gaming-Performance Gefällt nicht: Einschränkungen durch Onboard-Grafik

SSD überzeugt im Geschwindigkeitstest nicht ganz Anders als viele Notebooks ist der Mini-PC eingeschränkt aufrüstbar. / © nextpit Zugegeben und vorab: Besonders beim Gaming war ich von der Leistung des Geekom AS 6 wirklich überrascht. Sowohl Counter Strike: Global Offense als auch Planet Coaster, beides ältere Perlen meiner Steam-Bibliothek, konnte ich auf höchsten Einstellungen in Full-HD-Auflösung spielen. Da die Titel schon recht alt sind, habe ich mir noch die Demo zu Ghostrunner und zum neuesten Resident Evil installiert – ein Spiel aus 2020 und das andere topaktuell aus 2023. Bei Ghostrunner scheiterte der PC an der 4K-Auflösung, schaffte Full-HD aber noch auf höchsten Grafik-Settings. Resident Evil ließ sich mit mittleren Einstellungen in Full-HD darstellen, bei 4K ist hier aber endgültig Schluss. Einen Mini-PC wird sich aber wohl kaum jemand kaufen, der gerne Computerspiele spielt. Dieses kleine Vorwort soll aber veranschaulichen, dass im AS 6 echt viel Leistung schlummert. Gleichzeitig blieb der kompakte Computer bei diesen anspruchsvollen Aufgaben kühl, das integrierte Kühlsystem, das laut Herstellerangaben übrigens kein Staub ansammeln soll, macht seine Aufgabe also wirklich gut. Alternative für Mac-Fans: nextpit hat den Apple Mac Mini mit M2 Pro im Test Im täglichen Betrieb vergisst man schnell, dass man eigentlich mit einem Chipsatz arbeitet, das für Notebooks konzipiert wurde. Das installierte Betriebssystem weist kaum Ladezeiten auf, Bildbearbeitung mit Photoshop und Lightroom geht flüssig von der Hand und vor allem die Wartezeiten beim Export sind gefühlt ein wenig geringer als bei meinem MacBook Air mit M1-Prozessor. Dasselbe gilt für Videoschnitt mit Davinci Resolve. Hier habe ich mehrere Testaufnahmen in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen und im Videoschnittprogramm verarbeitet. Mit Videovorschauen in Full-HD ließen sich die Dateien ohne das Erstellen von Proxy-Dateien, also dem Anlegen kleinerer Platzhalter zur Entlastung der Hardware, bequem und ruckelfrei schneiden. Das etwa einminütige Video wurde anschließend in 2:30 Minuten gerendert. Um Euch bei der Beschreibung der Leistung aber noch ein wenig mehr Vergleichbarkeit zu geben, habe ich wieder einige Benchmark-Tests auf dem Geekom AS 6 laufen lassen. Die Ergebnisse seht Ihr, verglichen mit einem anderen getesteten Geekom-Modell, in der nachfolgenden Tabelle. Benchmark-Tabelle Test Geekom AS 6 Geekom Mini IT 11 Geekbench 5 26.376 17.434 AS SSD Benchmark 2.0 lesend 3.068,19 Mb/s 2.799,02 Mb/s AS SSD Benchmark 2.0 schreibend 1.787,49 Mb/s 2.238,32 Mb/s Kopiergeschwindigkeit SD-Reader mit SanDisk-SD - bis 90 Mb/s Auffällig ist hier vor allem die deutlich höhere Grafikleistung im Geekbench-Benchmark. Beim Lesen ist die verbaute SSD ein Quäntchen schneller, dafür liefert sie langsamere Übertragungsraten beim Schreiben. Im Alltag, etwa beim Kopieren von Dateien, ist dies aber nicht negativ aufgefallen. Wie bereits erwähnt, ist der fehlende SD-Karten-Leser eines der größten Versäumnisse des AS 6. Hier hoffe ich bei zukünftigen Modellen auf eine Rückkehr der Hardware. Geekom verbaut im AS 6 übrigens eine 1-TB-SSD von Kingston, genauer gesagt die "Kingston SNV2S1000G". Im Mini IT 11 setzte der Hersteller noch auf eine Lexar-Komponente, die sich preislich nicht viel von der Variante im AS 6 unterscheidet. Beide SSDs führen in der Nutzung zu einem flotten Arbeitstempo. Sie sind aber auch Komponenten, die ich bei einem Upgrade am ehesten austauschen würde.

Stromversorgung Geekom betreibt auch diesen Mini-PC über ein proprietäres Netzteil. Anders als im Mini IT 11 liefert dieses allerdings 100 W statt 60 W. Das macht den AS 6 ein wenig stromhungriger. Im Vergleich zu Desktop-PCs stellen die Mini-Varianten aber noch immer stromsparende Alternativen dar. Gefällt: Stromsparender als viele Desktop-PCs Gefällt nicht: Proprietäres Netzteil statt USB-C Während viele Notebooks ihre Stromversorgung bereits über USB-C regeln, setzt Geekom bei seinen Mini-PCs auf eine proprietäre Lösung. Bedeutet, Ihr müsst das Netzteil immer mitnehmen, was mitunter unpraktisch ist. Bei meinem Notebook finde ich es beispielsweise praktisch, dass ich mir im Büro irgendein (ausreichend leistungsstarkes) USB-C-Ladegerät schnappen kann, wenn ich meines vergessen habe. Oder, dass ich meinen Monitor direkt per USB-C verbinden kann und dieser auch genügend Strom zum Aufladen liefert. Mit ein paar Schräubchen könnt Ihr aus dem AS 6 auch einen leistungsstarken All-in-one-PC machen. / © nextpit Beim AS 6 müsst Ihr jeweils an das passende Ladegerät denken. Eine Stromversorgung über die diversen USB-C-Ports ist nicht möglich. Zugegeben, bei einem PC erwartet man das nicht unbedingt. Da der AS 6 aber hauptsächlich mit stromsparenden Notebook-Komponenten läuft, ist es im Vergleich dennoch ein Versäumnis.