Geekom MiniAir 11 ausprobiert: Taugt der Mini-PC fürs Home-Office?

Design & Anschlüsse

Der Geekom MiniAir 11 misst 11 x 11,5 x 4 Zentimeter. Damit passt er nicht in die Hosentasche, auf dem Schreibtisch nimmt er aber kaum Platz ein. Die Anschlussvielfalt ist höher als bei vielen Notebooks.

Gefällt:

Portabel und kompakt

Solide Anschlussvielfalt

Integrierter SD-Karten-Leser

Monitorhalterung dabei

Gefällt nicht:

Nur RAM und SSD aufrüstbar

Aufschrauben im Test unmöglich

Kombinierter Klinkenanschluss

Mit dem MiniAir 11 kauft Ihr einen stylischen Mini-PC. Dieser kommt in einer hübschen Verpackung mit vielen Kabeln. Darunter ein HDMI-Kabel zum Anschluss eines Monitors, ein Mini-Display-Port auf HDMI-Adapter sowie eine Tragetasche, die den PC in Klavierlack-Optik gegen Kratzer schützt. Das Setup ist ebenfalls einfach: Ihr schließt das externe Netzteil an den PC, klemmt Monitore und los geht's. Pluspunkt: Eine VESA-Monitorhalterung liegt dem PC bei.

Der Lieferumfang ist mit Blick aufs Preisschild echt üppig. / © NextPit

Im Home-Office vertraue ich auf kabellose Bluetooth-Peripherie. Der Anschluss ist dank Bluetooth 4.0 möglich und lässt Platz für USB-Sticks und externe Festplatten. Ein großer Pluspunkt bei der Einrichtung war dabei der mitgelieferte DP-Adapter, über den ich zwei Bildschirme an den Mini-PC klemmen konnte. Die Anschlüsse:

Anschlüsse beim Geekom MiniAir 11:

Rückseite:

Stromanschluss (19 Volt)

Mini-DisplayPort

Ethernet (RJ45)

2 x USB 3.2 Gen 1

HDMI

USB-C (nur Daten laut Herstellerangaben)

Vorderseite:

USB-C

USB 3.2 Gen 2

3,5-mm-Klinke (Headset / Kopfhörer kombiniert)

Seiten

Lesegerät für SD-Karten (links)

Kensington-Schloss (rechts)

Eine freudige Überraschung: Obwohl Geekom den USB-C-Port auf der Rückseite nur für Daten ausschreibt, konnte ich einen dritten Monitor per USB C anschließen. Ein Vorteil, der aus dem Datenblatt nicht hervorgeht.

Die Anschlüsse des MiniAir 11 reichen fürs Büro aus. / © NextPit

Trotz des kleinen Gehäuses platziert Geekom einen flüsterleisen Lüfter im Mini-PC. Auch unter Last war dieser in einem ruhigen Raum nicht zu hören. Apropos Klang: Lautsprecher bietet der MiniAir 11 nicht.

Noch zwei Sätze zur Erweiterbarkeit: Dieser Vorteil herkömmlicher Desktop-PCs gilt bei Mini-PCs nur bedingt. Der MiniAir 11 lässt sich auf bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und 1 Terabyte SSD-Speicher erweitern. Platz für dedizierte Grafikkarten oder die Möglichkeit zum Prozessorwechsel gibt es nicht.

Ein Versuch, den Mini-PC zu öffnen, schlug zudem fehl. Laut Anleitung müsste ich dafür vier Schrauben entfernen – nachdem sich mehrere Bits verbogen hatten und nur eine Schraube sich lösen ließ, brach ich meinen Versuch ab.