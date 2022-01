Gerücht zur Apple Watch 8: Neue Sensoren lassen auf sich warten

Erst im Oktober 2021 erschien die Apple Watch Series 7 und schon kommen die ersten Gerüchte zur Apple Watch Series 8 auf. Der bekannte Leaker Mark Gurman behauptet laut 9to5Mac, dass sich beim anstehenden Update der Smartwatch wieder nicht wirklich viel ändern dürfte. Eher schlechte Nachrichten für Apple-Fans also, denn schließlich brachte die Apple Watch 7 im Vergleich zum Vorgänger nur wenig Neuerungen.

Bislang war die Apple Watch 8 Hoffnungsträger für zwei neue Sensoren – einer zur Messung des Blutzuckers und einer für die Blutdruckmessung. Ein Feature, das Samsung in seiner Galaxy Watch 4 bereits bietet. Den aktuellen Gerüchten nach kommen diese für Apple-Nutzer aber erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Wie sooft gibt Gurman allerdings keine nachvollziehbare Quelle für seine Informationen an. Seine Aussagen beruhen auf der Roadmap, mit der Apple intern arbeitet. Genau schreibt der Leaker:

Don’t expect any of these soon, though. Body temperature was on this year’s roadmap, but chatter about it has slowed down recently. Blood pressure is at least two to three years away, while I wouldn’t be surprised if glucose monitoring doesn’t land until later in the second half of the decade - Mark Gurman, Bloomberg