Die Gewinner und Verlierer: Naht das Ende von Googles Monopol?

Eine weitere Woche in der Technosphäre liegt hinter uns. Wie immer haben wir die größten und besten (und schlimmsten) Geschichten der letzten sieben Tage gesichtet, um zu entscheiden, wer unserer Meinung nach als Gewinner und wer als Verlierer hervorgegangen ist. In dieser Woche wurden mehrere Smartphones auf den Markt gebracht, und in den Vereinigten Staaten gab es eine große alte Auseinandersetzung.

Der Techtober geht weiter. Nach ein paar geschäftigen Wochen, in denen wir Geräte wie das OnePlus 8T, das Google Pixel 5 , Pixel 4a 5G und die Apple iPhone 12-Reihe gesehen haben, haben wir diese Woche ein weiteres wichtiges Flaggschiff des weltgrößten Smartphone-Herstellers erhalten. Ich spreche natürlich vom Huawei Mate 40 Pro. Auch auf die Gefahr hin, wie eine kaputte Schallplatte zu klingen, ist es bei Huawei's neuestem High-End-Smartphone die gleiche alte Geschichte – niemand zweifelt an der beeindruckenden Hardware, aber kann man ohne Google-Apps und -Dienste leben? Unser Mann Antoine arbeitet in diesem Moment am Test und wird Euch genau diese Frage bald beantworten.

Gewinner der Woche: Vivo landet in Europa

Vivo, die sechstgrößte Smartphone-Marke der Welt, ist für viele Europäer noch eine relativ unbekannte Marke. Das könnte sich nun alles ändern. Diese Woche markiert die Einführung des Vivo X51, einer Version des X50, die Anfang des Jahres in Indien eingeführt wurde, die offizielle Expansion des chinesischen Herstellers in Europa. Das Highlight des neuen Smartphones ist seine kardanische Kamera. Wir haben das neue Gerät bereits ausprobiert:

Das Vivo X51 ist ein X50 mit neuer Marke für den europäischen Markt. / © NextPit

Vivo wird sechs neue Märkte auf dem Kontinent erschließen: Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien. Neben dem X51 werden auch das Vivo Y70, Y20s und Y11s an unsere Küsten kommen, um den Verbrauchern erschwinglichere Optionen zu bieten.

Vivo ist in der Branche dafür bekannt, dass seine Hardware recht experimentell ist, und die Marke dürfte dem Smartphone-Markt, der in den letzten Jahren etwas abgestanden ist, einige dringend benötigte Aufregung bringen. Ich für meinen Teil bin gespannt, wie sich Vivo in Europa macht. Die Marke verkauft vielleicht nicht gleich Millionen von Smartphones, aber mehr Auswahl zu haben, ist immer eine gute Sache für die Verbraucher, und ich hoffe, dass die Marke BBK Electronics Corp. der Smartphone-Landschaft hier einen Teil hinzufügen kann.

Verlierer der Woche: Google im Rampenlicht für monopolistische Praktiken

Die Wahl eines Verlierers war diese Woche ziemlich einfach. Am Dienstagmorgen wurde die erwartete Klage, in der Google kartellrechtliche Verstöße vorgeworfen werden, vom Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) eingereicht. Google sind solche Vorwürfe nicht fremd und wurde in der Vergangenheit von der Europäischen Union wegen Kartell- und Datenschutzverletzungen mit hohen Geldstrafen belegt, aber dies ist das erste Mal, dass sich der Suchriese mit einem Gerichtsverfahren dieser Größenordnung auf heimischem Boden auseinandersetzen muss.

Viele sprechen bereits von einem bahnbrechenden Fall, und es werden bereits Vorhersagen über die Zerschlagung und Umstrukturierung der Arbeitsweise von Big Tech gemacht. Wir sind noch nicht so weit und werden abwarten müssen, wie sich dieser Fall entwickelt, aber es fühlt sich an, als ob der Fall der Anfang von etwas wirklich Großem sein könnte.

Die Dominanz von Google bei den Suchmaschinen wird in Amerika unter die Lupe genommen. / © DenPhotos / Shutterstock.com

Ich habe in einem separaten Artikel darüber geschrieben, was das DOJ Google vorwirft und wie Google auf die Behauptungen reagiert hat. Wir werden diesen Fall in den nächsten Monaten aufmerksam verfolgen. Erwartet jedoch keine schnelle Lösung für diese Saga. Ähnlich wie die Probleme, mit denen Huawei selbst mit der Regierung der Vereinigten Staaten zu kämpfen hatte, wird auch dieser Rechtsstreit wahrscheinlich noch lange andauern und könnte Jahre dauern, bis er beigelegt ist.

Wer waren diese Woche Eure Gewinner und Verlierer in der Technik? Lasst uns gerne einen Kommentar da.