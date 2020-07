Gewinner und Verlierer: Apple zahlt Strafe an Samsung, aber keine Steuern nach

Die Technik-Welt hat in der vergangenen Woche viele große Schlagzeilen erlebt: Einen großer Twitter-Hack, Huaweis 5G-Ende in Großbritannien und Apple … Ja, Apple ist noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Statt knapp 14 Milliarden muss das Unternehmen nur eine Milliarde entbehren.

Wo sollen wir in dieser Woche nur anfangen? Starten wir mit dem Kandidaten, der am meisten Mitleid erregt hat. Also solches Mitleid, bei dem man den Mund zu einer schmalen Linie formt und die Lippen leicht nach innen zieht. Augenbrauen hochgezogen – fertig. Huawei hat bei mir diese Eskalation meiner Gesichtsmuskeln in der vergangenen Woche ausgelöst. Das chinesische Unternehmen hat immer noch mit den Auswirkungen des US-Banns zu kämpfen und versucht mit allen Mitteln wieder irgendwie Fuß zu fassen. Wie ein Astronaut, der machtlos im Weltall umherwirbelt und verzweifelt versucht, das Raumschiff zu erreichen. Und dann schlägt ein Komet aus Großbritannien ein. Was für ein Drama.

Großbritannien hat sich dazu entschieden, den chinesischen Tech-Konzern vom Ausbau des superschnellen 5G-Netzes auszuschließen. Noch im Januar hat es geheißen, Huawei dürfe bis zu 35 Prozent der Infrastruktur für das 5G-Netz aufbauen. Deutschland überlegt noch, wie man mit Huawei im 5G-Bereich verfahren will, und hofft auf ein gemeinsames Vorgehen der EU. Für Huawei ist das ein herber Rückschlag. Doch am Donnerstag hat ein Ereignis Huawei vor dem Titel "Verlierer der Woche" bewahrt.

Huaweis Hoffnung: die AppGallery / © NextPit

Verlierer der Woche: Twitter, wer hat da intern gezwischert?

Der Twitter-Hack hat bei mir zwar kein Mitleid ausgelöst, aber Neugierde. Solche Neugierde, die einem die Augen aufreißt und den Mund zu einem stummen "O" formt. Ein beherztes "WTF!" – fertig. Was haben Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Apple und Uber gemeinsam? Sie alle verfügen über (mindestens) Millionen Follower auf Twitter. Sie alle sind Opfer einer dubiosen Hacker-Attacke bei Twitter geworden.

Antoine und ich haben den Vorfall diskutiert und es ist seltsam: Die Hacker haben einen Weg gefunden, wichtige Twitter-Accounts gleichzeitig zu hacken. Sie entscheiden sich dazu, einen lächerlich schwachen Post mit den Accounts abzusetzen und wollen auf diese Weise Kryptowährung erbeuten. Doch statt auf einen originellen und viel persönlicheren Tweet zu setzen, wird ein an Spam erinnernder Text gewählt, in dem aufgefordert wurde, Kryptowährung zu überweisen. Wie einfallslos. Da hackt man das wichtigste Soziale Netzwerk der Welt und erbeutet damit "nur" rund 100.000 Dollar?

Antoine findet: Das war eine Machtdemonstration, eine Art Hacker-Werbegag. Ich stimme ihm zu, lachen kann ich aber nicht, denn ich finde es höchst beunruhigend, dass sowas im Jahr 2020 möglich ist. Angeblich soll auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt worden sein. Beruhigend, weil unberechenbar: Die Hacker sind durch einen oder mehrere Komplizen in der Mitte des sozialen Netzwerks erst erfolgreich gewesen. (Korrupte) Menschen waren ja schon immer eine Schwachstelle, vielleicht der gefährlichste Bug von allen …

Gewinner der Woche: Apple zahlt keine Steuern nach, Samsung hält die Hand auf

Es fühlt sich falsch an, Apple als Gewinner der Woche zu betiteln. Aber ich wähle das Tech-Unternehmen, weil dort bestimmt der Champagner in Strömen floss. Denn wenn ein Unternehmen 13,1 Milliarden Euro Steuern und 1,2 Milliarden Zinsen nachzahlen soll, dann tut das weh. Apple ist vorerst mit dem Steuerdumping durchgekommen und das hat bei mir ebenfalls Emotionen ausgelöst. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt. Wehendes Haar, Mund als schmale Linie, Lippen geschürzt – so halt. "Das kann ja wohl nicht wahr sein!" – fertig. Haben einige von Euch sicher auch gedacht, oder?

Ich gönne Apple den Wohlstand, ich mag die Produkte dieses Unternehmens. Vielmehr ärgere ich mich darüber, dass die EU-Kommission es nicht hinbekommt, das Steuerdumping von Großkonzernen über günstige Sonderkonditionen in den Griff zu bekommen. Kleinere Unternehmen haben aufgrund des sogenannten tax rulings gegen die Platzhirsche keine Schnuppe, denn den dicken fetten Geldmaschinen steht noch mehr Geld zur Verfügung, um Produkte weiterzuentwickeln. Die EU-Kommission will nun das Urteil des EuG zugunsten von Apple prüfen und gegen aggressive Steueroptimierung vorgehen. Vielleicht sollte man eher aggressiv gegen Steueroptimierung vorgehen. Also: Augen zusammenkneifen, laut brüllen und mal auf den Tisch hauen – so.

Apple gewinnt also eine Summe von rund 14 Milliarden und niemand Geringeres als Samsung hält die Hand auf – beziehungsweise legt den Vertrag vor, den Apple mit Samsung als Display-Hersteller eingegangen ist. Apple konnte wohl die vereinbarte Abnahmemenge von OLED-Panels nicht einhalten. Zu wenige Einheiten des iPhone 11 und iPhone 11 Pro wurden verkauft – ob Apple noch mal mitten im Jahr ein iPhone SE vorstellen wird? Fraglich.

Doch auch die Corona-Krise muss als Grund für die Verkaufsschlappe des 11er Modells berücksichtigt werden. "Oder der Preis!!11!", lese ich Euch schon kommentieren. DSCC berichtete in der vergangenen Woche, dass Apple rund 900 bis 950 Millionen US-Dollar an Samsung zahlen muss aufgrund einer Vertragsstrafe. Das ist allerdings nicht das erste Mal. Im vergangenen Jahr – ohne Pandemie – zahlte Apple bereits 683 Millionen Dollar an Samsung wegen zu wenig georderten OLED-Panels. Ende Juli wird Apple die aktuellen Quartalszahlen bekanntgeben, die weitere Analysen erlauben werden. Also mit Brille auf der Nase, Bleistift im Mund, Augenbrauen konzentriert hochgezogen.