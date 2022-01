Update für Google Pixel 6 (Pro): Endlich Schluss mit den Bugs?

Nach Wochen voller Probleme und Bugs beim Pixel 6 und Pixel 6 Pro hat Google den Januar-Sicherheitspatch früher als erwartet veröffentlicht. Die Verteilung des OTA-Updates begann bereits am Freitag und brachte einige langersehnte Korrekturen für diverse Pixel-6-Bugs. Aber sind die Probleme nun wirklich gelöst? Und was gibt's sonst noch neues?

Nach der Verschiebung des Sicherheitspatches im Dezember hat Google nun endlich die Software-Fehler beim Pixel 6 und 6 Pro behoben.

Die Build-Nummern des Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro ändern sich auf SQ1D.220105.007 bzw. SQ1D.220105.007.

Die Funktionen "Hold For Me" und "Anruf-Filter" in der Telefon-App sind zurück – allerdings nur in manchen Regionen.

Wer wie ich eines der neuesten Google-Smartphones besitzt, hat sich in den letzten Tagen richtig gefreut. Der Grund dafür ist, dass Google endlich Fixes für die Software-Bugs auf die Pixel-6-Serie gepusht hat – und mit dazu gleich frische Sicherheitspatches. Die Build-Nummern von Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro ändern sich auf SQ1D.220105.007 bzw. SQ1D.220105.007.

Das OTA-Update enthält 215 MB an reinen Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen. / © NextPit

Nach Angaben des Unternehmens soll das System-Update den biometrischen Sensor und die Kamera optimieren. Außerdem unterstützen die Smartphones wohl nun auch endlich das kabellose Laden mit 23 Watt mit dem Pixel Stand 2 (siehe dazu auch unseren Testbericht vom Pixel Stand 2). Google behebt außerdem Probleme im Zusammenhang mit dem Notruf-Bug in den USA (CVE-2021-39659) und bringt in einigen Regionen die Funktionen "Hold For Me" und "Anruf-Filter" in die Telefon-App zurück.

Nachdem ich das Pixel 6 Pro auf die neueste Version aktualisiert habe, muss ich leider berichten, dass es hier und dort immer noch hakt.

Was hat sich wirklich geändert?

Im Pixel Phone Community Hub finden wir die Changelogs (auf Englisch) zu den Updates vom Dezember 2021 und Januar 2022. Da Google die Veröffentlichung der Updates im letzten Monat ausgesetzt hat, sollten das neue OTA-Update alle Bugfixes und Verbesserungen aus beiden Monaten abdecken. Wie in den obigen Screenshots zu sehen ist, beträgt die Größe des Updates 215 MB. Man darf also durchaus einige nette Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Stabilität erwarten.

Neben den üblichen Sicherheitskorrekturen für Android treten bei meinem Pixel 6 Pro leider immer noch Bugs bei der Bildverarbeitung der Kamera und bei Wischgesten im Display auf. Die Funktion "Hold for Me" ist offenbar leider in Deutschland immer noch nicht in den Einstellungen der Telefon-App verfügbar. Wenn's bei Euch klappt, freue ich mich über einen Kommentar. Der "Call Screen" beziehungsweise "Anruf-Filter" ist jetzt allerdings verfügbar, wie Ihr auf den beiden linken Screenshots seht.

Die Option "Hold for Me" erscheint im Gegensatz zum "Call Screen" noch nicht in den Einstellungen der Telefon-App. Aber immerhin: Beim Pixel 6 Pro kann ich jetzt die Lautstärkewippe verwenden, um die Lautstärke beim Streaming auf Chromecast-Geräten anzupassen / © NextPit

Die beiden rechten Screenshots zeigen eine weitere Neuerung: Ich kann nun endlich die Lautstärkewippe des Pixel 6 Pro verwenden, um die Lautstärke von Streaming-Apps auf dem Chromecast anzupassen, beispielsweise bei Sky Ticket und Mubi. Seltsamerweise klappt das nicht bei der YouTube-App.

Eine weitere gute Nachricht haben die Kollegen von XDA-Developers. Demnach schließt der Patch eine Lücke in Android 12, die es Apps von Drittanbietern mit Shell-Zugriff erlaubte, die Farben und Abmessungen bestimmter Systemelemente zu ändern, was einige Systemanpassungen ohne Root-Zugriff oder andere Gerätemodifikationen ermöglichte – aber eben auch potenziell Gefahren birgt.

In den nächsten Tagen werde ich die obengenannten Änderungen genauer unter die Lupe nehmen – und ich verspreche, dass ich über alle Bugs und Fehlerbehebungen, die mir auffallen, berichten werde. Folgt NextPit also unbedingt auf Facebook, Twitter und Telegram, um weitere Informationen zum Update der Pixel-6-Serie zu erhalten.

Habt Ihr Euer Google Pixel 6 oder Google Pixel 6 Pro bereits aktualisiert? Was haltet Ihr bisher von dem Update? Seid Ihr mit den Geräten zufrieden? Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen!