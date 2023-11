Google Pixel 8 Pro vs. Pixel 7 Pro: Ist der höhere Preis gerechtfertigt?

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Die wichtigsten Funktionen im Vergleich

Produkt Google Pixel 8 Pro Google Pixel 7 Pro Bild Rezension Im Test: Google Pixel 8 Pro Im Test: Google Pixel 7 Pro Preis (UVP) 1.099 € 899 € Display 6,7" LTPO2-OLED

1.334 x 2.992 Pixel

1~120 Hz Bildwiederholrate 6,7" LTPO-OLED

1.440 x 3.120 Pixel

10~120 Hz Bildwiederholrate SoC Google Tensor G3 Google Tensor G2 RAM 12 GB 12 GB Speicher 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB OS Android 14

Sieben Jahre lang Systemaktualisierungen

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Android 14

(noch) zwei Jahre Systemaktualisierungen

(noch) vier) Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.68

Ultraweitwinkel: 48 MP, f/1.95

Teleobjektiv: 48 MP, f/2.8 Hauptkamera: 50 MP, f/1.85

Ultraweitwinkel: 48 MP, f/2.2

Teleobjektiv: 48 MP, f/3.5 Frontkamera 10,5 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Akku 5.050 mAh bei 30 W 5.000 mAh bei 30 W Konnektivität eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.3 | NFC eSIM | 5G | Wi-Fi 6E | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.2 | NFC IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 162,6 × 76,5 × 8,8 mm

213 g 162,9 × 76,6 × 8,9 mm

212 g Angebot*

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Design und Display

Googles Pixel 8 Pro und Pixel 7 Pro stehen für die Evolution des Smartphone-Designs. Das Pixel 8 Pro zeichnet sich durch seine ikonische Kameraleiste und eine neue Funktion aus – eine einheitliche Kameraaussparung in Verbindung mit einer Rückseite aus mattem Glas. Dieses Design bietet einen besseren Schutz vor Fingerabdrücken, obwohl es etwas weniger griffig ist als sein Vorgänger.

Google hat sich beim Google Pixel 8 Pro für ein ausgefeilteres Design entschieden. / © nextpit

Im Gegensatz dazu behält das Pixel 7 Pro sein gebogenes 6,7-Zoll-Display bei, das von einem Aluminiumgehäuse aus 100 Prrozent recycelten Materialien umschlossen wird. Es legt mit seinem integrierten Kameramodul Wert auf ästhetische Kontinuität und Haltbarkeit. Trotz dieser Stärken fehlt es ihm an fortschrittlichen Display-Funktionen und es ist aufgrund seiner glänzenden Metalloberfläche anfälliger für Fingerabdrücke und zudem rutschiger.

Es ist das Kameramodul, das das Google Pixel 7 Pro von der neuen Generation unterscheidet. / © NextPit

Beide Modelle sind nach IP68 zertifiziert, was ihre robuste Bauweise unterstreicht. Sie verfügen jeweils über ein beeindruckendes 6,7-Zoll-OLED-Display, aber das Pixel 8 Pro hat mit seiner hochmodernen Bildschirmtechnologie die Nase vorn. Es verfügt über die LTPO2-Technologie, die eine variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz ermöglicht. Das ist ein Fortschritt gegenüber dem Pixel 7 Pro, das einen Bereich von 10 bis 120 Hz aufbietet.

Das Pixel 8 Pro hat zwar eine etwas geringere Auflösung, dafür aber eine bemerkenswerte maximale Helligkeit von 1.600 nits (HDR) und eine Spitzenhelligkeit von 2.400 Nits. In Kombination mit Corning Gorilla Glass Victus 2 und einem schlanken Design ohne abgerundete Kanten bietet es eine bessere Lesbarkeit und Optik.

Google hat das gebogene Display zugunsten eines anderen Designs für das Pixel 8 Pro aufgegeben. / © nextpit

Das Pixel 7 Pro präsentiert mit seiner QHD+-Auflösung und der anpassbaren Bildwiederholrate eine lobenswerte Bildschirmqualität. Es bietet außerdem eine hohe Helligkeit von bis zu 1.500 Nits und verwendet Gorilla Glass Victus für zusätzliche Haltbarkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Modelle mit hochwertigen Displays ausgestattet sind, das Pixel 8 Pro jedoch einen deutlichen Fortschritt in Sachen Displaytechnologie und Design darstellt. Im Vergleich zum Pixel 7 Pro bietet es ein anpassungsfähigeres und benutzerfreundlicheres Bildschirm-Erlebnis.

Das Pixel 7 Pro könnte für Fans des Curved-Edge-Displays ein Must-have sein. / © NextPit

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Software

Beide Smartphones laufen mit Android 14. Das Pixel 8 Pro verspricht jedoch beeindruckende sieben Jahre an Updates, was den Fokus auf Langlebigkeit unterstreicht. Das Pixel 7 Pro wurde 2022 veröffentlicht und bietet noch mindestens zwei weitere Jahre an großen Updates und vier Jahre an Sicherheitsupdates.

Die neue Generation führt auch neue Funktionen wie einen präzisen Temperatursensor und eine fortschrittliche KI-basierte Fotobearbeitung ein.

Der Hauptunterschied in der Software zwischen diesen beiden Geräten liegt in den KI-gestützten Funktionen. / © nextpit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Pixel 8 Pro durch langfristige Softwareunterstützung und Innovation besticht. Die Wahl zwischen den beiden Geräten hängt davon ab, ob Nutzer:innen Wert auf erweiterte Updates und einige zusätzliche Kamerafunktionen legen.

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Leistung

Das Google Pixel 8 Pro bietet mit seinem Tensor G3-Prozessor ausreichend Leistung für allgemeine Aufgaben, ist aber bei High-End-Spielen und intensiven Anwendungen stärkeren Konkurrenten unterlegen. Seine KI- und Sicherheitsfunktionen, wie der Titan-M2-Chip, sind bemerkenswert, aber bei der Spitzenleistung kann es nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Das Pixel 7 Pro, das mit dem Tensor-G2-Prozessor ausgestattet ist, liefert dagegen eine reibungslose und stabile Leistung, die sich besonders bei der Bild- und Videoverarbeitung auszeichnet. Es bietet ein zuverlässiges Nutzererlebnis ohne Überhitzung, selbst bei starker Beanspruchung.

Google Pixel 8 Pro

(Tensor G3) Google Pixel 7 Pro

(Tensor G2) 3DMark Wild Life Stresstest Schlechtester Loop: 4.356

4.356 Bester Loop: 8.492 Schlechtester Loop: 4.617

4.617 Bester Loop: 6.550 3DMark Wild Life Extreme Stresstest Schlechtester Loop: 1.219

1.219 Bester Loop: 2.311 Schlechtester Loop: 1.482

1.482 Bester Loop: 1.845 3DMark Solar Bay Stresstest nicht unterstützt nicht unterstützt Geekbench 6 Single: 1.756

1.756 Multi: 3.630 Single: 1.505

1.505 Multi: 3.962

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Handys eine starke Leistung liefern. Ausgestattet mit Googles neuestem SoC bietet das Pixel 8 Pro Fortschritte in den Bereichen KI und Sicherheit. In Bezug auf Leistung und Effizienz bleibt es jedoch hinter seinen Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) und dem Apple iPhone 15 Pro (Test) zurück.

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Kamera

Das Google Pixel 8 Pro und das Pixel 7 Pro kommen beide mit außergewöhnlichen Kamerafunktionen, wobei das Pixel 8 Pro leicht im Vorteil ist. Das Pixel 8 Pro verfügt über eine 50-MP-Hauptkamera, die durch zwei 48-MP-Kameras für Ultraweitwinkel- und Telezoom komplettiert wird und sich besonders für Zoomaufnahmen und Nachtaufnahmen eignet. Allerdings fehlen einige der zuvor versprochenen Kamerafunktionen.

Das Google Pixel 8 Pro hat einen Temperatursensor, der unter der Foto-LED angebracht ist. / © nextpit

Das Pixel 7 Pro hat ein ähnliches Hardware-Setup wie sein Vorgänger, einschließlich einer 48-MP-Telekamera und einer 50-MP-Hauptlinse. Die Modi "Super Res Zoom" und "Night Sight" stechen hervor, obwohl einige smarte Funktionen und die filmische Unschärfe noch Ungereimtheiten aufweisen.

Das Kameramodul des Pixel 7 Pro ist immer noch sehr konkurrenzfähig. / © NextPit

Insgesamt zeigen beide Handys Googles Stärke in der Computerfotografie, aber das Pixel 8 Pro bietet mehr an neuen Kameratechnologien und -funktionen.

Nichtsdestotrotz hat sich das Google Pixel 8 Pro in unserem Blindtest, in dem wir die Kameraqualität verglichen haben, als das beste Smartphone für Fotografie herausgestellt.

Google Pixel 8 Pro: Fotogalerie

Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | Makro-Aufnahme © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 5x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 2x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 5x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 10x Zoom © nextpit Hauptkamera | am Tag | 30x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 0,7x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 2,9x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 0,7x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 2,9x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 1x Zoom © nextpit Weitwinkel-Kamera | Kunstlicht | 0,5x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 1x Zoom | Fokuspunkt vorne © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 1x Zoom | Fokuspunkt hinten © nextpit Weitwinkel-Kamera | Kunstlicht | 0,5x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 3x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 5x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 10x Zoom © nextpit Hauptkamera | Kunstlicht | 30x Zoom © nextpit Hauptkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | Long Exposure| 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Frontkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Frontkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Frontkamera | Night Sight | 1x Zoom © nextpit Frontkamera | Night Sight | 0,5x Zoom © nextpit

Google Pixel 7 Pro: Fotogalerie

© nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Akkulaufzeit

Das Google Pixel 8 Pro und das Pixel 7 Pro sind bei der Akkuleistung auf Augenhöhe und bringen uns beide durch einen ganzen Tag. Der etwas größere 5.050-mAh-Akku des Pixel 8 Pro ist kein großer Fortschritt gegenüber dem 5.000-mAh-Akku des Pixel 7 Pro.

Beide Modelle verfügen über kabelloses und umgekehrtes kabelloses Laden, hängen beim Schnellladen aber der Konkurrenz hinterher: Das Pixel 8 Pro braucht fast zwei Stunden für eine volle Ladung, das Pixel 7 Pro etwas weniger.

Google Pixel 8 Pro Akkulaufzeit: 12h23min im PCMark Akku-Benchmark. / © nextpit

In den Ausdauertests schneidet das Pixel 7 Pro etwas besser ab als das Pixel 8 Pro, sodass beide Modelle in Bezug auf die Akkulaufzeit mit der Konkurrenz gleichziehen. Insgesamt bieten beide eine verlässliche Akkulaufzeit.

Google Pixel 7 Pro Akkulaufzeit: 14h35min im PCMark Akku-Benchmark. / © NextPit

Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 7 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Die Preisstrategien für das Google Pixel 8 Pro und das Pixel 7 Pro verdeutlichen Googles wechselnden Fokus auf dem Smartphone-Markt. Das Pixel 8 Pro stellt eine Abkehr vom bisherigen Ansatz des Unternehmens dar, preisgünstige Flaggschiffmodelle anzubieten.

Mit einem Startpreis von 1.099 Euro liegt es deutlich über dem Startpreis des Pixel 7 Pro von 899 Euro. Diese Preiserhöhung spiegelt Googles Bestreben wider, das Pixel 8 Pro als ein Premium-Modell zu positionieren. Das Pixel 8 Pro ist in drei Farben erhältlich und bietet eine Speicherkapazität von bis zu 512 GB, wobei in der Variante dann laut UVP 1.299 Euro fällig werden.

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Pro

Im Gegensatz dazu beginnt das Google Pixel 7 Pro bei deutlich erschwinglicheren 899 Euro. Diese Preisstrategie machte das Pixel 7 Pro zu einer wettbewerbsfähigen Option auf dem High-End-Smartphone-Markt, die fortschrittliche Funktionen mit einem erschwinglichen Preis verbindet.

Beide Modelle sind in Googles offiziellem Store und auf großen E-Commerce-Plattformen wie Amazon erhältlich.

Fazit

Das bemerkenswerteste Merkmal des Google Pixel 8 Pro ist die beispiellose siebenjährige Verpflichtung zu System- und Sicherheitsupdates, die einen neuen Branchenstandard setzt. Allerdings wird die neue Generation für ihre langsame Akkuladung und das Fehlen einiger Softwarefunktionen bei der Markteinführung kritisiert. Die kürzliche Preiserhöhung auf 1.099 Euro ist, insbesondere in der aktuellen Wirtschaftslage, ebenfalls ein Problem.

Im Vergleich dazu brachte das Pixel 7 Pro, das mit dem "Tensor G2"-SoC an den Start ging, Stabilität und Fortschritte bei der rechnergestützten Fotografie. Auch hier gibt es jedoch einige Schwächen, da einige Softwarefunktionen, wie die Cinematic-Blur-Funktion und der Magic Eraser, die Erwartungen nicht ganz erfüllten.

Bei seiner Markteinführung galt das Pixel 7 Pro als deutliche Verbesserung und als das beste Pixel-Modell bis dato, komplett auf Augenhöhe mit Apple und Samsung befand sich Google aber auch da nicht.

Das Pixel 8 Pro behebt einige Hardware- und Software-Integrationsprobleme seines Vorgängers, steht aber vor neuen Herausforderungen bei der Preisgestaltung und der Einführung von Funktionen. Beide Modelle zeichnen sich durch Innovationen in den Bereichen Fotografie und Halbleiter-Technik aus, wirken aber bei der Software und der Marktpositionierung noch etwas unreif.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Google Pixel 8 Pro eine gute Wahl ist, wenn Ihr ein zwei Jahre altes oder älteres Gerät ersetzen wollt. Wenn Ihr derzeit das Pixel 7 Pro habt, ist ein Upgrade auf das neuere Modell in diesem Jahr eher nicht nötig.

Da der Black Friday näher rückt, ist es ratsam, die Preisentwicklung jetzt erst noch abzuwarten, bevor Ihr Euch entscheidest. Wenn der Preisunterschied noch größer wird als die aktuellen 200 Euro, könnte das 2022er-Modell durchaus die bessere Wahl sein.