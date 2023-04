Google Pixel Fold zeigt sich auf offiziellem Pressematerial!

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass uns Mountain View am 10. Mai auf der Keynote der Google I/O 2023 nicht nur das Google Pixel 7a , sondern auch das erste Foldable mit dem Google Pixel Fold präsentieren wird. Nun ist erstes Pressematerial des besagten faltbaren Pixel-Phones an die Öffentlichkeit geraten und wir können uns vor der Entwicklerkonferenz einen ersten optischen Eindruck verschaffen.

Google Pixel Fold erscheint zur Google I/O 2023

Ähnlich wie bei der Google Pixel Watch, können wir wohl endlich zur Google I/O 2023 das Buch zur "Never ending Story" des Google Pixel Fold schließen. Nicht seit Tagen oder Wochen, nein seit Monaten und Jahren wird über ein Google Pixel Fold berichtet, welches immer mal wieder einen Heldentot starb. Jetzt kommt es doch – und das ziemlich sicher auf der für den 10. Mai avisierten Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz.

Traditionell hält Alphabet- und Google-CEO Sundar Pichai auf der Keynote zur Eröffnung bewegende Worte und präsentiert gemeinsam mit Mitarbeitern wie Hiroshi Lockheimer und Rick Osterloh die neueste Google-Soft- und Hardware. Als gesichert gilt das preiswerte Pixel-Phone Google Pixel 7a und ein Pixel Tablet samt Dockingstation mit verbauten Lautsprecher. Und endlich das erste Google Pixel Fold. Eben jenes faltbare Smartphone hat der uns bekannte Tippgeber mit dem Vermerk zu "offiziellem Pressematerial" nun auf Twitter geteilt.

Sehen wir hier offizielles Pressematerial des Google Pixel Fold? / © Google | edit by NextPit

Technische Daten des Google Pixel Fold

Erste technische Daten wurden ja ebenfalls schon bekannt, wonach das Google Pixel Fold auf der Außenseite ein 5,8 Zoll großen AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.092 x 1.080 px im 17,4:9 Format haben wird. Wird das erste Foldable aus Mountain View aufgeklappt, offenbart es ein 7,6 Zoll großes und faltbares AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.208 x 1.840 px, was bei einem Seitenverhältnis von 6:5 in etwa 380 ppi entsprechen. In beiden Fällen sollen die dargestellten Bilder maximal 120 Mal in der Sekunde dargestellt werden können.

Für den nötigen Vortrieb sorgt letzten Informationen zufolge der Google Tensor G2, welcher auch in allen Pixel-7-Modellen verbaut ist. Das wäre in der Tat ein wenig schade, da allen Anschein nach der Tensor-G3-Prozessor bereits für das im Herbst erwartete Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro bereitsteht. Schlussendlich wird nur die Google I/O mit der Präsentation des Falt-Flaggschiff für eine finale Klarheit sorgen.

Wird Google Euch endlich mit seinem ersten Foldable auf die dunkle Seite der faltbaren Smartphones bekehren können oder kommt eine derartige Preisbombe Euch nicht ins Haus? Schreibt uns Eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Ich schalte mich dann in die hitzige Diskussion mit ein!