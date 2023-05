Google WearOS 4.0 verbessert den Akku auf Android-Uhren

Auf der Keynote der Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz hat der Konzern eine Reihe von Pixel-Produkten vorgestellt und zusätzliche Android 14-Funktionen angekündigt. Neben dem Fokus auf Smartphones gab es auch eine Vorschau auf WearOS 4.0 und seine neuen Funktionen und Verbesserungen. Das kommende Smartwatch-Betriebssystem , das auf Android 13 basiert, soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Next Pit TV

Die meisten Hersteller warten noch auf WearOS 3.0

Das mobile Betriebssystem für Smartwatches WearOS 3.0 und WearOS 3.5 sind bislang nur auf sehr wenigen Smartwatches angekommen, für die diese Updates letztes Jahr versprochen wurden. Google hat jedoch gestern auf der Google I/O 2023 WearOS 4.0 angekündigt und was uns für neue Funktionen erwarten werden. Die neueste Version des Smartwatch-Betriebssystems aus Mountain View, wird wahrscheinlich die Google Pixel Watch 2 antreiben, von der wir ebenfalls unlängst berichtet hatten.

Bereits auf NextPit verfügbar: Google Pixel 7a Testbericht

Merkmale von WearOS 4.0

Google konzentriert sich vor allem darauf, die Akkulaufzeit von Smartwatches mit WearOS 4.0 zu verbessern. Um dies zu erreichen, wird Samsung benötigt, um das neue "Watchface"-Format einzuführen, das die Erstellung von digitalen Zifferblättern vereinfachen wird. Gleichzeitig wird dadurch die Leistung und Effizienz der "Watchfaces" und den dazugehörigen Komplikationen optimiert, was sich wiederum in einer besseren, beziehungsweise längeren Akkulaufzeit niederschlägt.

Die Sicherung von Uhren-Daten und -einstellungen wird endlich von WearOS 4.0 unterstützt, sodass Nutzer:innen ihre Daten während des Migrationsprozesses schnell von einer alten auf eine neue Android-Smartwatch übertragen können. Außerdem erklärt Google, dass die auf einem verbundenen Smartphone vorgenommenen Kontoeinstellungen automatisch auch auf die smarte Uhr übertragen werden.

Neue Watchfaces für WearOS 4.0 / © Google

Mehr Apps auf WearOS 4.0

Was die Apps angeht, so bringt Google Gmail und den Kalender auf WearOS. Die Gmail-Version für Smartwatches wurde um Funktionen wie das Lesen von E-Mails und das Schnellantworten endlich erweitert. In der Kalender-App können erstellte Aufgaben abgehakt oder erledigt und Termine angezeigt werden.

Zusätzlich zu den WhatsApp-Anrufen, die auf WearOS kommen werden, gibt es auch mehr Funktionen mit Drittanbieter-Software wie Spotify und Peloton. So können Nutzer:innen unter anderem Podcasts auswählen und abspielen oder zu einer von Spotify DJs kuratierten Wiedergabeliste direkt auf Ihrem Handgelenk wechseln. Obendrein verbessert Google die Smart Home- und Matter-Integration mit WearOS 4.0 durch erweiterte Steuerelemente und Shortcuts in der Home-App.

Kompatibilität und Erscheinungsdatum

Google hat sich bis auf Weiteres nicht dazu geäußert, wann WearOS 4.0 auf den Markt kommen wird. Es wird auch nicht erwähnt, welche Smartwatches unterstützt werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Google Pixel Watch (Test) das Update zuerst erhält und die noch nicht offiziell angekündigte Pixel Watch 2, bereits mit dem besagten Betriebssystem im Herbst ausgeliefert wird.

Unter den vielen Android-Herstellern ist es sicher, dass auch Samsung das WearOS 4.0 via One UI an seine Galaxy-Uhren ausliefern wird. Darunter natürlich die Samsung Galaxy Watch 5 (Test) und die Samsung Galaxy Watch 4.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch Zur Geräte-Datenbank

Ist die kurze Akkulaufzeit Eurer Smartwatch auch ein Problem, mit dem Ihr zu kämpfen habt? Teilt uns bitte Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.