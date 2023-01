Habt Ihr schon von Career Cushioning gehört?

Während sich die Tech-Branche von den Massenentlassungen des Jahres 2022 erholt, kämpfen viele Arbeitnehmer/innen darum, das Gefühl der Unsicherheit in Bezug auf Ihre Arbeitsplätze abzuschütteln, was zum Trend des sogenannten Career Cushioning geführt hat. Was ist das also?

Im Wesentlichen geht es dabei um einen Trend, bei dem Arbeitnehmer/innen eine neue Rolle planen und finden, während sie sich aktiv in ihrer Hauptkarriere engagieren – indem sie sich weiterbilden, ein Netzwerk aufbauen und nach Möglichkeiten in ihrem Sektor suchen.

In Anlehnung an die Dating-Welt, in der Singles dafür bekannt sind, ihre Beziehungen abzufedern, indem sie nach etwas Besserem suchen, ohne sich von ihrem aktuellen Partner zu trennen, hat auch die Karriereabfederung ihre Vorteile.

Befürworter/innen behaupten, dass Ihr so im Falle einer Entlassung deutlich weniger Zeit für die Suche nach einem neuen Job aufwenden müsst, und dass Ihr, wenn Ihr die Branchentrends kennt, Eure eigene Zeit weniger unterschätzt und bei Vorstellungsgesprächen eher erfolgreich seid.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Eure Karriere effektiv abfedern könnt.

Recherchiert

Was ist in Eurer Branche los? Recherchiert die Unternehmen, die ihre Ziele erreichen, aber auch die, die sich schwer tun. Wer ist führend in der Innovation und wer setzt die Messlatte in der Branche, und welche Unternehmen stellen ein?

Wenn Ihr die Trends in Eurer Branche versteht, werdet Ihr nicht nur auf neue Möglichkeiten bei verschiedenen Unternehmen aufmerksam, sondern könnt Euch auch besser auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, da Ihr bei zukünftigen Vorstellungsgesprächen eine fundierte Meinung über den Stand der Dinge abgeben könnt.

Identifiziert Eure nächsten Schritte

Entscheidet, was Ihr in Eurer nächsten Position machen wollt – welche Vorteile soll sie haben? Vielleicht möchtet Ihr auf der Karriereleiter einen Schritt nach oben machen – oder seid Ihr eher an einem Quereinstieg interessiert, der Euch mehr Vorteile oder Flexibilität bringt? Wenn Ihr diese Fragen jetzt beantwortet, ist es unwahrscheinlich, dass Ihr unter Druck eine schlechte Entscheidung trefft. Außerdem könnt Ihr so herausfinden, welche Stellen Euch am ehesten helfen, Eure Ziele zu erreichen.

Aktualisiert Eure sozialen Profile und Euren Lebenslauf

Kennt Ihr das alte Sprichwort: "Wer sich nicht vorbereitet, wird scheitern"? Es könnte genau für diejenigen geschrieben worden sein, die eine sichere Karriere anstreben, es aber versäumen, ihre LinkedIn-Seite und ihren Lebenslauf regelmäßig zu aktualisieren.

Wenn Ihr ein aktuelles Profil und einen aktuellen Lebenslauf habt, könnt Ihr eine sich bietende Chance sofort ergreifen, wenn Ihr sie seht. Wenn Ihr einen neuen Kontakt knüpft, könnt Ihr Eure neuesten beruflichen Informationen fast sofort weitergeben.

Aktualisiert Eure Fähigkeiten

Ihr habt recherchiert, Eure Karriereziele festgelegt und steht kurz davor, Euch für Eure ideale nächste Stelle zu bewerben – jetzt müsst Ihr Euch selbst überprüfen. Würdet Ihr für diese Stelle eingestellt werden, oder fehlt es Euch an Fähigkeiten? Wenn Ihr Eure Fähigkeiten rechtzeitig auf den neuesten Stand bringt, seid Ihr besser vermittelbar und fühlt Euch in Eurer Branche etwas sicherer.

Erkundet Eure Möglichkeiten

Der letzte Schritt, um Eure Karriere abzufedern, ist das Bewerben auf neue Stellen. So könnt Ihr herausfinden, woran Ihr noch arbeiten müsst, sowohl bei Bewerbungsgesprächen als auch bei allgemeinen Fähigkeiten. Es gibt Dutzende von Unternehmen, die derzeit in allen Branchen und auf allen Ebenen neue Stellen anbieten. Nachfolgend findet Ihr drei spannende Stellen bei Unternehmen, die dafür bekannt sind, dass sie gute Sozialleistungen bieten und sich durch Wachstum und Sicherheit auszeichnen.

