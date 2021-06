HarmonyOS: Diese Smartphones und Tablets erhalten Huaweis Betriebssystem

HarmonyOS (oder Hongmeng, oder auch 鸿蒙) als Grundlage für Huaweis Ökosystem befindet sich bereits im Beta-Test auf einigen Geräten auf dem chinesischen Markt, wo es nach und nach die EMUI-Oberfläche ersetzen soll.

Während des Ankündigungs-Events von HarmonyOS – das bereits auf der Huawei Watch 3 und der neuen Generation des MatePad-Tablets zum Einsatz kommt – veröffentlichte Huawei eine lange Liste von Geräten, die das System erhalten werden. Auf dieser Liste befinden sich mehr als 100 verschiedene Modellen sowohl von Huawei als auch der ehemaligen Tochtergesellschaft Honor.

Auch ältere Mittelklassemodelle werden unterstützt / © Huawei

Huawei hat bislang weder bestätigt, wann das Update auch für Geräte verfügbar sein wird, die außerhalb Chinas verkauft werden, noch ob die Liste die gleichen Modelle umfassen wird.

Wir haben für Euch durchsuchbare Version der Liste mit Links zu den News- und Review-Seiten einiger von NextPit getesteter Geräte zusammengestellt. Dort seht Ihr dann auch, wann HarmonyOS in China laut Plan auf den jeweiligen Geräten ankommen soll.

HarmonyOS wird auch für Smartwatches der Huawei-Watch-Linie verfügbar sein, aber der Hersteller hat die Liste der kompatiblen Modelle bislang noch nicht bestätigt.

In China können sich Interessierte, die HongmengOS testen möchten, bereits über die "My Huawei"- App, den Huawei Club Service oder auch in den physischen Stores des Herstellers in dem asiatischen Land anmelden.

Sobald Huawei den Betatest in einer globalen Version zur Verfügung stellt, werden wir den Text mit Anweisungen zur Installation des Betriebssystems aktualisieren.