Huawei P50: Starttermin endlich bestätigt

Das Huawei P50 kommt in diesem Jahr mit ordentlicher Verspätung. Nun bestätigte Huawei-CEO Richard Yu per Weibo allerdings endlich das Release-Date des kommenden Foto-Flaggschiffs. Demnach wird Huawei das P50 am 29. Juli vorstellen. Aber werden wir das Handy auch in Deutschland in die Finger bekommen?

Gerüchte sagten für das Huawei P50 bereits einen Start am 29. Juli voraus. Jetzt ist es endlich offiziell und in der Tat wird das Flaggschiff des chinesischen Herstellers an besagtem 29. Juli endlich auf den Markt kommen. In seinem Weibo-Post gibt Huawei an, dass die Launch-Keynote um 19:30 Uhr Ortszeit stattfinden wird.

Die Markteinführung erfolgt in China, Huaweis letzter verbliebenen Hochburg. Dort landet der Hersteller mit 15 % Marktanteil im ersten Quartal 2021 hinter Oppo (23 %) und Vivo (24 %) noch auf dem Treppchen. Es ist aber kein Vergleich zum Vorjahr, als Huawei im gleichen Zeitraum (Q1 2020) noch einen Anteil von 29 % hatte und seinen Heimatmarkt dominierte.

Eine neue Bildverarbeitungstechnologie

In seinem Weibo-Beitrag spricht Richard Yu von "bahnbrechender neuer mobiler Bildverarbeitungstechnologie in der Industrie." Damit würde die Huawei P-Reihe ihrem guten Ruf auf dem Markt der Kamera-Smartphones treu bleiben. Wir erinnern uns an die P30-Reihe und die dort verbauten Fotosensoren mit RYYB-Technologie.

Die Teaserbilder verraten schon einige Details zur neuen Kamera! / © Huawei

Eines der angeteaserten Werbebilder (das Ihr oben als Artikelbild seht) könnte auf einen großen Fotosensor in mindestens einem der Module hindeuten. Ein Trend, den bereits andere Hersteller wie Sharp mit seinem Aquos R6 mit seinem 20-MP-Sensor mit einer physischen Größe von 1 Zoll verfolgen.

Wir müssen auf die Keynote und offizielle Informationen warten, bis wir sowohl bei der Kamera als auch den restlichen Spezifikationen Gewissheit haben. Sicher ist nur, dass das Huawei P50 ohne Google-GMS-Dienste auskommen muss und unter HarmonyOS laufen wird.