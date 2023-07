Hype-Smartphone die Zweite: Nothing Phone (2) jetzt günstig vorbestellen!

Habt Ihr das Nothing Phone (2) bereits ins Auge gefasst, könnt Ihr es jetzt bei Sparhandy mit passendem Tarif vorbestellen. Dabei handelt es sich um den o2 Mobile M, bei dem Ihr mit 25 GB Datenvolumen startet und jährlich noch einmal 5 GB zusätzlich erhaltet. Außerdem gibt es einen satten Wechselbonus, der das Angebot erst so richtig spannend macht.

Am Prime Day kein neues Smartphone gefunden, aber Euer aktuelles Handy gibt allmählich den Geist auf? Dann ist das Nothing Phone (2) eventuell genau die richtige Wahl. Das Mittelklasse-Modell erscheint offiziell am 21. Juli in Deutschland und soll hier mit einem Preisschild von 699 Euro in den Ladenregalen stehen. Bei Sparhandy könnt Ihr jetzt allerdings einen Deal mit passendem Mobilfunktarif von o2 abschließen.

Affiliate Angebot Nothing Phone (2) Mit o2 Mobile M | 25 GB Datenvolumen | 5 GB Inklusiv-Volumen jährlich on-top | 100 Euro Wechselbonus | 5G | 300 MBit/s

Das Design des Nothing Phone (2) erinnert stark an das Aussehen des Nothing Phone (1) (zum Test). Dabei setzt der Hersteller auf einen 6,7 Zoll großen LTPO Oled-Bidschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch beim Glyph-Interface bleibt sich Nothing treu, allerdings könnt ihr jetzt endlich Eure eigenen Glyphen erstellen. Wollt Ihr mehr über das Smartphone erfahren, solltet Ihr das Hands-On zum Nothing Phone (2) von unserem Nothing-Experten Antoine lesen. Ein ausführlicher Test folgt allerdings erst noch.

Endlich könnt Ihr Euch Eure eigenen Glyphen beim Nothing Phone (2) erstellen. / © nextpit

Beim SoC gibt es ein deutliches Upgrade. So findet sich jetzt ein Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, was Ihr schon aus einigen Flaggschiff-Modellen kennt. Bei diesem Deal erwartet Euch die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher. Das Dual-Kameramodul setzt auf eine Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera mit jeweils 50 Megapixel. Beim Akku stockt Nothing ebenfalls um 200 mAh auf, wodurch dieser nun eine Leistung von 4.700 mAh aufweist.

Lohnt sich das Sparhandy-Angebot zum Nothing Phone (2)?

Bei diesem Tarif-Deal schließt Ihr einen Mobilfunkvertrag mit o2 ab. Dabei handelt es sich, wie bereits erwähnt, um den o2 Mobile M, mit dem Ihr 25 GB Datenvolumen zur Verfügung habt, das jährlich um 5 GB steigt, und im 5G-Netz der Telefónica surft. Im Download habt Ihr eine Bandbreite von 300 MBit/s und zahlt dafür 32,99 Euro monatlich und das Gerät kostet Euch einmal 99,95 Euro. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, erhaltet Ihr einen Wechselbonus über 100 Euro.

Sparhandy-Übersicht Eigenschaft Nothing Phone (2) + o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 32,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,95 Euro Anschlusspreis 39,99 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 936,99 Euro Wechselbonus 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten Nothing Phone (2) 12/256 GB – 699,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 5,74 Euro Zum Angebot*

Bei Sparhandy könnt Ihr Euch das Smartphone zu obenstehenden Konditionen ab sofort reservieren. Die Auslieferung findet dann ab dem 21. Juli statt. Da es sich hierbei um die mittlere Speicher-Variante handelt, zahlt Ihr zu Beginn 699 Euro für das Smartphone, wodurch Ihr effektiv gerade einmal 5,74 für den wachsenden o2-Tarif zahlen müsst.

Das Nothing Phone (2) dürfte, wie auch sein Vorgänger, vor allem für Midranger-Fans wirklich interessant sein. Als Modell der gehobenen Mittelklasse bietet es einige Features, die wir sonst nur in Flaggschiffen sehen und ist dabei nicht ganz so teuer wie ein Samsung Galaxy S23 oder vergleichbare Modelle. Auch die effektiven Kosten sind bei diesem Angebot durchaus überschaubar, wodurch dieser Deal wirklich spannend ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Nothing Phone (2) auf Eurer Wunschliste oder ist Euch der Preis noch zu hoch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!