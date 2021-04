iPhone XR: Lohnt sich der Kauf im Jahr 2021?

Inhalt

Das iPhone XR wurde im September 2018 vorgestellt und kam damals zum Preis von 849 Euro auf den deutschen Markt. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, sollte es die günstigere Alternative zur damaligen Top-Modellen iPhone XS und iPhone XS Max auf den Markt.

Zu den Highlights des Geräts gehört das moderne Design mit einer Notch im Display für Apples Gesichtserkennungssensoren Face ID. Als Prozessor steckt im iPhone XR der A12 Bionic, der zwei Generationen unter dem SoC des iPhone 12, der aktuellen Generation der Serie, liegt.

Das iPhone XR hat das moderne Design der Serie und verfügt über die Sicherheitsoption Face ID / © NextPit

Im Vergleich zu den Modellen, die wir heute auf dem Markt finden hat das iPhone XR zwei wesentliche Defizite. Das eine bezieht sich auf das Kameramodul und das andere auf die Displaytechnologie, die Apple damals verwendete.

Das XR hat nur eine 12-Megapixel-Rückkamera mit Weitwinkelobjektiv, war zum Zeitpunkt der Markteinführung aber dennoch eine Referenz in Sachen Fotoqualität. In der 2019 aktualisierten Rangliste von DxOMark taucht das iPhone XR mit einem Score von 101 auf. Ich persönlich habe das Google Pixel 3 (102 im DxOMark), mit nur einer Kamera bis Oktober 2020 genutzt und bin immer noch der Meinung, dass es eine großartige Kamera ist – vielleicht nicht ganz so vielseitig, aber immer noch sehr gut für den Alltag.

Was den Bildschirm angeht, so ist das iPhone XR mit einem Liquid-Retina-Display ausgestattet. So bezeichnete Apple im Jahr 2018 seine IPS-LCD-Panel, die qualitativ natürlich zu den schon damals in den teureren Modellen genutzten OLED-Bildschirmen hinterherhingen. Darüber hinaus bietet das Display nur eine HD-Auflösung (1.792 x 828 Pixel), was auch damals schon bei Smartphones für über 700 Euro eher niedrig ist.

Außerdem wurde das iPhone XR mit iOS 12 angekündigt, läuft aber heute mit iOS 14. Die Erwartung ist, dass das Gerät noch zwei neue Versionen des Betriebssystems von Apple erhält. Das heißt, es sind noch zwei Jahre der Nutzung des Gerätes mit der Garantie, neue Funktionen und Verbesserungen in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit zu erwarten.

Apple iPhone XR: vollständiges Datenblatt Modell Apple iPhone XR Prozessor A 12 Bionisch Speicher (RAM / intern) 3GB / 64 und 128GB Erweiterbarer Speicher? Nein Dual-SIM Ja Anzeige 6,1-Zoll, HD-Auflösung (1.792 x 828 Pixel), Liquid Retina IPS LCD, 625 nits, 326 ppi Abmessungen 150,9 x 75,7 x 8,3 Millimeter Gewicht 194 Gramm Konnektivität LTE, WLAN 802.11 a/b/g, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Lightning, Apple Pay, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Hauptkamera 12 Megapixel, Blende f/1.8, optischer Bildstabilisator Front-Kamera 7-Megapixel mit f/2.2-Blende Video 4K mit bis zu 60 fps (Rückkamera) / 1080p mit bis zu 60 fps (Frontkamera) Batteriekapazität 2.942 mAh Ladetechnologien Kabelgebundenes Laden mit 15 Watt

Kabelloses Laden nach Qi-Standard

Authentifizierung Gesichtserkennung (Face ID) Audio Stereo-Lautsprecher Materialien Gorilla Glass (Vorder- und Rückseite), Aluminiumgehäuse Betriebssystem iOS 14 Zertifizierung IP67 Ladegerät inklusive? Ja Einführungspreis 849€ Start September/2018

Lohnt sich der Kauf des iPhone XR im Jahr 2021?

Ja, es lohnt sich immer noch, das iPhone XR zu kaufen, wenn...

... Ihr ein iPhone für unter 500 Euro sucht und dabei auf eine vielseitige Kamera und ein OLED-Display verzichten könnt. Das iPhone XR gibt es noch einmal knapp 100 Euro günstiger als das Apple iPhone 11, das im Jahr 2019 mit OLED-Display und einer besseren Kamera erschienen ist. Das damalige Schwestermodell iPhone XS kostet aktuell noch immer mindestens 700 Euro und kommt damit als Alternative für Sparfüchse nicht ganz in die engere Auswahl.

Könnt Ihr noch ein paar Wochen warten, empfehle ich Euch allerdings, das Modell mit 128 Gigabyte internem Speicher zu wählen, da Ihr die 64 GB des Standard-Modells nicht durch MicroSD-Karten erweitern könnt. Hierfür werden laut Geizhals Preise ab knapp 520 Euro fällig.

Es lohnt sich nicht, das iPhone XR im Jahr 2021 zu kaufen, wenn...

... Ihr an den Eigenschaften interessiert seid, die aktuell der heiße Scheiß sind. Denn auf Triple- oder Quad-Kameras müsst ihr im beim iPhone XR verzichten. Auch ein superscharfes Display samt hoher Bildwiederholrate, wie es bei Mittelklasse-Handys mit Android inzwischen fast schon Standard ist, gibt es im iPhone XR nicht.

Neben dem etwas in die Jahre gekommenen iPhone XR gibt es aber auch aktuellere iPhone-Modelle, die nicht ganz so schwer auf der Tasche liegen. Auf diese gehe ich nun noch einmal in einem gesonderten Absatz ein.

... Ihr nicht zu sehr an Apple iOS hängt. Denn in diesem Preisbereich gibt es viele Android-Alternativen mit moderneren Specs

iPhone XR-Alternativen

Unter den Alternativen zum iPhone XR liste ich einige Modelle auf, die ungefähr in der gleichen Preisklasse liegen und gleichwertige oder bessere Specs mitbringen.

Das iPhone SE könnte eine günstigere Alternative als das iPhone XR sein / © NextPit

Apple iPhone SE (2020)

Im Vergleich zum iPhone XR hat das iPhone SE (2020) einen neueren Prozessor, den A13 Bionic, aber einen kleineren 4,7-Zoll-Bildschirm (ebenfalls HD), keine Unterstützung für Face ID, aber dafür einen Fingerabdrucksensor. Auch hier bietet die Kamera keine riesige Vielseitigkeit, hat aber zumindest ein Weitwinkelobjektiv.

Was dieses Gerät jedoch zu einer echten Alternative zum iPhone XR macht, ist der Preis und die Tatsache, dass es noch viel länger Unterstützung für System-Updates erhalten sollte.

Für eine vielseitigere Kamera ist die Galaxy S20-Serie eine gute Option / © NextPit

Samsung Galaxy S20 Plus oder Galaxy S20 FE

Auf dem Papier hat das Galaxy S20 FE bessere Spezifikationen als das iPhone XR. Eine überragende Bildschirmqualität und ein extrem vielseitiges Kameraset, z. B. mit Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv.

Darüber soll das Modell mindestens zwei weitere Jahre Updates für Android OS und One UI sowie drei weitere Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Allerdings ist der Wertverlust bei Samsung-Smartphones deutlich höher als bei einem iPhone. Tatsächlich ist das auch der Grund, warum das FE hier aufgelistet wird: der Preis ist ziemlich stark gefallen.

Xiaomi Mi 10T oder Apple iPhone 11: Wenn's ein bisschen mehr oder Android sein darf

Zusätzlich zu diesen Optionen möchte ich auch zwei Modelle erwähnen, die ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis oder bessere Specs bieten. Eines davon ist das Xiaomi Mi 10T, das bereits mit Unterstützung für das 5G-Netz kommt; das andere ist das iPhone 11, das ein Jahr nach dem iPhone XR auf den Markt gekommen ist.

Würdet Ihr also heute in ein iPhone XR investieren oder Euch für eine andere Alternative entscheiden? Warum oder warum nicht? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten oder in dieser Umfrage mit.

Dieser Artikel wurde von Camila Rinaldi für NextPit.com.br geschrieben. Benjamin Lucks übernahm anschließend die maschinelle Übersetzung sowie die redaktionelle Überarbeitung als auch die Lokalisierung für den deutschen Markt.