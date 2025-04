Der DJ auf Eurer letzten Feier hat Helene Fischer mit AC/DC verwechselt? Dann wird’s höchste Zeit, dass Ihr selbst für den richtigen Sound sorgt – und zwar mit ordentlich Power. Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch jetzt den kraftvollen Bluetooth-Lautsprecher JBL Xtreme 4 zum besten Preis im ganzen Netz sichern. Was die Soundmaschine auf dem Kasten hat verraten wir Euch hier.

Egal, ob beim Zelten, der Gartenparty oder dem Kochabend mit Freunden – mein Bluetooth-Lautsprecher läuft gefühlt rund um die Uhr. Und ja, mit Metalcore im Ohr schnibbelt sich die Zwiebel einfach besser. Nur leider stößt meine kleine 40-Watt-Box bei jeder größeren Feier an ihre Grenzen. Falls Ihr das Problem kennt, lohnt sich jetzt ein Blick zu MediaMarkt: Dort bekommt Ihr die JBL Xtreme 4 mit wuchtigen 100 Watt Gesamtleistung aktuell zu einem Preis, bei dem man fast automatisch auf „Jetzt kaufen“ klickt.

Affiliate Angebot JBL Xtreme 4

JBL Xtreme 4: Bluetooth-Lautsprecher für die nächste Party

Der JBL Xtreme 4 wurde erst auf der CES 2024 vorgestellt und erschien dementsprechend im letzten Jahr auf dem deutschen Markt. Zwei 70-Millimeter-Tieftöner, zwei 20-Millimeter-Hochtöner und zwei Passivmembranen sorgen für einen möglichst ausgeglichenen, jedoch kraftvollen, Sound. Dabei erreicht er eine Minimal-Frequenz von 44 Hz. Ist Euch der Bass nicht kräftig genug, könnt Ihr im Equalizer nachjustieren und somit auch Euren Nachbarn etwas von der Party mitgeben – ob sie wollen oder nicht.

Der JBL Xtreme 4 lässt sich dank Tragegurt und recht geringem Gewicht problemlos transportieren. / © JBL

Über Bluetooth 5.3 werden kabellos Euer Smartphone oder Laptop verbunden. Besonderes Highlight ist hier jedoch Auracast, durch dass Ihr weitere Lautsprecher direkt verbinden könnt, um weitere Lautsprecher via Bluetooth zu verbinden. Laut JBL bietet der Xtreme 4 eine Wiedergabezeit von bis zu 24 Stunden und kann zudem externe Geräte via USB-Port aufladen. Mit seinem Gewicht von 2 kg ist das Gerät zudem nicht zu schwer und Ihr könnt es bequem im Rucksack verstauen. Sollte es Euch an den Strand verschlagen, ist der JBL-Lautsprecher nach IP67 zertifiziert und somit Staub- sowie Wasserdicht bis zu 1 Meter Wassertiefe für 30 Minuten.

JBL-Lautsprecher so günstig wie nie

Der Xtreme 4 kostet Euch im Netz rund 270 Euro*. MediaMarkt gibt einen regulären Preis von 349,99 Euro an. Damit liegt das Angebot 28 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Auch hier vertreten: Die besten Bluetooth-Lautsprecher im Vergleich

Versandkosten fallen bei MediaMarkt übrigens keine an. Für 249 Euro könnt Ihr Euch hier also einen wirklich kraftvollen Bluetooth-Lautsprecher sichern. Günstiger gibt es das Gerät laut Preisvergleich zudem nirgendwo.

Affiliate Angebot JBL Xtreme 4

Was haltet Ihr von dem Deal? Welche Einsatzmöglichkeiten seht Ihr sonst noch für einen solchen Bluetooth-Lautsprecher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!