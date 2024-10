In Deutschland ist JONR bisher noch verhältnismäßig unbekannt. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich das Unternehmen jedoch stetig weiterentwickelt und kann nun auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Forschung von Reinigungsgeräten, kleinen Küchenhelfern und Produkten für die Körperpflege. Laut eigener Aussage hat sich JONR damit zu einem der fünf größten Roboterhersteller weltweit etabliert. Mit dem neuen P20 Pro stellt der Hersteller einen erstklassigen Saugroboter vor, der durch rotierende, ausfahrbare Wischmopps, eine starke Saugleistung und eine All-in-One-Servicestation überzeugt. Dank effizienter und bewährter Lieferketten bietet JONR das High-End-Gerät zu einem überraschend günstigen Preis im Vergleich zur Konkurrenz an. Hier erfahrt Ihr, was der neue Haushaltsroboter im Detail bietet.

JONR P20 Pro: Hohe Saugleistung ohne Verhedderung von Haaren: Das bietet der Saugroboter

Roboter, die nur staubsaugen können, gibt es heutzutage bereits für etwa 100 Euro, doch diese Modelle kommen oft mit einer geringen Saugkraft und weniger präziser Navigation daher. Wenn Ihr jedoch einen Haushaltsroboter sucht, der Euch wirklich im Alltag entlastet, müsst Ihr etwas mehr investieren. Dafür bekommt Ihr beim JONR P20 Pro nicht nur eine starke Saugleistung von 8.000 Pa, sondern auch eine effektive Wischfunktion. Zudem sorgt die All-in-One-Servicestation dafür, dass Ihr kaum manuelle Arbeit mit dem Gerät habt.

Der JONR P20 Pro setzt auf zwei Wischmopps und eine kompakte Walzenbürste. / © nextpit

Der neue JONR P20 Pro samt Station präsentiert sich in einem schlichten weißen Design. Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 8.000 Pa übernimmt er für Euch das Staubsaugen und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz und tief sitzenden Staub aus Teppichen. Ausgestattet ist der Saugroboter zudem mit einer speziellen Anti-Tangle-Brush, die verhindert, dass sich Tier- oder Menschenhaare darin verfangen. Dadurch kann der Roboter durchgehend effizient arbeiten, ohne dass Ihr eingreifen müsst, und hält Eure Böden stets sauber.

Präzise LiDAR-Navigation und ausfahrbare Wischmopps

Der JONR P20 Pro kann nicht nur saugen, sondern übernimmt für Euch auch das lästige Wischen. Dafür ist er mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet, die er bei Bedarf ausfahren kann, um selbst schwer erreichbare Stellen gründlich zu reinigen. Ecken, Kanten oder der Raum unter Möbeln sollen so ebenfalls nicht von dem Putzteufel verschont bleiben. Damit er nicht mit Hindernissen wie dem Sofa, Esstisch oder Lampen kollidiert, ist der Saugroboter zudem mit einem präzisen LiDAR-Sensor ausgerüstet, der es ihm ermöglicht, geschickt zwischen verschiedenen Gegenständen hindurchzunavigieren. Dadurch bleibt er weder an Kabeln noch an herumliegenden Pantoffeln hängen und schützt gleichzeitig Eure vier Wände vor Beschädigungen.

Für Wohnungen mit Teppichen könnt Ihr in der App unterschiedliche Funktionen einstellen. Der Roboter hebt beispielsweise die Wischmopps an, wenn er über niedrigflorige Teppiche fährt, um zu verhindern, dass diese feucht werden. Alternativ lässt er sich so programmieren, dass er Teppichbereiche komplett meidet oder sie mit zusätzlicher Saugleistung reinigt. Mit einem leistungsstarken 5.200-mAh-Akku ausgestattet, schafft der JONR P20 Pro es, Eure Wohnung in einem Durchgang zu saugen und zu wischen. Andere Modelle dieser Preisklasse sind oft mit ähnlich leistungsfähigen Batterien ausgestattet. Die Steuerung des Roboters erfolgt komfortabel über eine App oder per Sprachbefehl an Amazons Alexa.

Auf der Oberseite des JONR P20 Pro findet sich ein LiDAR-Navigationsturm. / © nextpit

JONR P20 Pro: Selbstreinigung in der Ladestation

Beim JONR P20 Pro beginnt die nächste Reinigung direkt nach Abschluss der letzten. Sobald der Roboter mit dem Saugen und Wischen fertig ist, kehrt er nicht nur zur Ladestation zurück, um seinen Akku aufzuladen. Ähnlich wie bei einem Boxenstopp erhält der Haushaltshelfer hier auch eine umfassende Wartung. Dank der Station müsst Ihr Euch laut Hersteller bis zu 60 Tage nicht um den Roboter kümmern. Ein 3-Liter-Staubbeutel ermöglicht es dem Gerät, seinen gesammelten Schmutz eigenständig zu entleeren. Doch das ist nicht alles: Auch die Wischmopps werden in der Station automatisch gereinigt – entweder während des Reinigungsprozesses, wenn sie bereits verschmutzt sind, oder erst am Ende des Einsatzes. Dafür verfügt die Station über zwei separate Tanks: einen für Schmutzwasser und einen für Frischwasser, beide mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern.

Nach der Reinigung trocknet die Station die Mopps mit heißer Luft, um Schimmelbildung oder unangenehme Gerüche zu verhindern. Gleichzeitig wird das verschmutzte Wasser abgeleitet und frisches Wasser, inklusive Reinigungslösung, aufgefüllt. So kann der JONR P20 Pro bei der nächsten Reinigung Eure Böden wieder mit der idealen Mischung aus Wasser und Reiniger bearbeiten.

Der P20 Pro wird von JONR zum Einführungspreis von 599,99 Euro angeboten*. Damit liegt er preislich deutlich unter vergleichbaren Modellen von Herstellern wie Roborock oder Dreame und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Ihr den Saugroboter bei Amazon kauft, könnt Ihr sogar noch mehr sparen: Mit einem aktuellen Coupon bei Amazon streicht Ihr 70 Euro von der Rechnung und müsst so nur noch 529,99 Euro für den Saug- und Wisch-Roboter zahlen.

Hinweis: Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen nextpit und JONR entstanden. Diese Zusammenarbeit hat keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.