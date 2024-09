Zahlreiche Videos von smarten Türklingeln kursieren im Netz. Zum Großteil handelt es sich um witzige Aufnahmen, allerdings werden auch Paketdiebstähle oder andere Verbrechen mit diesen Geräten festgehalten. Gerade in den USA erfreuen sich Video-Türklingeln großer Beliebtheit. Auch hierzulande entscheiden sich immer mehr Menschen für die smarten Türklingeln, um etwa unerwartetem Besuch vorzubeugen. Bei Amazon könnt Ihr Euch jetzt die 2. Generation der Blink Video Doorbell 50 Prozent günstiger sichern.

Lohnt sich das Angebot zur smarten Türklingel?

Normalerweise kostet Euch die Video-Türklingel des Amazon-Tochterunternehmens 99,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Gerade zahlt Ihr jedoch nur noch 49,99 Euro. Günstiger gab es das Smart-Home-Gadget bisher noch nie. Erst vor wenigen Tagen schaltete Amazon allerdings ein Blitzangebot, das nach kurzer Zeit vergriffen war – ebenfalls für 49,99 Euro.

Derzeit liegt der nächstbeste Preis bei knapp 60 Euro. Auch der Preisverlauf auf idealo zeigt, dass die günstigsten Preise der vergangenen drei Monate zwischen 55 und 60 Euro lagen. Zusätzlich bietet Amazon noch weitere Bundles an. So gibt es die Ring Video-Türklingel mit Chime für 69,99 Euro*. Soll es etwas sicherer werden, bietet das Versandhaus auch ein Bundle mit passender Ring Indoor Cam für 69,99 Euro* an. Wollt Ihr Euch also eine smarte Türklingel zulegen, solltet Ihr Euch die Angebote nicht entgehen lassen.

Immer wissen, was vor Eurer Tür passiert: Ring Video Doorbell im Kurz-Check

Ring dürfte zu den weltweit bekanntesten Herstellern von smarten Türklingeln zählen. Bei der hier angebotenen zweiten Generation erwarten Euch Aufnahmen in HD-Qualität und ein integrierter Bewegungsmelder. Wird dieser ausgelöst, gibt's direkt eine Nachricht auf Euer Smartphone. Eine Nachtsicht-Funktion ist ebenfalls vorhanden und durch die Gegensprech-Funktion könnt Ihr Eurem Pizzaboten mitteilen, das Essen einfach hinzustellen.

Die Video-Türklingel von Ring ermöglicht HD-Aufnahmen – sogar bei Nacht. / © Amazon

Ihr könnt die Klingel auch mit Alexa verbinden, und so klingeln auch Eure Echo-Geräte, wenn Ihr das möchtet. Ein Akku ist ebenfalls enthalten und auch auf die Privatsphäre wird hier geachtet. Denn Ihr bestimmt, welche Aufnahmen gespeichert werden sollen. Durch den "Nur-Personen-Modus" werden somit beispielsweise nur Menschen registriert. Autos ignoriert die Türklingel dann gekonnt. Bedenkt allerdings, dass zum Speichern von Aufnahmen ein zusätzliches Abonnement nötig ist. Zur lokalen Speicherung bleibt Euch nur der Download aus der Cloud.

Wie lange der Deal noch gilt, ist allerdings offen. Es handelt sich zwar nicht um ein Blitzangebot, allerdings kann das Angebot jederzeit enden. Möchtet Ihr Euch die Klingel sichern, heißt es also: Schnell sein lohnt sich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Ring Video Doorbell zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!