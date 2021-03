Liebesbrief ans Oppo Find X3 Pro: Die vielseitigste Handykamera ever

Ich habe aktuell das Find X3 Pro im Einsatz und was Oppo dort für Kamera-Features bietet, löst in mir ein Gefühl aus, das ich lange nicht mehr gespürt habe. Mit kindlicher Freude bin ich erst mit dem Handy durch die Gegend gelaufen und habe anschließend diesen Liebesbrief formuliert.

Liebes Oppo Find X3 Pro,

lange habe ich mit Argwohn auf diejenigen Menschen geblickt, die Liebesbekundungen zu Technik oder anderen Objekten verfassten. Ahnungslos habe ich sie als Objektophile oder verblendete Marken-Spinner abgetan und jetzt sieh mich an! Los, scanne mich mit deinen Megapixeln und cleveren Algorithmen! Von oben nach unten, von unten nach oben. Scann' mich HDRt! Denn das, mein liebes Find X3 Pro, kannst Du schließlich so richtig gut.

Nur knapp eine Woche kennen wir uns, doch haben wir schon viele Tage und Nächte zusammen verbracht. Mir geht es gut, seitdem wir uns kennen und aus diesem Grund möchte ich Dich in diesem sehr persönlichen (und ganz sicher nicht für alle Öffentlichkeit geschriebenen) Brief fragen, ob wir uns nicht exklusiv aneinander binden wollen. Lass mich dich überreden überzeugen!

Rot, Grün, Umbra – Du kennst sie alle

Der Autor dieses Textes flüstert leise, zärtlich hauchend, folgende Zeilen:

You can show me the world

Shining, shimmering splendid

Tell me, princess, now when did

You last let your heart decide?

Hach Find X3 Pro, diese Worte habe ich einem der wohl schönsten Lieder überhaupt entraubt. Es sind nicht meine eigenen, aber es passt so gut. Denn Du hast mir gezeigt, wie bunt die Welt doch eigentlich ist. 10-Bit ist nicht etwa die Beschreibung meines neuen Akkuschraubers, sondern die Farbtiefe, in die Du mich entführt hast. Genauer gesagt sind das 1.073.741.824 Farben, von denen ich höchstens eine Handvoll nennen könnte.

Die Farben des Oppo Find X3 Pro sehen stark aus. Nicht nur auf dem Handybildschirm. / © NextPit

All diese Farben zeichnest Du präzise über deine beiden Sony IMX766-Sensoren auf und schickst sie auf den Weg entlang der 10 Bit Full-Path Colour Engine. Vom Sensor, durch den ISP des Snapdragon 888 bis hin zum 6,7 großen AMOLED-Display – behutsam achtest Du darauf, dass keines deiner Farbenkinder verloren geht. Nur bei der KI-Szenenoptimierung gehen manchmal die Pferde mit Dir durch. Haha, aber so bist du einfach, mein Schnuckel!

Auch wenn mir die Farben gut gefallen, die AI-Szenenoptimierung übersättigt mir die Farben zu sehr. / © NextPit

Mit ein bisschen Ausprobieren fasziniert es mich aber immer wieder, welche Farbtöne sich auf Deinem Bildschirm entdecken lassen. Es ist fast schade, dass mein Laptop und mein Monitor mir mit ihren 8 Bit nicht das zeigen können, was ich in Dir sehe. Du bist Deiner Zeit voraus! Vor allem, wenn man mit Windows versucht, Bilder im HEIC-Format zu verarbeiten.

Du zeigst mir Motive auf ganz neue Weise

Lange bin ich schon Hobby-Fotograf und eigentlich dachte ich, ich hätte alle Bereiche der Fotografie schon einmal ausprobiert. Makro, Astro, Architektur, Selfies ... kenne ich alles und irgendwann setzt man sich einfach in die bekannte Komfortzone und richtet sein Objektiv immer auf die selben Motive.

Aus dieser Komfortzone hast Du mich herausgerissen, indem Du mir ganz neue Möglichkeiten im Hosentaschenformat mitgegeben hast. Perfekt also, um das ganze einfach mit in die Stadt oder mit aufs Fahrrad zu nehmen. Laufe oder fahre ich auf ein Motiv zu, spüre ich schon von Weitem ein Kitzeln in der Tasche. Je mehr ich mich nähere, desto interessanter wirst Du dabei.

All diese Aufnahmen sind mit demselben Handy entstanden – das ist schon ein starkes Stück. Die volle Auflösung gibt's übrigens in unserer Bildergalerie. / © NextPit

Wir sind ein gutes Team, denn wir schauen zusammen aufs grobe Ganze und auf die kleinsten Details. Wärst du ein Werkzeug, so wärst Du ein Universalschlüssel, der auf jede Mutter passt und der irgendwie auch noch mit Schrauben und Spiegeleiern fertig wird. In meinen vorigen Kamerahandy-Beziehungen war es nie so einfach. Dort gab es Grenzen, an die ich mich halten musste und die habe ich bei Dir noch nicht gesehen.

Sicher, auch Du wirst manchmal unscharf. Gerade beim Zoomen kannst Du nicht mit Samsungs Galaxy S21 Ultra mithalten, denn deine Telekamera schafft's nur Zweifach mit optischer Vergrößerung und legt dann einen Digitalzoom an. Dein Mikroskop löst auch nur mit drei Megapixeln auf aber das ist mir egal. Du rüttelst meine Kreativität aus dem Winterschlaf und das ist, was zählt! Und wenn ich gute Bilder will, kann ich auch auf Dich zählen.

Sony IMX766 sorgt für ein starkes Paar Hauptkameras

Du weist schon, was ich meine. Deine Hauptkameras – und ja, ich behaupte mit Fug und Recht, dass Du zwei Hauptkameras hast. Denn der maßgeschneidete Sony IMX766, den Papa Oppo (oder ist es Mama? Mappa?) eigens mit Sony entwickelt hat, kommt sowohl in Deiner Weitwinkelkamera als auch in Deiner Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz. Das Ergebnis ist endlich ein gerades Qualitätsniveau, das ich mir schon bei so vielen Handys gewünscht habe.

Aufnahmen im Ultraweitwinkel von Gebäuden sind nicht nur gerade genug, sie stehen den Aufnahmen der Hauptkamera in nichts nach. / © NextPit

Beim Google Pixel 4a 5G beispielsweise, das ich seinerzeit als Kamerahandy lobte, war es mir stets ein Dorn im Auge, auf die Ultraweitwinkelkamera umzuschalten. Die Qualität wurde schlechter und daher bin ich lieber ein paar Schritte zurückgegangen und dabei fast in die Flensburger Förde geplumpst. Darum muss ich mich bei Dir nicht mehr fürchten. Nicht nur, weil ich inzwischen in Berlin wohne.

Auch mit recht schwierigen Lichtsituationen geht das Find X3 Pro im Ultraweitwinkel gut um. / © NextPit

Endlich gibt es Ultraweitwinkelkameras auch mit hoher Auflösung und einem Sichtfeld von 110 Grad. Damit ist der Blickwinkel nicht zu groß, wodurch Gebäude auch ohne millimetergenaue Ausrichtung gerade und gut aussehen können. Vor allem aber scheue ich mich nicht mehr davor, neue Perspektiven im Ultraweitwinkel zu entdecken, da ich befürchte, am Ende schlechterer Fotos zu bekommen. Find X3 Pro, Du erweiterst meinen Horizont.

Videos sind für dich nur LOGisch

Bevor ich mich bei Dir in diesem Brief mit Kusshand verabschiede: Möchtest Du mit mir gehen? Am 1. April veröffentlicht Oppo nämlich endlich die .cube-Dateien für deinen LOG-Modus und mit diesen möchte ich Dich gerne ausführen. Nur wir zwei, Candela-Light-Dinner und nachher vielleicht ins Kino, LOGensessel natürlich!

Vorher konnte mir Oppo deine Dateien leider nicht schicken und vielleicht fragst Du dich, wovon ich hier vielleicht schwafele. Find X3 Pro, ich kenne jeden Millimeter Deiner Software in und auswendig und dort habe ich einen kleinen Schalter mit "LOG-Label" gefunden. Darüber können wir zusammen Videos aufnehmen, auf die eine logarithmische Gammakurve angewendet wird. Theoretisch zeichnen wir also Videodateien auf, in denen wir die Grenzen deiner Sensoren voll und ganz ausnutzen können. Keine Angst, das tut auch gar nicht weh.

Der Nachtmodus zaubert viele Details in superdunkle Bereiche. Die Grasbüschel konnte ich mit bloßem Auge nicht erkennen. / © NextPit

Die .cube-Dateien, von denen ich dir gerade schon erzählt habe, sind sogenannte LUTs. Diese Look-Up-Tabellen wandeln Deine logarithmische Gammakurve wieder in eine Standard-Gammakurve um. Da aber im ursprünglichen Videomaterial der gesamte Kontrastumfang Deines Sensors enthalten ist, haben wir bei der Nachbearbeitung vielleicht viel mehr Möglichkeiten.

Dafür müssen wir aber noch gucken, ob der Dynamikumfang Deines Sensors auch groß genug ist. Aber vertrau mir, wenn das nicht so ist, ist das für mich auch okay. Vielleicht können wir uns ja noch ein paar Hilfsmittel holen.

Doch zwei wie wir – Die können sich nie verlier'n!

Liebes Oppo Find X3 Pro, ich möchte meinen Brief mit diesen Worten des vielleicht größten Lyrikers der deutschen Geschichte beenden: Udo Lindenberg. Du schaffst es aktuell wie kein zweites Handy, mich auf der einen Seite mit kreativen Möglichkeiten herauszufordern und mich nach der zigsten Fototour daheim am PC nicht mit schlechten Ergebnissen zu enttäuschen. Im Nachgang habe ich die Bilder in Lightroom nur ein wenig begradigt. Mehr nicht, versprochen!

Hier findet Ihr alles, was Ihr über Smartphone-Kameras wissen müsst

Oft wird Smartphone-Fotografie belächelt und von "echten" Fotografen als Spielerei abgetan. Aber Fotografie ist kein Scanvogang, bei dem jedes Bild bis ins Detail scharf sein muss. Es geht darum, kreativ zu sein, die Möglichkeiten auszuschöpfen und kleine Kunstwerke zu schaffen. Fuck the Haters, Find X3 Pro! Mich hast Du mit kindlicher Freude durch die Wohnung gescheucht und mich auf Radtouren immer wieder anhalten lassen, da ich bestimmte Szenen unbedingt festhalten wollte.

Obwohl die Telekamera nur eine 2-fache optische Vergrößerung bietet, können die Telefotos überzeugen. / © NextPit

Jede Kamera – ob superteures Profigerät oder Einsteiger-Smartphone – die es schafft, mich und andere Fotobegeisterte zu neuen Motiven zu Motiv-ieren, hat einen Platz in meinem Herzen verdient. Und mit Dir fühlte ich mich für ein paar Momente wieder wie damals, als ich als Jugendlicher neue Motive mit der VGA-Kamera meines ersten Sony-Ericsson-Kamerahandys entdeckte.

Hier gibt's alle Testfotos in hoher Auflösung (Externer Link zu Google Drive)

Damals wurde ich dafür ausgelacht, vom blöden Maxi im Chemieunterricht – heute begeistern Handyfotos Millionen von Menschen und ich darf darüber schreiben. Du begeistert mich und auch die nächste Generation an jungen Tech-Fans.

Danke dafür, Find X3 Pro!

Dieser Artikel ist ein Meinungsartikel und lässt kritische Elemente bewusst außen vor. Diese gibt's in wenigen Tagen in meinem ausführlichen Testbericht zum Find X3 Pro.