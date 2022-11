Matter: Welche Unternehmen unterstützen den Smart-Home-Standard?

Mit der Unterstützung von Amazon, Apple, Google, Ikea, Samsung und anderen Elektronik-Schwergewichten ist Matter auf dem Weg, der Smart Home-Standard zu werden. Mehr als 200 Hersteller sind mit an Bord und es werden stündlich mehr, mit einer wachsenden Anzahl von Produktkategorien. Da verliert man allerdings auch leicht den Überblick, welche Marken diesen Standard denn nun tatsächlich unterstützen. Aus diesem Grund präsentiert Euch NextPit eine Liste der Unternehmen, die Matter supporten.

Diese Liste ist nicht vollständig, denn die CSA (Connectivity Standards Alliance) besteht auch aus Komponentenherstellern, Original Design Manufacturers (ODMs), Zertifizierungslabors und sogar anderen Normungsorganisationen. Wir werden jedoch diese Liste im Laufe der Zeit mit weiteren Geräteherstellern aktualisieren.

Der neue Apple TV 4K ist eine der ersten Matter-kompatiblen Bridges mit Thread-Unterstützung. / © Apple

Unternehmen mit zertifizierten Matter-Geräten

Diese Hersteller haben bereits Produkte in der offiziellen Liste der Matter-zertifizierten Produkte. Wichtig: Nicht alle Produkte dieser Unternehmen unterstützen Matter oder werden für Matter aktualisiert. Die Hersteller bieten aber mindestens ein Produkt an, das Matter-konform ist. Um Überraschungen zu vermeiden, solltet Ihr in den Produktspezifikationen auf eine Matter-Kompatibilität achten.

Apple

Eve Systeme

Google

Haier

Innovation Matters IoT

Leedarson

LG Elektronik

Lumi United

Midea

Nanoleaf

Philips Hue (Signify)

Samsung Elektronik

Schneider Electric

Tuya

Ubisys

Yeelight

Unternehmen mit angekündigten, aber noch nicht zertifizierten Matter-Produkten

Diese Unternehmen haben bereits Matter-Geräte oder Updates für bestehende Geräte angekündigt, waren aber zum Zeitpunkt dieses Updates noch nicht in der offiziellen Zertifizierungsliste aufgeführt.

Amazon

Aqara

Came

CoolKit

GE Beleuchtung

Grundfos

Haier

Ikea

Riegel

Legrand

Longan.link

Lutron

Mui Lab

Oppo

Orvibo

Resideo

Schlage

Sengled

Somfy

TCL

Tridonic

Universal Elektronik

Wiz (Signify)

Yale

Wie bereits erwähnt, wächst diese Liste noch. Für eine Bewertung, ob Matter sich tatsächlich als der erhoffte neue Standard durchsetzt, ist es noch zu früh. Aber die erste Unterstützung der Hersteller und die ersten Produktankündigungen stimmen die Smart Home-Enthusiast:innen optimistisch.

Was ist mit Euch? Seid Ihr immer noch skeptisch gegenüber Matter? Wartet Ihr auf eine breitere Unterstützung oder seid Ihr gedanklich bereits auf den Zug aufgesprungen? Für welche Produktkategorie erhofft Ihr Euch künftig Matter-Support? Teilt uns Eure Gedanken unten im Kommentarbereich mit!