Mega-Midranger: Realme GT Neo 3 bei Amazon so günstig wie nie!

Bei Amazon gibt es aktuell das Realme GT Neo 3 zum Bestpreis. Der Midranger kostet hier in der Variante mit 256 GB internem Speicher aktuell nur 470,61 Euro und ist damit so günstig wie nie zuvor. Was das Smartphone ausmacht und ob sich das Angebot lohnt, erfahrt Ihr in unserem heutigen Deal-Check.

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem guten, aber dennoch günstigen Smartphone, dürfte dieser Amazon-Deal genau das Richtige für Euch sein. Denn hier gibt es das Realme GT Neo 3 mit seinem besonderen Design aktuell zum Tiefstpreis, der sogar noch das Angebot des Black Friday unterbietet.

Affiliate Angebot Realme GT Neo 3

Das Realme GT Neo 3 siedelt sich eher im Highend-Bereich der Mitteklasse-Smartphones an. Mit einem 6,7 Zoll großen 120-Hz-AMOLED-Panel ausgestattet ist das Gerät recht groß, liegt allerdings trotzdem gut in der Hand. Die Hauptkamera nutzt einen 50 Megapixel starken Weitwinkel-Shooter und wird durch ein 8-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv und ein 2-MP-Makro-Objektiv ergänzt. Als SoC findet sich hier der MediaTek Dimensity 8100 mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Allerdings konnte uns vor allem der Akku und das wirklich schnelle Quick-Charging in unserem Test zum Realme GT Neo 3 überzeugen.

Lohnt sich das Realme-Angebot von Amazon?

Schauen wir uns den Preis an, wird schnell klar, dass sich das Angebot rentiert. Denn der nächstbeste Preis liegt hier bei 529,90 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gerät ist sogar noch einmal höher angesetzt, wodurch Ihr mit dem aktuellen Deal in Höhe von 470,61 Euro richtig sparen könnt. Außerdem gab es das Realme GT Neo 3 bisher noch nie günstiger. Sucht Ihr also einen günstigen, aber wirklich guten Highend-Midranger, seid Ihr hier durchaus gut beraten.

Das Realme GT Neo 3 kann mit 150 Watt "UltraDartCharge" besonders schnell laden. / © NextPit

Ihr habt es Euch sicherlich schon gedacht, aber der Deal hat leider einen kleinen Haken. Das ikonische Racing-Stripes-Design könnt Ihr hier nämlich nicht kaufen. Lediglich die Variante "Asphalt-Black" ist aktuell so günstig zu haben. Wollt Ihr das Modell in "Sprint White" haben, zahlt Ihr bereits 706 Euro bei Amazon. Auch der fehlende microSD-Steckplatz ist ein Problem, wenn Ihr viele Videos aufnehmt oder das Handy zum Zocken nutzen möchtet. Nichtsdestotrotz ist das Angebot preislich nicht schlagbar und erhält daher eine definitive Empfehlung von uns.

Doch lieber etwas günstigeres? Die besten Midranger bis 400 Euro (Stand: Januar)

Affiliate Angebot Realme GT Neo 3

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Realme GT Neo 3 zu diesem Preis ein interessanter Ersatz zu einem Samsung oder Xiaomi? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!