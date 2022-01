Mehr Drip als Willem Dafoe: Z Flip 3 + Watch 4 im Telekom-Bundle

Falls Euch ein YouTuber demnächst auf der Straße anspricht, müsst Ihr vorbereitet sein! Denn nachdem Willem Dafoe neulich durch ein Meme zur Mode-Ikone geworden ist, ist eines klar: Wer seine Credibility auf der Street nicht verlieren will, der braucht die Extraportion Drip. Mit dem Galaxy Z Flip 3 und der Watch 4 holt Ihr Euch das vielleicht hübscheste Handy-Bundle bei der Telekom. Wir haben den Tarif im Check!

Positiv ist, dass die Telekom die Datenraten im 5G-Netz nicht limitiert. Die Netzabdeckung im D1-Netz sucht zudem ihresgleichen – ein besseres Netz gibt's in Deutschland nicht. Da das Z Flip 3 nativ mit 5G ausgestattet ist, könnt Ihr den Vertrag auch voll ausnutzen.

Für das Z Flip 3 mit 128 Gigabyte internem Speicher zahlt Ihr im Netz derzeit Kosten von 740 Euro. Dazu kommen Kosten von 190 bis 220 Euro für die Galaxy Watch 4 – je nach Gehäusegröße. Über den Magenta-Vertrag stottert Ihr also über 24 Monate bis zu 960 Euro ab. Rechnen wir das mit den Monatskosten über 24 Monate zusammen und ziehen 120 Euro ab, landen wir bei Gesamtkosten von 1.880,80 Euro. Damit sichert Ihr Euch eine Ersparnis von 309,95 Euro im Vergleich zum Abschluss des MagentaM ohne Smartphone und zusätzlichem Einzelkauf der Geräte.

Denn die Telekom schenkt Euch bis zum 31. Januar eine Galaxy Watch 4 zum Z Flip 3 dazu und verlangt im MagentaMobil M nur 49,95 Euro für das Bundle. Dazu sichert Ihr Euch 120 Euro Cashback, wenn Ihr den Tarif bis zum Monatsende abschließt. Ein guter Deal? Seid Ihr jetzt vor dem YouTuber " The Unknown Vlogs " sicher? Finden wir es mal gemeinsam heraus.

Mit dem Galaxy Z Flip 3 hat Samsung Ende letzten Jahres das vielleicht schönste Smartphone des Jahres auf den Markt gebracht. Das Foldable ist dabei mehr Style-Objekt als Hochleistungs-Smartphone und das ist gar nicht weiter schlimm. Denn dass Willem Dafoe durch ein Video neulich zu einer Art Drip-Gott geworden ist, zeigt, wie wichtig gutes Aussehen im Jahr 2022 ist. In diesem etwas schrägen Tarif-Check schauen wir uns daher ein spannendes Bundle an – das Video gibt's gleich unten im Artikel.

Ob Euer Style Euch so viel Geld wert ist, müsst Ihr natürlich selbst wissen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder rügt mich dafür, dass ich meine für gewohnt so seriösen Tarif-Checks heute ein wenig kreativer gestaltet habe. Ich freu mich auf Euer Feedback!