Meinung: Meine Wearables lassen mich nicht schlafen und ich hasse es!

Ich hatte lange Zeit Angst vor der Dunkelheit. Selbst heute noch schaue ich mich um, wenn ich im Dunkeln die Treppe hochlaufe (damit die Dämonen mich nicht einholen). Oder ich wickle meine Füße in meine Bettdecke, weil ich Angst habe, dass ein Monster unter meinem Bett nach meinen Füßen schnappt. Ich gebe es ohne Scham zu.

Aber wenn ich schlafe, kann ich nicht die kleinste Lichtquelle ertragen. Und ich bin da ganz sicher nicht der Einzige. Ich schalte die Benachrichtigungen meines Smartphones aus, programmiere die Deaktivierung des Always-on-Displays, etc. Aber nicht alle Tech-Produkte gehen so respektvoll mit unserem Schlaf um. Ich nenne auf der Anklagebank das Xiaomi Smart Band 7 (Test), die Nothing ear (2) (Test ) oder die Soundcore Liberty 4 (Test).

Um es klar zu sagen: Diese Produkte sind nicht die einzigen, die sich dieser Todsünde schuldig gemacht haben. Es sind einfach die, die ich in letzter Zeit benutzt habe, weil ich sie gerade zur Hand hatte. Also, an alle Keyboard-Warriors in den Kommentaren: Trocknet eure Tränen, bitte!

LED-Indikatoren sind eigentlich nur langweilig

Ich kann den Sinn einer LED-Anzeige an einem Wearable durchaus verstehen. Nehmt zum Beispiel einen kabellosen Kopfhörer. Die haben nun mal kein Display. Kleine LEDs auf dem Gehäuse zu haben, um den Batteriestand zu sehen oder sicherzustellen, dass das Pairing aktiv ist, ist praktisch.

Aber warum zum Teufel sind diese LEDs so hell? Muss ich wirklich aus 3 km Entfernung und am helllichten Tag sehen können, dass meine Nothing ear (2) aufgeladen werden? Nein! Wozu brauche ich so eine helle LED dann nachts? DIE... NACHT ... WENN ES DUNKEL IST!

Und ich weiß, dass man bei manchen Produkten in den Nicht-Stören-Modus gehen und die LEDs nachts ausschalten kann. Fangt gar nicht erst davon an. Beim Xiaomi Smart Band 7 zum Beispiel könnt Ihr, wenn Ihr in den Einstellungen herumstöbert, nachts alles ausschalten.

Aber selbst dann legt der biometrische Scanner auf der Rückseite des Fitnesstrackers in völliger Entspannung los und blendet einen mit seinem blendend grünen Licht. Das ist Terrorismus, ich habe kein anderes Wort dafür.

Und abgesehen von diesem speziellen Fall ist es in den meisten Fällen unmöglich, diese LEDs des Teufels zu deaktivieren. Bei den Nothing ear (2) zum Beispiel ist es unmöglich, das weiße Licht zu deaktivieren, wenn ich sie nachts auflade.

Dasselbe gilt für die Soundcore Liberty 4, die sich in einen echten Leuchtturm verwandeln.

Gesundheitliche Auswirkungen von LEDs in der Nacht?

Die Auswirkungen von Bildschirmen und blauem Licht, das von LEDs ausgestrahlt wird, sind Gegenstand zahlreicher Studien. Insbesondere die Auswirkungen von blauem Licht auf unsere biologische Uhr und unseren Schlaf. Aber kann eine winzige LED-Anzeige wirklich einen Einfluss auf die Gesundheit haben?

Ich weiß es nicht, ich bin kein Wissenschaftler. Aber ein großartiger Artikel in Vice berichtete über die Entstehung eines wissenschaftlichen Konsenses über die Auswirkungen von blauem Licht auf unseren Körper. Vice berichtet über einen Artikel mit dem Titel "Merkmale des Tagesrhythmus der Lumineszenz bei Gonyaulax polyedra", der 1958 von den Forschern J. Woodland Hastings und Beatrice M. Sweeney veröffentlicht wurde.

Diese analysierten die Auswirkungen verschiedener Lichtfarben auf Gonyaulax polyedra, eine Art einzelliger Organismus mit der Fähigkeit, Licht zu emittieren.

In diesem Artikel, der einige Jahre vor der Einführung von LEDs erschien, wird erklärt, dass der Organismus unterschiedlich auf verschiedene Lichtfarben reagiert, wobei seine stärkste Reaktion die blaue Farbe ist und die rote Farbe weniger. Dies wirkte sich auf den zirkadianen Rhythmus, d. h. den Schlaf-Wach-Zyklus, aus.

Wie das blaue Licht von Displays Euren Schlaf beeinflusst. / © Business Insider

Jahrzehnte später, im Jahr 2010, erklärte David C. Holzman in einem Artikel, der in der wissenschaftlichen Zeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht wurde, dass das, was einzellige Organismen beeinträchtigt, auch den Menschen betrifft.

Holzman sagte: "Licht setzt nicht nur den menschlichen zirkadianen Rhythmus zurück, sondern das gleiche blaue Licht, das die größten Auswirkungen auf Dinoflagellaten hat, hat auch die gleiche Wirkung auf uns.Die meisten sichtbaren Wellenlängen können zwar die Uhr zurückstellen, aber Blaulicht macht den Job am effektivsten."

Im Grunde genommen sind es nicht nur die blauen Lichter, die sich auf unsere biologische Uhr auswirken. Aber sie haben den spürbarsten Einfluss.

Na los – weil wir mit den wissenschaftlichen Quellen so gut gestartet sind, ist hier eine weitere: Das nationale Institut für Schlaf und Wachsamkeit in Frankreich veröffentlichte 2019 einen Bericht mit dem Titel Schlaf und neue Technologien.

In diesem Bericht heißt es, dass die Reaktion des zirkadianen Systems auf Licht von mehreren Merkmalen abhängt: Lichtintensität (20 bis 50 Lux/Nits reichen aus, um die biologische Uhr zu beeinflussen), Dauer der Exposition, Timing und Spektrum (ausgedrückt in Kelvin). Laut dem Bericht kann monochromatisches blaues Licht genauso effektiv auf das zirkadiane System wirken wie 100-mal intensiveres weißes Fluoreszenzlicht.

Und genau diese Art von Licht, zwischen 6500 und 7000 Kelvin, wird von den verdammten LED-Indikatoren ausgestrahlt.

Relativieren wir, Antoine, relativieren wir.

Mir ist klar, dass ich Euch gerade mit einem großen, mit wissenschaftlichem Jargon vollgestopften Block erschlagen habe. Ich weiß, dass es eine fast unüberwindbare Hürde ist, im Jahr 2023 einen ganzen Artikel zu lesen. Deshalb hier ein kleines Bild, um Euch zu belohnen und Euch für Eure verfügbare Zeit zu danken.