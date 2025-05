Nach 5 Minuten 400 Kilometer: Das ist das am schnellsten ladende E-Auto der Welt

Wer von euch bisher mit einem Verbrenner unterwegs ist, kennt das schnelle Auftanken: In wenigen Minuten ist der Tank voll, und man kann anschließend hunderte Kilometer zurücklegen. Bei E-Autos sieht das oft anders aus. Die Reichweiten sind meist geringer, was aber gar nicht schlimm wäre, wenn man den Akku in ein paar Minuten wieder für mehrere hundert Kilometer aufladen könnte. Aktuell müsst ihr aber, selbst an Schnellladesäulen, mindestens eine halbe Stunde einplanen, bis der Akku voll ist. Doch jetzt gibt es ein E-Auto, das nach nur fünf Minuten Ladezeit schon 400 Kilometer schafft. Der 790-PS-E-Schlitten zeigt, dass einer der größten Nachteile von E-Autos bald Geschichte sein könnte.

E-Auto knackt alle Ladegeschwindigkeits-Rekorde

Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass E-Autos aus China qualitativ schlechter sein sollen als die Modelle von Mercedes oder BMW. Doch das ist längst überholt. In den vergangenen Jahren hat China im Automarkt nicht nur aufgeholt, sondern in vielen Bereichen sogar die Nase vorn. Ein gutes Beispiel dafür ist der Hersteller BYD.

Mit den Modellen Han L und Tang L bringt BYD zwei E-Autos auf die Straße, die echte Lade-Rekorde aufstellen. Dank einer selbst entwickelten 1000-Volt-Architektur und einem Megawatt-Ladegerät schaffen die Fahrzeuge in nur fünf Minuten am Kabel eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Das entspricht einer Ladegeschwindigkeit von etwa zwei Kilometern pro Sekunde.

So schnell voll wie ein Verbrenner

"Diese neue Technologie wird dazu beitragen, den größten verbleibenden Kritikpunkt der Nutzer von Elektrofahrzeugen zu beseitigen", sagt Wang Chuanfu, Vorstandsvorsitzender und Präsident der BYD Group bei der Vorstellung der neuen Modelle. "Unser Ziel ist es, das Laden von Elektrofahrzeugen so schnell wie das Tanken eines Verbrenners zu machen." Damit will BYD die letzten Sorgen rund ums Laden endgültig ausräumen.

Für diese ultraschnelle Ladetechnologie braucht man allerdings spezielle Ladestationen. BYD hat dafür ein flüssigkeitsgekühltes "Megawatt-Blitzladesystem" entwickelt, das mit einer maximalen Leistung von 1.360 kW arbeitet. Rund 4.000 dieser Blitzladestationen sollen bald in China entstehen. Der Haken: Dass wir diese Technologie in naher Zukunft auch in Deutschland nutzen können, ist eher unwahrscheinlich.

Hierzulande gehören aktuell der Porsche Taycan (ab 2024) und der Hyundai Ioniq 5 zu den E-Autos mit den schnellsten Ladezeiten. Sie schaffen mit etwa einem Viertel der BYD-Leistung (rund 350 kW), dass ihr nach 18 Minuten schon wieder 80 Prozent Akkuladung habt. Mit dieser Ladung kommt ihr beim Taycan in der Praxis auf 470 bis 540 Kilometer, je nach Fahrweise, Modell und Bedingungen. Der Hyundai Ioniq 5 bringt euch immerhin 400 bis 430 Kilometer weit.