Ecovacs bläst zum Großangriff! Der Hersteller präsentiert auf der IFA 2024 gleich zwei neue Top-Saugroboter, die Roborock und Dreame ordentlich ins Schwitzen bringen könnten. Neben einem Modell mit einer neuen einzigartigen Wischtechnologie, stellt Ecovacs den flachsten Saugroboter mit der höchsten Saugkraft vor. Was die neuen Saugroboter mit Wischfunktion von Ecovacs außerdem auszeichnet, lest Ihr in diesem Artikel von nextpit.

Deebot X8 Pro Omni: Saugroboter mit einzigartiger Wischtechnologie

Der Deebot X8 Pro Omni ist eines der beiden neuen Flaggschiff-Modelle von Ecovacs. Der Saugroboter ist 9,8 cm hoch und hat eine Saugkraft von 12.900 Pa. Nicht mal der bisher beste Saugroboter mit Wischfunktion, der Dreame X40 Ultra (Test), hält hier auf dem Papier mit.

Das Highlight des Deebot X8 Pro Omni ist die verbaute Wischtechnologie. Das Modell hat nicht die üblichen rotierenden Wischpads, sondern eine Wischwalze. Diese wird während des Wischvorgangs mit jeder Umdrehung gereinigt, um Schmutz und Abwasser zu entfernen. Im Anschluss wird das saubere Wasser zurückgeführt, um die Oberfläche zu befeuchten und Verschmutzung zu verhindern.

Hier seht Ihr die speziell ausgerichtete Wischausrüstung des Deebot X8 Pro Omni. / © Ecovacs

Die mitgelieferte Basisstation misst 39 cm in der Höhe. Ecovacs integriert neben Selbstreinigungsfunktionen noch eine integrierte Reinigungsmitteldosierung. Im Dock gibt es zwei Wassertanks und einen Staubbeutel.

Überraschend wendet sich Ecovacs von der D-Bauform ab. Ursprünglich wollte das Unternehmen so die Eckenreinigung revolutionieren, bevor andere Hersteller begannen, ausfahrbare Seitenbürsten oder schwenkbare Wischmopps zu verbauen. Eine “Revolution” ist zwar ausgeblieben, dennoch waren die Reinigungsergebnisse der beiden quadratischen Ecovacs-Saugroboter, X2 Omni (Test) und X5 Omni (Test), durchaus überzeugend.

Deebot T50 Pro Omni: Weltweit flachster Saugroboter mit höchster Saugkraft

Wollt Ihr es noch flacher, solltet Ihr Eure Aufmerksamkeit dem anderen neuen Flaggschiff-Modell, dem T50 Pro Omni schenken. Dieser Sauger ist mit 8,1 cm so flach wie kein anderer Saugroboter mit Wischfunktion. Ecovacs verpackt die absurde Saugkraft von 15.000 Pa in den Saug-Wischer. Die gesamte Lasertechnologie für die Navigation verbaut der Hersteller im Gehäuse des Roboters. Einen LiDAR-Navigationsturm gibt es nicht.

Der T50 Pro Omni wird zum Marktstart der flachste Saugroboter auf dem Markt sein. / © Ecovacs

Um einen weiteren Schritt Richtung Perfektion zu machen, steckt im Gerät eine Hauptbürste mit der sogenannten “ZeroTangle 2.0-Technologie”, die verhindert, dass sich Haare in der Bürste verheddern.

Offen bleibt die Frage, wie die Akkulaufzeit ausfällt. Die vergangenen nextpit-Tests zu Saugrobotern von Ecovacs haben gezeigt, dass die Geräte in puncto Reinigung und Navigation auf dem gleichen Niveau wie Saugroboter von Roborock oder Dreame sind. Lediglich die geringen Akkulaufzeiten sorgten dafür, dass sich noch kein Ecovacs-Saugroboter als Testsieger gekrönt hat.

Deebot N30 Pro Omni: Neuer Preis-Leistungs-Tipp für Saugroboter?

Mit dem Deebot N30 Pro Omni bietet Ecovacs ein neues Gerät im "Einsteigersegment" an. Der N30 Pro Omni ist für den Kaufpreis von 699 Euro (UVP) vollgestopft mit Technik. Das Unternehmen verbaut in den Saug-Wischroboter eine Hauptbürste, in der sich keine Haare verfangen und einen ausfahrbaren Wischmopp. Letzteres würde dieses Ecovacs-Modell zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp machen, da der aktuell günstigste Saugroboter mit vergleichbarer Ausrüstung, der Roborock Qrevo Plus (Test), 749 Euro kostet.

So sieht der neue Ecovacs N30 Pro Omni aus. / © Ecovacs

Das Ecovacs-Modell ist zudem 10,4 cm hoch. Die Station beinhaltet einen 3,5-L-Frischwassertank und einen 3-L-Schmutzwasserbehälter. Obendrein gibt es einen 2,6-L-Staubbeutel. Der Deebot N30 Pro Omni kommt Ende Oktober auf den Markt. Wer den N30 Pro Omni vom 06. September bis 19. September vorbestellt, spart 100 Euro.

Affiliate Angebot Ecovacs-Shop Direkt zum Ecovacs-Shop bei Amazon!

Wie ist Euer erster Eindruck der neuen Ecovacs-Saugroboter? Habt Ihr einen Favoriten? Nennt ihn uns in den Kommentaren!

Hinweis: Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen nextpit und Ecovacs entstanden. Diese Zusammenarbeit beeinflusst wie gewöhnlich in keiner Weise die redaktionelle Meinung von nextpit.