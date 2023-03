Die NextPit Deals der Woche: Zendure, Samsung und Cyberport!

Jeden Tag wird das Internet mit Deals und Angeboten überflutet. Dabei den Überblick zu behalten, kann recht schwierig sein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Euch die interessantesten Tech- und Tarif-Deals zu präsentieren und in diesem Artikel fassen wir Euch unsere Auswahl der besten Deals noch einmal zusammen.

Häufig gehen spannende Angebote in den weiten des World Wide Web leider unter und wir erfahren erst viel zu spät davon. In unserer Deal-Rubrik findet Ihr jeden Tag neue Deals, die wir für Euch ausgewählt haben, doch selbst hier müsst Ihr teilweise sehr schnell reagieren, um kein Angebot zu verpassen. Wusstet Ihr zum Beispiel, dass Ihr gerade 38 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz für gerade einmal 12,99 Euro im Monat bekommt? Nicht? Dann ist dies der perfekte Artikel für Euch.

Um Euch die Übersicht etwas einfacher zu gestalten und Ihr unser "Best-Of" nicht verpasst findet Ihr jeden Freitag eine Zusammenfassung der besten Deals. So gibt es neben dem Tarif-Angebot auch einen richtig satten Rabatt von 150 Euro bei Zendure für Euer Balkonkraftwerk, Ihr könnt Euch das neue Samsung Galaxy A54 für gerade einmal 19,99 Euro im Monat sichern und bei Cyberport erhaltet Ihr für kurze Zeit richtig satte Rabatte.

Die besten Deals der Woche

Zendure Solarflow mit 150 Euro Rabatt

Möchtet Ihr Euer Balkonkraftwerk nachrüsten, solltet Ihr mal einen Blick auf Zendure Solarflow werfen. Denn hier bekommt Ihr für kurze Zeit mit einem Gutschein 150 Euro Rabatt beim Kauf der Speicherlösung. In seinem Artikel zum Solarflow stellt Euch mein Kollege Stefan die Vorteile des Speichers vor und auch, wie Ihr Euch den Gutschein sichern könnt.

38 GB Datenvolumen für gerade einmal 12,99 Euro

Freenet bietet derzeit einen echten Knallertarif an. Denn hier könnt Ihr Euch den green LTE Aktionstarif für gerade einmal 12,99 Euro sichern. Dafür erhaltet Ihr nicht nur 38 GB Datenvolumen im 4G-Netz von Vodafone, sondern auch eine unübliche Download-Bandbreite von 100 MBit/s. Außerdem schenkt Euch der Anbieter noch die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro und Ihr könnt bis zu zwei Multicards bestellen. Mehr Infos findet Ihr in unserem Artikel zum Freenet-Tarif.

Cyberport feiert 25. Geburtstag

Die größte Sparaktion findet Ihr derzeit bei Cyberport. Der Händler feiert den 25. Geburtstag und Ihr sollt davon profitieren. Wir haben in unserem Deal-Artikel zur NEXT25-Aktion die besten Deals für Euch herausgesucht und so findet Ihr beispielsweise den Lenovo Legion 5 für gerade einmal 899 Euro oder auch die SanDisk Ultra Micro-SD mit 1TB-Speicher für gerade einmal 99,90 Euro.

Samsung Galaxy A54 bei Media Markt

Vor wenigen Tagen wurde das neue Samsung Galaxy A54 erst präsentiert und Media Markt hat bereits jetzt einen wirklich spannenden Deal für Euch auf Lager. Ihr könnt Euch den neuen Top-Midranger im o2-Tarif für gerade einmal 19,99 Euro im Monat sichern. Was sonst noch für Kosten auf Euch zukommen und warum sich dieser Deal so sehr lohnt, erfahrt Ihr in unserem Artikel zum Samsung Galaxy A54 Angebot.

Was haltet Ihr von unserer Übersicht. Empfindet Ihr es als hilfreich, wenn wir unsere Top-Deals noch einmal zusammenfassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!