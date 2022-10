Nothing Ear (Stick) im Test: Tolles Konzept, mäßige Earbuds

Nothings neue Ohrhörer orientieren sich am Design eines Lippenstifts – ist doch völlig logisch! Was sich dadurch allerdings ergibt, ist ein spaßiges und überraschend praktisches Handling im Alltag. Ob die neuen Nothing Ear (Stick) allerdings auch klanglich überzeugen und wo Ihr im Vergleich zu den Nothing Ear (1) Abstriche machen müsst, verrate ich Euch im NextPit-Test der neuen Earbuds!

Design & Bedienung: Like Nothing else

Herz der Nothing Ear (Stick) sind zwei 4,4 Gramm leichte Earbuds, die in Eurer Ohrmuschel vor dem Gehörgang Platz finden. Außerhalb Eurer Ohren kleidet Nothing sie in eine ungewöhnliche Ladeschale, die Ihr auf- und zudrehen könnt. Eine IP54-Zertifizierung schützt die sensible Technik gegen Wasser. Erfreulicherweise vertraut Nothing auf Squeeze-Gesten zur Kopfhörersteuerung, um Fehleingaben bei Regen zu vermeiden.

Die Verpackung der Nothing Ear (Stick) orientiert sich an Kosmetik. / © NextPit

Gefällt:

Unkonventionelles Design

Squeeze-Gesten präzise und nicht anfällig für Fehleingaben

Guter Tragekomfort aufgrund geringen Gewichts

Gefällt nicht:

Passform nicht individualisierbar

Ziel beim Design der Nothing Ear (Stick) war es laut Herstellerangaben, den "Spaß an der Technik" zurückzubringen. Beim Kopfhörer-Debüt der Marke gab es hierfür eine Art integrierten Fidget-Spinner, dank dem Ihr das Lade-Case zum Zeitvertreib zwischen Euren Fingern drehen konntet. Die Fortführung dieser Idee ist nun ein Lade-Case, das Ihr zur Entnahme der Kopfhörer aufdrehen müsst.

Hierfür bringt Nothing das Lade-Case in eine längliche Form, die ein wenig an einen Lippenstift erinnert. Passend dazu kleidet der Hersteller die Kopfhörer in eine Verpackung, die ein wenig an eine Mischung aus Parfüm und Lippenstift erinnert. Das Konzept geht auf, die "Unboxing-Experience" ist trotz fragiler Aufreißbänder spaßiger als bei den meisten anderen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern.

Die Nothing Ear (Stick) sind wirklich hübsch, findet Ihr nicht auch? / © NextPit

Lassen wir uns vom Marketing nicht blenden, ergibt sich durch die Drehbewegung ein spannendes Bedienkonzept. Das Lade-Case ist dabei so austariert, dass es nicht vom Tisch rollt, und der Drehmechanismus bietet einen ausreichend geringen Widerstand, dass Ihr die Röhre auch mit einer Hand aufdrehen könnt. Ein großer Vorteil gegenüber den bekannten Taschenspiegel-Designs ist, dass die Kopfhörer beim Herunterfallen nicht aus ihrer Hülle fallen.

Zusammengerollt zeigt die Hülle ein dezentes "Nothing". / © NextPit

Die beiden Earbuds folgen dem Design der Nothing Ear (1) mit einer transparenten Außenhülle, durch die Ihr das aufgeräumte Innenleben seht. Anders als die Ear (1) kommen die Earbuds allerdings ohne Silikonspitzen. Somit liegen die mit 4,4 Gramm ultraleichten Kopfhörer über zwei Plastikknubbel in Euren Ohren und geraten ohne Unterdruck recht schnell in Vergessenheit.

Das Design kommt aber mit zwei Nachteilen: Einerseits könnt Ihr die Größe der Earbuds nicht anpassen, wodurch Eure Ohren am besten ein wenig zu klein als zu groß sind. Da die Nothing Ear (Stick) recht anfällig für Klangveränderungen beim Verrutschen sind, tariert Ihr die Position der Earbuds im Alltag häufiger mal neu aus.

Zum Entnehmen müsst Ihr das Lade-Etui aufdrehen. / © NextPit

Andererseits, und dieser Nachteil ist störender, geraten Außengeräusche sehr stark an Euer Innenohr. Ohne eine aktive Geräuschunterdrückung eignen sich die Earbuds somit nicht für laute Umgebung oder zum Abschalten in der Bahn.

Was Nothing allerdings sehr gut macht, kennen wir – Überraschung, Überraschung – schon von den OnePlus Buds Pro (Test)! Denn wie bei den OnePlus-Modellen müsst Ihr die Stiele der Earbuds zur Steuerung Eurer Musik zusammendrücken. Der Druckpunkt ist dabei sehr gut, und Nothing schafft es, Fehleingaben zu vermeiden. Beim Zurechtrücken der Earbuds pausiert Ihr Eure Musikwiedergabe nicht, auch Regen sorgt nicht für ungewollte Eingaben.