Nothing Phone (2) kommt mit transparentem USB-Kabel

Nothing macht gewohnt übertrieben viel Werbung für sein kommendes Nothing Phone (2) , dem Nachfolger des Nothing Phone (1) . Nach einem kryptischen Teaser in der letzten Woche, hat der Nothing-CEO Carl Pei ein Bild geteilt, bei dem es sich um ein halbtransparentes USB-Datenkabel zu handeln scheint, das höchstwahrscheinlich zusammen mit dem neuen Android-Telefon ausgeliefert werden wird.

Ein transparentes Smartphone braucht auch ein transparentes Datenkabel

Im jüngsten Tweet des ehemaligen OnePlus-Gründers und CEO, ist ein USB-Typ-C-Kabel zu sehen, dessen beide Stecker teilweise von transparenten Hüllen eingefasst sind. An beiden Enden ist das übliche Nothing-Branding zu erkennen. Daneben sind sechs winzige, horizontal ausgerichtete Punkte zu sehen, dessen Funktion bislang unklar ist und, ob diese unter Umständen sogar als LED-Anzeige fungieren, wenn Ihr Euer Nothing Phone (2) an das Ladegerät anschließt. Der Rest des Zubehörs scheint in weißer Farbe zu sein.

Dem Nothing Phone 2 liegt vermutlich ein halbtransparentes USB-Datenkabel bei. / © Nothing

Abgesehen von dem Bild gibt es keine weiteren Details, die wir aus dem veröffentlichten Foto entnehmen können. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Kabel in der Verkaufsverpackung des Nothing Phone (2) enthalten sein wird. Das ist eine nette Geste, denn das Gerät wird die transparente Rückseite des ursprünglichen Nothing Phone (1) (Test), zusammen mit der auffälligen Glyph-LED-Beleuchtung beibehalten.

Nothing wird sein zweites Smartphone am 11. Juli auf den Markt bringen, das mit Nothing OS, seiner hauseigenen und auf Android 13 basierenden Benutzeroberfläche beim Kunden erscheinen wird. Es wurde bereits offiziell bestätigt, dass es diesmal auch in den USA auf den Markt kommen wird, auch wenn der finale Preis noch unbekannt ist.

Das Nothing Phone (2) könnte eine aktualisierte Glyph-Oberfläche und ein runderes Design erhalten. / © OnLeaks/SmartPrix

Zusätzlich zu seiner Verfügbarkeit wird das Nothing Phone (2) von einem Snapdragon 8+ Gen 1, einem Flaggschiff-Prozessor aus dem letzten Jahr angetrieben, das mit einem etwas breiteren Bildschirm und einem größeren Akku ausgestattet ist. Ein früheres inoffizielles Rendering des Geräts, zeigte auch eine vertikal angeordnete Dual-Kamera auf der Rückseite sowie rundere Seiten und Ecken des Gehäuses.

Was denkt Ihr über das transparente USB-Datenkabel des Nothing Phone (2)? Gefällt Euch die allgemeine Designsprache von Nothing? Schreibt es uns gern in die Kommentare.