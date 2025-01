Nothing hat aktiv ein kommendes Gerät angeteasert, und während das Unternehmen einen Launch-Event am 4. März 2025 bestätigte, blieben die Details unklar - bis jetzt. Ein neuer Teaser hat offiziell bestätigt, dass wir den Nachfolger der Nothing Phone (2a) Serie sehen werden: die Phone (3a)-Serie.

Nicht ein, sondern zwei Telefone

In einem neuen X-Post deutet Nothing an, dass die Nothing Phone (3)-Reihe aus mehreren Geräten bestehen wird, was durch die Verwendung des Begriffs "Serie" angedeutet wird. Das könnte darauf hindeuten, dass es neben einem Standardmodell auch eine Plus- oder Pro-Variante geben wird. Außerdem betont das Unternehmen weiterhin seinen Slogan "Power in Perspective", der letzte Woche mit dem Teaser eingeführt wurde.

Phone (3a) Series. Power in perspective.



4 March 10 AM GMT. pic.twitter.com/auesJycJQy — Nothing (@nothing) January 30, 2025

Laut Android Headlines würde Nothing auf das "Plus"-Branding des Phone (2a) (Test) verzichten und die höherwertige Variante Phone (3a) Pro nennen. Dies ist jedoch nur eine Spekulation, und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen vor der offiziellen Ankündigung weitere Details erfahren.

Ein erster Blick auf das Design

Neben dem neuesten Teaser gibt es auch einen kurzen Clip, der die Silhouette der oberen Rückwand eines der Modelle zeigt. Das Design bleibt der für Nothing-typischen industriellen und transparenten Ästhetik treu, wobei die Glyph-Oberfläche spielerisch eingesetzt wird. Die LED-Leiste auf der rechten Seite ist jetzt geschwungen und unterscheidet sich damit von der geradlinigen Form des Phone (2a) und Phone (2a) Plus aus dem letzten Jahr.

Die auffälligste Designänderung ist das breitere horizontale Kameravisier auf dem Nothing Phone (3a). Dies stimmt mit einem früheren Teaser überein, der ein elliptisches Kameramodul mit zwei Aussparungen zeigte, was auf ein System mit drei Linsen hindeutet. Außerdem ist ein angeblicher Prototyp des Handys im Internet aufgetaucht, der das gleiche Kameramodul zeigt.

Angebliches Nothing Phone (3a) Gerät mit einem dreifachen Kameramodul auf der Rückseite. / © X/u/saaaanjjjuuu

Es ist jedoch noch unklar, ob sowohl das Standard-Nothing-Phone (3a) als auch das höherwertige Phone (3a) Plus/Pro mit demselben Dreifach-Kamerasystem ausgestattet sein werden, oder ob das fortschrittlichere System dem Premium-Modell vorbehalten bleibt.

Erwartete technische Daten für das Nothing Phone (3a)

Obwohl Nothing die vollständigen Spezifikationen noch nicht bestätigt hat, deuten Leaks und Gerüchte darauf hin, dass das Nothing Phone (3a) von Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 7s Gen 3 angetrieben werden wird. Unserer Meinung nach wird es mit 8 GB RAM ausgestattet sein und 128 GB und 256 GB Speicherplatz bietet.

Das Kamerasystem soll einen 50-MP-Primärsensor, ein 50-MP-Teleobjektiv und eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera umfassen. Das Display wird voraussichtlich ein 6,8-Zoll FHD+ OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sein. Das Handy soll außerdem einen 5.000-mAh-Akku mit 45-Watt-Schnellladefunktion haben. Was die Software angeht, so wird es wahrscheinlich mit Nothing OS 3.1 auf den Markt kommen, das auf Android 15 basiert.

Mehr als einen Monat vor der Markteinführung - pünktlich zum MWC 2025 - wird Nothing wahrscheinlich seine Strategie der schrittweisen Enthüllung fortsetzen, so wie es bei früheren Veröffentlichungen der Fall war.