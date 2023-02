Nur 39,99 € monatlich: Samsung Galaxy S23 Ultra mit massig Datenvolumen!

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist die absolute Spitzenklasse, wenn es um Android-Smartphones geht. Manch einer behauptet sogar, es sei so gut, dass nur das Ultra den Titel "Flaggschiff" in diesem Jahr erhalten soll. Und genau dieses Monster-Smartphone gibt es gerade beim Hersteller mit einem o2-Tarif im Angebot, bei dem Ihr satte 120 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Wir haben den Tarif-Check für Euch.

Samsung bietet nicht nur die eigenen Smartphones an, sondern auch noch passende Tarife in den besten deutschen Netzen. Wollt Ihr Euch also ein neues Samsung-Gerät mit einem Mobilfunktarif sichern, ist es ratsam auch beim Hersteller selbst die Augen offenzuhalten, wie der heutige Top-Deal beweist. Denn hier könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy S23 Ultra mit riesigem o2-Tarif sichern und zahlt nur 39,99 Euro monatlich.

In seinem sehr ausführlichen Test zum Samsung Galaxy S23 Ultra war mein Kollege Antoine doch recht deutlich, warum er das Flaggschiff als Android-Zerstörer sieht. Das unglaublich gute QHD+-AMOLED-Display verfügt über eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und erinnert stark an den Bildschirm des Vorgängers. Hinzu kommt ein 200-MP-Kameramodul, ein leistungsstarker Akku und der integrierte S-Pen.

Doch was den Release dieses Jahr so besonders macht, ist die weltweite Nutzung eines einheitlichen Prozessors. Denn in diesem Jahr müsst Ihr nicht mehr auf eine Exynos-Version setzen, sondern bekommt auch ein Snapdragon-SoC. In diesem Fall handelt es sich um den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB UFS 4.0-Speicher.