Tarif-Knaller bei o2: Zum Xiaomi 11T (Pro) gibt's die Mi Watch kostenlos

Gestern hat uns Xiaomi bei seinem Launch-Event massig neue Produkte vorgestellt. Am Spannendsten war dabei die Präsentation der neuen Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 11T und 11T Pro. Mit 120-Watt-HyperCharge beim Pro-Modell, Triple-Cam mit 108 MP und leistungsstarken SoCs hat uns Xiaomi da wieder ein ganz feines Smartphone-Paket geschnürt.

Schnappt Euch jetzt schon eines der neuen Xiaomi-Smartphones / © Xiaomi

Wer eines dieser beiden Smartphones ins Visier genommen hat und gerade sowieso nach einem neuen Handy-Tarif schielt, sollte sich unbedingt das folgende Angebot von o2 zu Gemüte führen:

Xiaomi 11T mit "Free M"-Tarif von o2 und kostenloser Mi Watch

Das Xiaomi 11T bekommt Ihr in der Version mit 128 Gigabyte Speicherplatz für nur 1 Euro Zuzahlung. Zusätzlich zahlt Ihr einmalig den Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie den Versand (4,99 Euro), sodass bei Vertragsabschluss knapp 46 Euro fällig werden. Dazu gibt es den o2 Free M Tarif mit 20 GB für 34,99 Euro pro Monat. Nach der Vertragslaufzeit von 24 Monaten sinkt der monatliche Preis des Tarifs auf 29,99 Euro.

Der Knaller bei diesem Angebot ist die Dreingabe, die Ihr bekommt, wenn Ihr im Vorverkaufszeitraum zuschlagt: Wer bis zum 04. Oktober bestellt, bekommt nämlich die Mi Watch in schwarz kostenlos dazu! Die UVP für die Smartwatch beträgt 119 Euro, aktuell bekommt Ihr sie in Angeboten auch schon mal unter 100 Euro.

Xiaomi 11T mit Vertrag o2 Free M mit 20 GB Alle Details im Überblick Eigenschaft O2 Free M mit 20 GB Monatspreis 34,99 Euro (erste 24 Monate, danach 29,99 Euro) Anschlussgebühr 39,99 Euro Zuzahlung fürs Handy 1 Euro Datenvolumen pro Monat 20 GB Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja SMS-Flat? Ja EU-Roaming inklusive? Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 839,76 Euro Boni Xiaomi 11T mit 128 GB Speicher + Xiaomi Mi Watch

Xiaomi 11T Pro mit "Free M"-Tarif von o2 und kostenloser Mi Watch

Wenn Ihr lieber das 11 T Pro wünscht, welches gegenüber dem 11T mit 120-Watt-HyperCharge (67 Watt beim 11T) und Snapdragon 888 punktet, dann werdet Ihr ebenfalls bei o2 fündig. Auch hier zahlt Ihr nur einen Euro zu und kommt wieder auf insgesamt etwa 46 Euro Einmalzahlung inklusive Versand und Anschlusspreis. O2 kombiniert das 256-GB-Modell des 11T Pro auch in diesem Fall mit dem o2 Free M Tarif, für den in diesem Fall 24 Monate lang 39,49 Euro fällig werden.

Selbstverständlich gibt es auch bei diesem Angebot die kostenlose Mi Watch dazu, wenn Ihr rechtzeitig – also bis zum 04. Oktober – zuschlagt.

Xiaomi 11T Pro mit Vertrag o2 Free M mit 20 GB Alle Details im Überblick Eigenschaft O2 Free M mit 20 GB Monatspreis 34,99 Euro (erste 24 Monate, danach 29,99 Euro) Anschlussgebühr 39,99 Euro Zuzahlung fürs Handy 1 Euro Datenvolumen pro Monat 20 GB Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja SMS-Flat? Ja EU-Roaming inklusive? Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 839,76 Euro Boni Xiaomi 11T Pro mit 256 GB Speicher + Xiaomi Mi Watch

Verschickt werden die Smartphones in beiden Fällen ab dem 01.10.2021 und Ihr habt jeweils die Wahl zwischen dem Modell in Blau oder in Schwarz. Lasst uns gerne wissen, was Ihr von diesem Angebot haltet und wie Euch die neue Xiaomi-11T-Reihe generell gefällt.