OnePlus 12R Genshin Impact Edition offiziell auf dem MWC 2024 vorgestellt!

OnePlus und HoYoverse haben sich wieder einmal zusammengetan, um ein weiteres Device mit dem Thema Genshin Impact auf den Markt zu bringen. Diesmal stellen sie auf dem MWC 2024 in Barcelona das OnePlus 12R Genshin Impact Edition vor, das vor ein paar Tagen bereits im Heimatland China angekündigt wurde. Das Android-Smartphone kann ab heute in den wichtigsten Märkten, darunter auch in Deutschland und den USA, vorbestellt werden.