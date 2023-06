OnePlus Pad erhält Feature Drop mit Apple ähnlichen Funktionen

Das OnePlus Pad ist das erste Tablet der chinesischen Marke, das vor ein paar Monaten vorgestellt wurde. Heute gab die Oppo-Tochter bekannt, dass es das Update auf die Version Oxygen 13.1 veröffentlicht hat und in Wellen OTA (Over the Air) verteilt. Das bringt unter anderem einige geräteübergreifende Funktionen des Android-Tablets mit, darunter die Möglichkeit, automatisch die Internetdaten eines verbundenen OnePlus-Telefons zu nutzen.