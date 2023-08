Preise von Solar-Modulen weiter auf Talfahrt

Was dem Hersteller Tränen in die Augen treibt, führt bei der potenziellen Kundschaft für ein Balkonkraftwerk oder einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem Dach, aktuell zu wahren Freudensprüngen. Bereits den fünften Monat infolge fallen die Preise für Solar-Module! Was der Grund dafür ist, lest Ihr am besten im folgenden nextpit-Beitrag.