PS5 Pro mit Power-Modus für CPU: Details zur stärkeren PlayStation 5

Nachdem in der letzten Woche erste Angaben über den Umfang des Leistungszuwachses bei der kommenden Sony PlayStation 5 Pro an die Öffentlichkeit gelangt waren, legt eine vertrauenswürdige Quelle jetzt noch einmal mit genaueren Angaben nach.

Gut informierte Quelle legt nach

Wie Tom Henderson von Insider Gaming unter Berufung auf ein für Spieleentwickler bereitgestelltes Dokument von Sony berichtet, soll die Speicherbandbreite der Sony PlayStation 5 Pro im Vergleich zu den bisher verfügbaren Modellen deutlich steigen. Mit 576 Gigabyte pro Sekunde bzw. 18 Gigatranfers pro Sekunde soll die Speicherbandbreite um rund 28 Prozent steigen, heißt es.



Weiterhin ist in dem von Henderson zitierten Dokument außerdem davon die Rede, dass die PS5 Pro mit der gleichen CPU daherkommen wird wie das aktuelle Modell. Allerdings soll es einen neuen Betriebsmodus geben, der als "High CPU Frequency Mode" bezeichnet wird. Nutzt ein Spiel diesen Hochfrequenzmodus der CPU, soll die Taktrate um rund 10 Prozent auf dann 3,85 Gigahertz erhöht werden können, um so mehr CPU-Leistung abzurufen.

Bei CPU-Boost reduziert Sony die GPU-Performance leicht

Im Gegenzug wird allerdings die GPU-Performance leicht reduziert, wohl um eine problemlose Kühlung des Gesamtsystems zu gewährleisten. Die Taktrate der Grafikeinheit wird im High CPU Frequency Mode (HCFM) laut Henderson um 1,5 Prozent gesenkt, woraus sich eine um rund ein Prozent gesenkte Grafikleistung ergeben soll. Letztlich klingt dies nach einem erträglichen Kompromiss, wenn man bedenkt, dass ein beachtlicher Anstieg der CPU-Leistung erzielt wird.



Gerade bei Spielen, die gegen Ende des Lebenszyklus der PlayStation 5-Familie auf den Markt kommen, dürfte die Option eines zu erhöhenden CPU-Takts hilfreich sein, da die Bildwiederholrate bei vielen modernen Titel stark von der Performance des Hauptprozessors abhängen kann. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit Upscaling-Maßnahmen, mit denen die Bildqualität der Spiele erhöht wird, gleichzeitig aber auch höhere Bildwiederholraten erzielt werden sollen.

Laut Insider Gaming wird die PS5 Pro neben der stärkeren GPU und dem High-Performance-Modus für die CPU auch noch einen höher getakteten Audioprozessor mitbringen. Dieses sogenannte ACV soll rund 35 Prozent schneller laufen und so in vielen Szenarien eine höhere Audioqualität bieten, vor allem wenn es um räumliche Tonwiedergabe und Effekte geht.



In der letzten Woche hatten mehrere Quellen bereits gemeldet, dass die Sony PlayStation 5 Pro mit einer bis zu viermal höheren Ray-Tracing-Performance und bis zu 45 Prozent höherer Raster-Grafikleistung daherkommen soll. Die GPU-Performance soll angeblich von 10 auf rund 33 TFLOPs zulegen.

Zusammenfassung