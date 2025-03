Ernst gemeinte Frage: Ist es nicht der Wahnsinn, was die E-Mobilität heutzutage bereits alles kann? Renault stellt es jetzt ein weiteres Mal eindrucksvoll unter Beweis und haut einen neuen Sportwagen raus - im Look eines Kleinwagens! Der Renault 5 Turbo 3E ist auf vielfältige Weise einfach nur beeindruckend.

Erinnert ihr euch noch, als Renault vor ungefähr einem Jahr den neuen Renault 5 als E-Auto vorgestellt hat? Das Basismodell ist für rund 25.000 Euro zu haben und soll zu diesem Preis möglichst viele Menschen ansprechen. Je nachdem, welches Modell des R5 ihr wählt, könnt ihr bis zu 150 PS rausholen. Aber jetzt kommt's: Bald könnt ihr den Renault 5 auch mit viel mehr Power bekommen. Als limitierte Sonderedition mit 1.980 Stück gibt's das E-Auto in ein paar Jahren als Renault 5 Turbo 3E. Für Renault ist es nicht weniger als das erste vollelektrische "Mini-Supercar". Und das sind nicht nur leere Marketing-Worte. Die technischen Spezifikationen sind tatsächlich imposant.

Aus Renault 5 wird Renault 5 Turbo 3E

Im Vergleich zum normalen Renault 5 hat der Turbo ein paar richtig krasse Optimierungen an Bord. Das Wichtigste: Renault hat dem Auto eine brandneue 800-Volt-Plattform verpasst. Damit könnt ihr an Gleichstrom-Ladesäulen mit bis zu 350 kW laden. Und wenn alles passt, ist der 70 kWh große Akku in nur 15 Minuten von 15 auf 80 Prozent geladen. An einer AC-Ladesäule oder der Wallbox zu Hause lädt er leider nur mit bis zu 11 kW. Etwas überraschend, denn Renault hat in der Vergangenheit bei mehreren E-Autos bereits bewiesen, dass 22 kW der eigentliche Standard für die Franzosen sind.

Kleine Rennmaschine mit massig Leistung: der Renault 5 Turbo 3E. / © Renault

Leistung satt, Sportlichkeit im Interieur

Das Auto hat aber auch eine völlig verrückte Leistung. Über die Elektro-Radnabenmotoren an der Hinterachse bringt der Wagen nicht weniger als 2 x 200 kW auf die Straße. Das sind insgesamt 540 PS Systemleistung! Bei so einem kleinen E-Auto ist das echt der Hammer. Für den Vortrieb gibt's drei klassische Fahrmodi (Normal, Sport und Snow). Und für die Rennstrecke haben die Renault-Techniker noch einen "Race"-Modus eingebaut, damit ihr die volle Power nutzen könnt. Die Rekuperation könnt ihr in vier Stufen einstellen.

Laut Renault kommt der 4,08 Meter lange und 2,03 Meter breite Wagen bis zu 400 Kilometer weit. Basis ist hier die WLTP-Norm. Auf der Autobahn sind entsprechend wohl eher 250 bis 300 Kilometer realistisch. Aber nur, wenn ihr nicht ständig Vollgas gebt! Was aber echt schwer fallen dürfte, denn das Auto verleitet genau dazu. Der nur knapp 1,5 Tonnen schwere Stromer beschleunigt in rund 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von satten 270 km/h. Auf den ersten Bildern sieht das Design ziemlich bullig aus. Und im Innenraum gibt's neben einem Driftknopf am Lenkrad auch eine Rallye-Handbremse.

Sportlicher als im Renault 5 Turbo 3E kann man eine E-Auto-Cockpit wohl kaum gestalten. / © Renault

Der Preis ist noch unbekannt

Was der kleine Kraftzwerg kosten soll, verrät Renault bisher nicht. Aber der Renault 5 Turbo 3E wird sicher deutlich teurer sein als das Basismodell des Renault 5. In der Autobranche wird schon gemunkelt, dass der Preis nur mit Glück nicht über 100.000 Euro liegt. Und selbst das wäre für einen Kleinwagen natürlich ganz schön viel. Klar ist, dass der Wagen 2027 auf den Markt kommt. Dass nur 1.980 Stück vom Renault 5 Turbo 3E gebaut werden, hat einen einfachen Grund: 1980 gab's schon mal ein ähnliches Modell mit Verbrennungsmotor, den Renault 5 Turbo. Davon wurden damals nur rund 5.000 Stück gebaut. Gut erhaltene Modelle sind heute begehrte Sammlerstücke, für die oft sechsstellige Summen gezahlt werden.