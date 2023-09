Billig, aber leistungsfähig: Das Samsung Galaxy A05 enthüllt

Starke Spezifikationen für das Samsung Galaxy A05

Auf dem Bild im Google Play Console Listing sieht man, dass das Galaxy A05 das einheitliche Galaxy-S23-Design trägt, das von dem von uns getesteten Samsung Galaxy S23 Plus inspiriert wurde. Die Dual-Kamera ist auf der flachen Rückseite zu erkennen, die das gedämpfte Streifenmuster des leistungsfähigeren Galaxy A14 nachahmt. Außerdem befinden sich die üblichen Tasten auf der rechten Seite.

Das Samsung Galaxy A05 hat das gleiche Design wie das Galaxy A14 und das Galaxy A34. / © MySmartPrice

Auf der Vorderseite befindet sich ein U-Notch-Display mit einer unbekannten Diagonale, aber wahrscheinlich handelt es sich um dasselbe 6,5-Zoll-LCD-Panel wie bei seinem Vorgänger. Die Auflösung ist offensichtlich HD+ mit einer Pixeldichte von 300 ppi. Es wird nicht erwähnt, ob die mageren 5 MP dieses Mal aufgerüstet werden.

Was jedoch bestätigt ist, ist der neue MediaTek Helio G85 – der Chipsatz ist deutlich schneller als der Helio P35 des Galaxy A04. Ihr könnt davon ausgehen, dass das Galaxy A05 im Vergleich zum Vorgängermodell eine doppelt so hohe Leistung bei Spielen und im allgemeinen Gebrauch hat. Dazu kommt noch ein etwas größerer Arbeitsspeicher von 4 GB.

Die Akku-Kapazität bleibt bei 5.000 mAh, aber das Galaxy A05 soll von Anfang an mit One UI 5.1 auf Basis von Android 13 laufen. Es wird erwartet, dass es bis zu One UI 7 aktualisiert werden kann. Die "Skinned-Version" von Android 15 wird bis zu vier Jahre lang Sicherheits-Updates erhalten.

Samsung Galaxy A05 Erscheinungsdatum und Preis

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy A04 wurde im August 2022 für 99 € in verschiedenen Märkten, darunter auch in Teilen Amerikas und Europas, eingeführt. Es wäre also nicht überraschend, wenn das Galaxy A05 noch in diesem Monat offiziell vorgestellt würde. Der Preis des Gerätes ist noch unbestätigt, aber wir hoffen, dass der bessere Prozessor nicht zu einem höheren Verkaufspreis führt.

Mit welchen anderen Spezifikationen und Funktionen sollte Samsung das Galaxy A05 ausstatten, um es zu einem überzeugenden und gleichzeitigen günstigen Android-Smartphone zu machen? Schreibt es uns gern unten in den Kommentare.