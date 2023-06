Samsung Galaxy A25: Weitere preiswerte Smartphones unterwegs!

Letztes Jahr hat Samsung das Galaxy A23 in zwei Varianten auf den Markt gebracht: Eine LTE- und eine 5G-Option. Im April dieses Jahres hat Samsung mit dem Galaxy A24 nur die Nicht-5G-Variante aufgefrischt und die Tür für das 5G-Modell offen gelassen. Jetzt sind Bilder des angeblichen Samsung Galaxy A25 5G aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass es sich um das neue Modell mit der angeblich schnelleren Funkverbindung handeln könnte.

Preiswertes Samsung Galaxy A25 5G kündigt sich an

Die Renderbilder des Samsung Galaxy A25 wurden von Giznext geteilt und stammen gegen einen entsprechenden Obolus vom bekannten Tippgeber Steve Hemmerstoffer. Demnach scheint das Gerät zumindest optisch identisch mit dem Galaxy A24 zu sein. Beim genauen Betrachten sind jedoch winzige Unterschiede bei den Abmessungen auszumachen. Das unangekündigte Low-Budget-Smartphone misst 162 x 77,5 x 8,3 mm im Vergleich zum Samsung Galaxy A24, das 162,1 x 77,6 x 8,3 mm misst.

Ein angebliches Rendering des Samsung Galaxy A25 5G, das eine Notch im Waterdrop-Design für die Frontkamera aufweist. / © OnLeaks

Wir sehen auch das Display mit einer Notch oben mittig im Waterdrop-Design, welches der Frontkamera vorbehalten ist und die inzwischen einheitliche Kameraanordnung auf der Rückseite. Jenes Designelement der vertikal angeordneten Triple-Kamera wird derzeit mit anderen Modellen wie dem Galaxy A14 5G (Test) und dem Galaxy A54 (Test) geteilt. Es wurde jedoch nicht erwähnt, ob derselbe 50-MP-Sensor das Modul anführen wird. Außerdem scheint der Einschaltknopf auf der rechten Seite den Fingerabdrucksensor zu beherbergen und die nahezu nostalgische 3,5-mm-Audiobuchse befindet sich im Gegensatz zum jüngst getesteten Asus Zenfone 10 auf der Unterseite.

Das angebliche Samsung Galaxy A25 5G verfügt über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse auf der Unterseite und einen Fingerabdruckscanner am Einschaltknopf. / © OnLeaks

Obwohl die Quelle spekuliert, dass es sich um das Galaxy A25 5G von Samsung handelt, ist dennoch möglich, dass es final als Samsung Galaxy A24 5G auf den Markt kommt, da Samsung normalerweise seine Namenskonventionen sorgfältig einhält. Gleichzeitig wäre es aber auch logisch und passend, wenn die veränderten technischen Daten nur für die Konnektivität gelten.

Ein genauer Zeitpunkt für die Veröffentlichung wurde nicht genannt. Aber zur Orientierung: Das Galaxy A23 5G wurde im August letzten Jahres angekündigt und kostete 300 US-Dollar. Es ist wahrscheinlich, dass das Nachfolgemodell im gleichen Zeitraum auf den Markt kommt und mit Android 13 läuft.

Was haltet Ihr davon, dass Samsung die Notch in seinen Geräten beibehält? Wärt Ihr bereit, ein Handy mit dieser Optik zu kaufen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.