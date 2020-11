Samsung Galaxy Note 21: Sein Tod ist ein Zeichen der Hoffnung – kein Scheitern

Es ist für niemanden überraschend, der regelmäßig meine Meinungsbeiträge und Tests liest, dass ich einen Groll gegen die Samsung Galaxy Note 20 hege. Die mangelnde Relevanz im Katalog des südkoreanischen Riesen hatte mich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung empört, und mein Test des Galaxy Note 20 hat mich nicht vom Gegenteil überzeugt.

Meiner Meinung nach ist es kein schlechtes Smartphone, aber es ist definitiv das eine Smartphone zu viel im Portfolio von Samsung. Es hebt sich nicht sonderlich vom Galaxy S20 ab und bietet vor allem ein oberirdisches und von der Marktrealität abweichendes Preis-Leistungsverhältnis in dieser Preisklasse.

Die Fanboys werden mir sicher ins Gesicht lachen oder in Kommentaren ihre Verachtung zeigen. Aber die stark reduzierte Produktion des Galaxy Note 20 (70 Prozent des ursprünglichen Ziels, das für Oktober 2020 erwartet wurde), lässt mich glauben, dass meine Meinung nicht so falsch ist.

Der mögliche Tod des Galaxy Note ist meiner Meinung nach jedoch nicht auf das Scheitern der Produktsparte zurückzuführen.

Samsung Galaxy Note 21: Wo ist die Daseinsberechtigung?

Ich habe viel über die Sortimentsverschiebungen im Katalog der Smartphone-Hersteller bei NextPit gesprochen. Die Entwicklung eines iPhone 12 mini, das als Apples Einstiegsmodell der Spitzenklasse angepriesen wird, wenn es preislich auf dem Niveau des iPhone 11 von 2019 liegt, ist eines der jüngsten Beispiele. Es ist nur ein zusätzliches iPhone, nicht erschwinglicher, aber eines, das die Preiserhöhung von 100 Euro für das normale iPhone 12 vergessen lässt.

Wir können auch die Premium-Sparte erwähnen, die mit dem OnePlus 8/Pro und dem Xiaomi Mi 10 eingeführt wurde und den Ruf dieser beiden Marken als "Preisbrecher" untergräbt.

Genau wie das Konzept des Flaggschiffkillers, das seine Daseinsberechtigung fast völlig verloren hat, verliert auch das Konzept des Flaggschiffs an sich seit Jahren an Identität. Dies fällt umso mehr auf, wenn ein Hersteller drei Baureihen von Flaggschiffen mit zwei oder sogar drei Modellen pro Baureihe wie Samsung ausrichtet.

Wenn Ihr im Jahr 2020 ein High-End-Smartphone von Samsung haben möchten, müsst Ihr Euch zwischen den drei Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE, den beiden Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra oder dem Galaxy Z Flip und Z Fold 2 entscheiden.

Aber wenn das Galaxy Note 20 im Vergleich zum Galaxy S20 schlechtere Spezifikationen (60-Hz-Bildschirm, Kunststoffgehäuse, usw.) bietet, wenn es angeblich hochwertiger sein soll, kann man sich über die Relevanz durchaus wundern.

Warum sollte das Samsung Galaxy Note 21 es verdienen, neben einem Galaxy S21 zu existieren, wenn letzteres einen Stift als einziges Verkaufsargument bietet?

Die Kunststoffrückseite des Note 20 ist die größte Frechheit bei diesem Preis. / © NextPit

Eine natürliche Skalenverschiebung ist zum Ende gekommen

Meiner Meinung nach ist dies keine freiwillige Entscheidung von Samsung. Kein Hersteller will ein Produkt auf den Markt bringen, ohne davon überzeugt zu sein, dass es gut ist und sich gut verkaufen wird. Aber es ist einfach eine unbewusste und natürliche Verschiebung der Produktlinie, die zu einem Ende gekommen ist. Egal, wie lange der Sturz dauert, eine Landung ist unvermeidlich.

Daher glaube ich nicht, dass die mögliche Entscheidung von Samsung, einen S-Pen ins nächste Galaxy S21 zu integrieren und damit das Galaxy Note 21 praktisch überflüssig zu machen, eine direkte Folge des Scheiterns des Galaxy Note 20 ist. Wenn Samsung die Entscheidung trifft, diesen Übergang zu vollziehen, dann sicher nicht aus einer Laune heraus. Es wird auch keine Reaktion auf einen einfachen kommerziellen Rückschlag sein, insbesondere in diesem Covid-19-Umfeld, in dem jeder Hersteller gelitten hat.

Nein, es ist nur so, dass die Daseinsberechtigung des Galaxy Note zu Ende geht. Samsung hat sicherlich bei zahlreichen Gelegenheiten und über mehrere Monate oder sogar Jahre hinweg die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Galaxy S- und Note-Reihe in Betracht gezogen. Dieser relative Misserfolg des Note 20 war notwendig, um eine Entscheidung herbeizuführen, die lange Zeit in den Schubladen von Samsung gelegen hat.

Aber was noch wichtiger ist: es wäre eine gute Nachricht für uns Verbraucher. Der Katalog von Samsung wäre viel klarer, wenn der Hersteller beschlösse, die überflüssigen Zweige zu stutzen. Ist nicht die schöpferische Zerstörung das Produkt und vor allem die treibende Kraft hinter allem technischen Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum?

Weitere News-Themen bei NextPit