Samsung Galaxy Note 20 im Hands-on: Lohnt sich nur für den Stift

Dennoch: Der S Pen ist einfach ein “Winning Team”. Samsung baut seine Note-Reihe seit 2011, und die Erfahrung macht sich bezahlt. Kein anderer Hersteller hat die Stiftbedienung über die Jahre so ausgefeilt und sich damit zu Recht eine große Fangemeinde aufgebaut. Screenshots kommentieren, animierte Kritzelgrüße, Herumgedoodel, schriftliche Notizen, die sich per Fingertipp als Text kopieren lassen? Macht echt alles Spaß.

Noch ein Wermutstropfen zum Schluss: Wie beim Galaxy Note 20 Ultra steckt auch im Galaxy Note 20 der Exynos 990 aus der S20-Serie. Gerade für Highend-Nutzer ist das schade. Außerhalb von Europa verkauft Samsung seine Smartphones mit Snapdragon 865+, der in Sachen Akkulaufzeit, Performance und Bildverarbeitung spürbar bessere Ergebnisse liefert. Daher leider die Fußnote* an der Hardware: Gefällt, mit Luft nach oben.

Das Samsung Galaxy Note 20 erbt in weiten Teilen das Kamera-Setup des S20(+). Das ist, aller berechtigten Kritik zum Trotz, eine eher positive Nachricht. Während das Galaxy S20(+) mit solider Bildqualität durchaus überzeugen konnte, hat Samsung leider ganz schön geschummelt, was seinen hybrid-optischen Zoom angeht. Mehr dazu lest Ihr unten.

Versteht mich nicht falsch: Die Ausstattung ist trotzdem toll, aber der Schritt zum Note 20 Ultra ist eben doch deutlich zu spüren. Die Technik verpackt Samsung in einem schicken Gehäuse, das sich gewohnt hochwertig anfühlt und in den Farben Bronze (gibt's auch beim Ultra), Grün und Grau (gibt's nur beim Note 20) erhältlich ist.

Am Galaxy Note 20 gefällt mir nicht...

…der Preis

Ja, das Galaxy Note 20 wird schnell im Preis fallen. Eine unverbindliche Preisempfehlung von 925 beziehungsweise 1023 Euro freut die Operator, die ihren Kunden dann ein “wertvolleres” Device in den Vertrag packen können, bei vermutlich spektakulären Margen. Dass man das Handy im Preisvergleich wenige Monate nach dem Start bereits für 200 oder 300 Euro weniger bekommt, spielt da keine Rolle.

Aber ganz gleich ob nun gut 1000 beziehungsweise gut 900 oder 800 Euro: Das ist einfach unfassbar viel Geld für einen nur inkrementellen Fortschritt gegenüber dem Galaxy Note 10, das teilweise schon für 650 Euro oder weniger zu haben ist. Zumal der Marktstart des Note 20 den Vorgänger sicherlich noch einmal vergünstigten wird.

Hier ist die graue Version vom Note 20 zu sehen. / © NextPit

…das Schöngerede

Das Galaxy Note 20 tritt in jene zweifelhaften Fußspuren, die das S20 im Februar hinterließ. Samsung bewirbt das Smartphone mit einem “30x Space Zoom”; bei einem optischen 1,06-fach Zoom – sollte die Kamera-Hardware mit der des S20 identisch sein, wovon wir einmal ausgehen.

Ums auf die Auflösung herunterzubrechen: Ein x-facher digitaler Zoom reduziert die Auflösung um den Faktor x2. Bei einem 30-fachen Zoom entspricht das dem Faktor 900, und aus den 64 Megapixeln werden 71 "Kilopixel". Das entspricht grob QVGA-Auflösung mit 320x240 Pixeln. 1995 hat angerufen und will seine Auflösung zurück.

Ganz ehrlich: Vergesst den 30-fachen Zoom. / © NextPit

Es mag maßlos überzogen sein, einen Vergleich mit diversen realitätsverzerrenden Politikern anzustellen. Aber es geht mir auch in der Tech-Blase echt auf den Zeiger, wenn Hersteller sich anschicken, mit Pseudo-Fakten zu werben und damit auf lange Sicht die Wahrnehmung verzerren. Natürlich ist das in der Werbung nicht neu, und natürlich ist Samsung nicht der erste Hersteller mit solchen Strategien. Aber besser macht es das nicht. Auch wenn ich kein Apple-Fanboy bin: Aber auf so ein Niveau lässt man sich in Cupertino (bislang) nicht herab.