Jetzt noch das Samsung Galaxy S22 zum Spitzenpreis bei Saturn sichern!

Bereits in wenigen Wochen, genauer gesagt am 01. Februar, findet das Samsung Unpacked-Event statt. Dort bekommen wir unter anderem das neue Samsung Galaxy S23 zu Gesicht, um das sich bereits viele Gerüchte ranken. So dürfte uns wohl unter anderem ein deutlicher Preisanstieg erwarten, die beste Zeit also, um sich das Flaggschiff des vergangenen Jahres unter den Nagel zu reißen.

Das Samsung Galaxy S22 besticht vor allem durch die Fotoqualität. Denn mit einer 50 Megapixel starken Hauptkamera knippst Ihr Fotos in wirklich sauberer Qualität. Ergänzt wird die Rückkamera durch eine 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Linse und ein 10 Megapixel Teleobjektiv. Angetrieben wird das Smartphone durch den hauseigenen Exynos-2200-Prozessor, der bei diesem Angebot über eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher verfügt. Wollt Ihr mehr über das Samsung-Flaggschiff erfahren, schaut Euch unbedingt den Test zum Galaxy S22 von Ben an.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Saturn eigentlich?

Ihr erhaltet hier einen Tarif im Netz von Vodafone mit im Gepäck und zahlt für alles zusammen gerade einmal 26,99 Euro monatlich. Zusätzlich erwarten Euch noch Kosten in Höhe von 49 Euro für das S22 und noch einmal 39,99 Euro Anschlussgebühr. Dafür erhaltet Ihr einen Mobilfunktarif mit 15 GB Datenvolumen und einer Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s. Bringt Ihr Eure Rufnummer vom vorherigen Anbieter mit, könnt Ihr Euch zudem einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro sichern.

Samsung-Übersicht Eigenschaft Samsung-Deal Datenvolumen 15 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Netz Vodafone 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 26,99 Euro Einmalige Gerätekosten 49,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wechselbonus - 50,00 Euro Gesamtkosten 686,75 Euro Reguläre Gerätekosten 619,00 Euro Effektive monatliche Kosten ~ 2,82 Euro Zum Angebot

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr, nach Abzug des Wechselbonus, insgesamt 686,75 Euro. Laut Online-Preisvergleich kostet Euch das Samsung Galaxy S22 nach wie vor mindestens 619 Euro bei einem Trusted Shop, wodurch Ihr für das Angebot effektiv gerade einmal 2,82 Euro zahlt.

Natürlich kommt ein solcher Preis nicht ohne Zustande, ohne einige Abstriche zu machen. So habt Ihr hier keinen Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und auch die Bandbreite von maximal 50 MBit/s reicht zwar zum normalen surfen im Netz, einen Film zu streamen könnte sich allerdings als Stop-Motion-Erfahrung herausstellen.

Bedenkt zudem, dass Ihr Euch hier zwar im Netz von Vodafone befindet, aber keine Kunden des Anbieters seid. Den Vertrag schließt Ihr mit Freenet. Machen Euch diese kleineren Probleme allerdings nichts aus, dann handelt es sich hier um ein wirklich gutes Angebot für das Samsung Galaxy S22, bei dem Ihr getrost zuschlagen könnt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy S22 nach wie vor interessant für Euch oder schart Ihr bereits die Hufe für das S23? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!