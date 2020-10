Kaufberatung: Lohnt sich das Samsung Galaxy S7 im Jahr 2020 noch?

Die Top-Smartphones Samsung Galaxy S7 und S7 Edge sind vier Jahre alt. Lohnt es sich im Jahr 2020 noch, ein Galaxy S7 zu kaufen? Was ist das Galaxy S7 noch wert? Bekommt das Galaxy S7 noch Android-Updates? Und was können neuere Smartphones wirklich besser? Diese Antworten und Ratschläge findet Ihr hier.

Sollte man das Galaxy S7/Edge 2020 noch kaufen?

Als Samsung 2016 das Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge auf den Markt brachte, wurde es schnell zu einem der beliebtesten Smartphones. Doch inzwischen sind vier Jahre vergangen und mit dem Galaxy S20 wurde der Nachfolger präsentiert, und wir diskutieren bereits über die Features des Galaxy S21 für 2021. Mit der Strahlkraft der neuen Produkte wollen Hersteller wie Samsung natürlich vergessen machen, dass es ältere Modelle teils für ein Zehntel des Preises zu kaufen gibt. Und dass sie im Alltag ähnlich gute Arbeit verrichten. Doch sollten wir vor dem Kauf eine wichtige Frage klären.

Bekommt das Galaxy S7 noch Updates?

Samsung liefert nur noch alle drei Monate Sicherheits-Patches für das Galaxy S7 und S7 Edge. Große Versions-Updates auf Android 9 Pie oder Android 10 werden für Galaxy S7/Edge nicht mehr offiziell angeboten. Da beide Modelle vier Jahre alt sind, gehen wir auch von einem baldigen Lieferstopp der Quartals-Patches aus.

Das Galaxy S7 und S7 Edge. / © NextPit

Die Geräte werden dann dauerhaft auf Android 8.0 verweilen. Ohne Sicherheitspatches wird es für Angreifer im Laufe der Zeit immer einfacher, unbefugten Zugriff auf Euer Gerät und Eure Daten zu erlangen.

Inoffizielles Android 9 für Galaxy S7/Edge

Technisch affine Nutzer können die offizielle Firmware ihres Samsung Galaxy S7/Edge durch Drittanbieter-Firmware – so genannte Custom-ROMs – austauschen. Offizielle Varianten von LineageOS oder Pixel Experience haben leider ebenfalls den offiziellen Support eingestellt. Im Legacy-Bereich von LineageOS sowie im Forum der XDA-Developers herrscht jedoch noch reger Betrieb und es gibt eine große Auswahl aktueller und somit sicherer Android-9-Varianten für das Galaxy S7/Edge.

Wie viel ist das Galaxy S7/Edge wert?

Zur Erinnerung: Bei den Modellen Galaxy S7 oder S7 Edge ist das in vielerlei Hinsicht der Fall. Die Geräte gingen ihrerzeit für rund 700 bis 800 Euro an den Start. Inzwischen bekommt Ihr sie für deutlich weniger Geld. eBay-Auktionen von Galaxy S7 und S7 Edge enden bei 80 bis 130 Euro. Neu oder refurbished kostet das Galaxy S7 zwischen 149 und 250 Euro.

Das beste Angebot zum Galaxy S7 bei Amazon liegt bei sehr günstigen 179 Euro (Stand September 2020). Auf das generalüberholte Gerät bekommt Ihr Garantie und seid so im Falle von Problemen über Amazon abgesichert. Hier geht's zum Angebot:

Gehen wir vom Refurbished-Preis aus, findet Ihr in dieser Preisklasse komplett neue Alternativen. Darunter fallen das Huawei Nova 5T (2019), das Huawei P20 (2018), Google Pixel 3a (2019) oder Xiaomi Procophone F1 (2018). Abgesehen vom Pixel handelt es sich ebenfalls um High-End-Geräte, die eine ähnlicher oder höherer Leistung als das S7/Edge aufweisen.

Was können neuere Smartphones besser?

Diese Frage stellt sich vor allem denen, die aktuell noch ein Galaxy S7 nutzen. Was ist auf dem Smartphone-Markt seit 2016 wirklich passiert? Ehrlich gesagt recht wenig!

Neue High-End-Geräte haben keinen analogen Kopfhöreranschluss mehr.

Die Selfie-Kamera unterbricht das Display in einer Notch oder einem Loch.

Statt einer haben Smartphones mehrere Hauptkameras.

Fotos bei Nacht, Porträt-Aufnahmen und Zeitlupen wurden deutlich besser.

Fingerabdrucksensoren gibt es unter dem Display.

Gesichtserkennung wurde wichtiger, setzt sich aber kaum durch.

8 GByte RAM und 128 GByte Speicher wurden normal.

Bildwiederholraten bis 144 Hz sind bei neuen Smartphones ein Highlight.

Dann gibt es noch wichtige neue Funktionen in Software-Updates. Android 10 und Android 11 liefern folgende Neuerungen:

Dunkler Modus: Benutzeroberfläche und Apps werden dunkel dargestellt.

Digital Wellbeing: Beschränkt Eure Nutzungsdauer von Apps und des ganzen Smartphones.

Standort-Berechtigung wird einer App nur erteilt, wenn Ihr sie aktiv nutzt.

Sicherlich eignet sich das Galaxy S7/Edge weiterhin für die alltäglichen Aufgaben. Der Samsung Exynos 8890 arbeitet noch immer auf einem guten Niveau und die 4 GByte RAM reichern aus. Anders ist es beim Speicher. Wenn Ihr das 32-GByte-Modell habt, müsst Ihr vielleicht bei Euren Daten aussieben oder per microSD-Karte den Speicher erweitern.

Ein sehr gutes Display, das Ihr preiswert reparieren könnt

Das Super-AMOLED-Display beider Smartphones ist immer noch besser als bei vielen anderen Smartphones von heute. Selbst die QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel ist immer noch kein Standard. Darüber hinaus ist es schwierig geworden, im Highend-Bereich ein 5,1 oder 5,5 Zoll großen Bildschirm zu finden. Das kann ein Pluspunkt sein, wenn Ihr kompakte Smartphones mögt, die in letzter Zeit selten geworden sind. Und natürlich hat es keine Notch!

Das Galaxy S7 lässt sich auch recht preiswert reparieren. Da es kein gekrümmtes Display hat, liegen Reparaturkosten bei Profis bei rund 100 Euro. Beim Galaxy S7 Edge hingegen wird es teurer. Da kostet der Tausch eines gebrochenen Displays über 200, teils 300 Euro.

Samsung Galaxy S7 vs. Samsung Galaxy S10: Technische Daten Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S10 Abmessungen: 142,4 x 69,6 x 7,9 mm 149,9 x 70,4 x 7,8 mm Gewicht: 152 g 157 g Akkukapazität: 3000 mAh 3400 mAh Display-Größe: 5,1 Zoll 6,1 Zoll Display-Technologie: AMOLED AMOLED Bildschirm: 2560 x 1440 Pixel (577 ppi) 3040 x 1440 Pixel (551 ppi) Kamera vorne: 5 Megapixel 10 Megapixel Kamera hinten: 12 Megapixel 16 Megapixel Blitz: Dual-LED Dual-LED Android-Version: 7.0 - Nougat 9 - Pie Benutzeroberfläche: TouchWiz Keine Angabe RAM: 4 GB 8 GB Interner Speicher: 32 GB

64 GB 128 GB

512 GB Wechselspeicher: microSD microSD Chipsatz: Samsung Exynos 8890

Qualcomm Snapdragon 820 Qualcomm Snapdragon 855

Samsung Exynos 9820 Anzahl Kerne: 8

4 8 Max. Taktung: 2,6 GHz

2,15 GHz 2,8 GHz

2,7 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.2 HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Akkulaufzeit und Kamera gut

Obwohl die 3.000 bzw 3.600 mAh beim Akku darauf hindeuten könnten, dass es um Akkulaufzeit beider Smartphones nicht so gut bestellt ist, bringen einen die Geräte dank eines weniger anspruchsvollen Prozessors und der kleinen Displays immer noch gut durch den Tag. Darüber hinaus gibt es hier eine Schnellladetechnik, die den Akku in einer Stunde und 15 Minuten wieder voll macht. Schneller geht das bei neueren Modellen auch nicht. Sollte der Akku schwach werden, könnt Ihr ihn für rund 50 Euro fachmännisch durch einen neuen austauschen lassen.

Die einzelne Kamera mit 12 MP und f/1.7-Blende liefert immer noch solide Fotos ab, die zwar nicht mehr zu den Besten gehört, aber immer noch in vielen Situationen gut genug sind.

Die Kamera liefert weiterhin solide Ergebnisse. / © NextPit

Manchmal merkt man dem Smartphone sein Alter an

Trotzdem merkt man das Alter manchmal. Das Galaxy S7 war das letzte Flaggschiff von Samsung, bevor der Hersteller das Display streckte und die Ränder drum herum kleiner machte. Mittlerweile ist man ein solch gutes Verhältnis zwischen Display und Front gewöhnt, wodurch es manchmal etwas seltsam wirkt, ein Gerät mit solch breiten Rändern in den Händen zu halten – sowohl oben als auch unten.

Auch bei der Konnektivität wird es etwas altmodisch, da anstelle des heute immer mehr verbreiteten und praktischen USB-C-Anschlusses hier noch ein Micro-USB-Anschluss zu finden ist.

Das Galaxy S7 (Edge) ist eines der beliebtesten Modelle von Samsung / © NextPit

Fazit

Das gute alte Galaxy S7 hat noch nicht ausgedient. Leider beendet Samsung bald die Versorgung mit Sicherheits-Patches. Dann ereilt dem einst teuren und hochwertigen Smartphone das gleiche Schicksal wie so vielen Windows-7-Computern. Doch leider ist es nicht so einfach, stattdessen eine neuere Android-Version zu installieren. So wird das Gerät bald zum Einfallstor für Android-Malware. Online-Banking oder andere vertrauliche Inhalte sind dann potenziell nicht mehr – nun ja – vertraulich.

Das ist verdrießlich, schließlich wären Galaxy S7 und S7 Edge noch technisch konkurrenzfähig. Die meisten Anwender haben von neueren Modellen keinen kritischen Vorteil. Vor allem keinen, der den bis zu zehnfachen Preis rechtfertigt.

