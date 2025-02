Einsteiger-Smartphones bieten längst mehr als bloße Telefonie und Kurznachrichten. Vor allem Samsung bietet mit seiner A-Serie richtig spannende Geräte für den kleinen Geldbeutel. Die aktuellste Variante, das Samsung Galaxy A16 mit 256 GB Flash-Speicher, gibt es jetzt erstmals für weniger als 200 Euro. Ob sich das lohnt und wo Ihr das Schnäppchen bekommt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Beim Samsung Galaxy A16 handelt es sich um ein Smartphone für weniger als 200 Euro, das Ihr bis 2030 nutzen könnt. Doch auch neben dem guten Kosten-Nutzen-Faktor hat das Gerät einiges auf Lager. Vor allem das tolle 6,7-Zoll-Display in Verbindung mit einer variablen Bildwiederholrate kann überzeugen. Allerdings gibt es nur die 128-GB-Variante ohne Vertrag für weniger als 200 Euro. Für mehr internen Speicher müsst Ihr mit deutlich höheren Kosten rechnen – außer Ihr schaut gerade bei Gomibo vorbei.

Samsung Galaxy A16: So gut ist der Einsteiger wirklich

Der niederländische Shop bietet Euch derzeit nämlich die größere 256-GB-Version des Samsung Galaxy A16 zum Sparpreis an. Doch schauen wir zunächst, was das Gerät noch bietet. Neben dem bereits erwähnten Bildschirm, hat die Rückseite des Samsung-Smartphones eine schicke Rückseite im Taschenspiegel-Look erhalten und ist zudem nach IP54 zertifiziert. Hinzu kommt ein langes Update-Versprechen bis 2023, sowie das viel gelobte OneUI.

Ein Fingerabdrucksensor sitzt im An-Knopf und ist schön responsiv! / © inside digital / Benjamin Lucks

Anders als bei der Samsung Galaxy S25-Reihe setzt Samsung bei seiner Mittelklasse noch auf ein Exynos-SoC. Genauer gesagt handelt es sich um den Exynos 1300, der im 5-nm-Verfahren gefertigt wurde. Der Einsteiger-Prozessor bietet (im Falle des Gomibo-Deals) 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher.

Dank Bluetooth 5.3, 4G und WiFi 5 verbindet sich das A16 kabellos. Kabelgebunden gibt es immerhin noch USB 2.0. Größter Schwachpunkt ist leider die 50-MP-Hauptkamera, die bei Tageslicht durchaus gute Fotos schießt, aber bei Nacht stark nachlässt. Dafür bietet der 5.000-mAh-Akku ausreichend Power, um problemlos durch den Tag zu kommen. Wie gut (oder schlecht) das Handy wirklich ist, lest Ihr übrigens in unserem Test zum Samsung Galaxy A16.

Samsung-Smartphone ohne Vertrag unter 200 Euro

Wie bereits erwähnt gibt es die größere Speichervariante im Netz eigentlich ab 210 Euro. So zahlt Ihr, laut Preisvergleich, aktuell mindestens 214,87 Euro beim nächstbesten Händler. Allerdings könnt Ihr Euch die schwarze Version des A16 jetzt für gerade einmal 196 Euro* schnappen. Gomibo bietet Euch den Samsung-Einsteiger somit so günstig wie noch nie an und verspricht zudem eine Lieferung innerhalb der nächsten 1 bis 2 Werktage. Der Online-Shop verlangt allerdings noch einen Versand von 2,95 Euro.

Dennoch übersteigt der Preis nicht die 200-Euro-Marke. Dadurch bekommt Ihr ein brauchbares Einsteiger-Smartphone, das Ihr durchaus als Ersatz- oder Zweit-Gerät nutzen könnt zum richtig guten Kurs – und das alles ohne irgendwelche Mobilfunktarife. Möchtet Ihr noch weniger zahlen, gibt es die 128-GB-Version des Samsung Galaxy A16 aktuell bei Aldi für 149 Euro* am günstigsten. Der Discounter verlangt allerdings noch zusätzlich 5,95 Euro für den Versand.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy A16 4G interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu kostspieligeren Midrangern? Lasst es uns wissen!