SSD 2TB günstiger denn je: Sandisk Extreme Portable bei Amazon zum neuen Tiefstpreis

Wer eine externe SSD mit großer Kapazität sucht, bekommt die Sandisk Extreme Portable 2 TB jetzt zum neuen Tiefstpreis. Günstiger als bei Amazon ließ sich die SSD bislang noch nicht kaufen. Wir erläutern, was die Sandisk-SSD auszeichnet.

Lange musste man die schnöde alte Festplatte nutzen, um eine größere Menge an Daten von A nach B zu tragen, denn SSDs mit großer Kapazität waren schlichtweg zu teuer. Doch das hat sich inzwischen geändert. Wer einen externen Datenspeicher mit 2 TB sucht, bekommt die Sandisk Extreme Portable bei Amazon jetzt günstiger denn je. Die USB-SSD ist (noch) ab Lager lieferbar. Was die externe SSD von Sandisk auszeichnet, lest ihr hier.

Was bietet die SSD Sandisk Extreme Portable?

Die Sandisk Extreme Portable SSD zeichnet sich durch ihre hohe Speicherkapazität von 2 TB und die, verglichen mit einer Festplatte, schnelle Übertragungsgeschwindigkeit von 1.050 MB/s aus. Sie ist sowohl mit Windows- als auch Mac-Betriebssystemen kompatibel und besitzt eine robuste Bauweise, die stoß- und erschütterungsfest ist. Mit der IP55-Schutzklasse ist sie zudem wasser- und staubbeständig. Die integrierte AES-Verschlüsselung gewährleistet die Sicherheit der gespeicherten Daten.

Affiliate Angebot SanDisk Extreme Portable Mit 2 TB Speicher | Bis zu 1.050 MBit/s Lesegeschwindigkeit | Wasser- und Staubbeständig

Diese Eigenschaften machen die Sandisk Extreme Portable SSD zu einer zuverlässigen und vielseitigen externen Speicherlösung, insbesondere für unterwegs. Nachteilig ist jedoch, dass die SSD noch die Schnittstelle USB 1.1 nutzt. Die ist zwar kompatibel zu neueren Anschlüssen wie USB 3.0, kann aber nicht die volle Bandbreite nutzen. Amazon bietet die externe Sandisk-SSD mit 2 TB jetzt zum neuen Tiefstpreis an*. Inzwischen zahlt man nur noch 159,90 Euro für die Extreme Portable.

Weitere günstige SSD-Angebote bei Amazon

Abseits der externen SSD Sandisk Extreme Portable profitiert man bei Amazon derzeit noch von weiteren attraktiven SSD-Angeboten. Dazu gehören beliebte PS5-kompatible SSDs wie die WD Black SN850 und die Samsung 980 Pro, teilweise mit integriertem Kühlkörper. Wir haben die besten SSD-Deals bei Amazon nachfolgend zusammengestellt.