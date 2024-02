Saugroboter 200 € günstiger: eufy startet Vorverkauf des X10 Pro Omni!

Der Hersteller eufy hat mit dem X10 Pro Omni sein neues Premium-Modell vorgestellt und bietet Euch gerade einen Gutschein über 200 Euro, wenn Ihr Euch den Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation vorbestellt. Wie Ihr an den Gutschein kommt und wie gut sich der Putzteufel schlägt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Ein Saugroboter vereinfacht den Haushalt ungemein. Leider sind die Geräte häufig extrem kostspielig, wenn Ihr ein Premium-Modell mit Wischfunktion und autonomer Absaugstation möchtet. Dass es auch anders geht, beweist nun eufy mit dem X10 Pro Omni. Der Saugroboter kostet Euch in der unverbindlichen Preisempfehlungen 799 Euro und wird ab dem 20. März offiziell zum Verkauf angeboten. Allerdings könnt Ihr Euch eine Gutschein über 200 Euro sichern, wenn Ihr bereit seid, vorab 1 Euro zu investieren.

Affiliate Angebot eufy X10 Pro Omni Zahlt jetzt 1 Euro, um Euch einen 200-Euro-Gutschein zum Verkaufsstart zu sichern!

So gut ist der eufy X10 Pro Omni wirklich

Mit dem eufy X10 Pro Omni möchte der Hersteller den Branchenriesen Dreame und Ecovacs die Stirn bieten. Die Saugleistung von 8.000 Pa ist für diese Preisklasse eher unüblich. Zusätzlich wischt der Saugroboter tatsächlich Eure Böden. Dazu nutzt das Gerät zwei Wisch-Pads, die in der Basisstation mit kaltem Wasser gereinigt und anschließend mit heißer Luft getrocknet werden. Zusätzlich ist der Sauger mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel und lässt sich via Sprachbefehl bedienen.

Dank zwei rotierender Wischpads reinigt der eufy X10 Pro Omni auch hartnäckigen Schmutz. / © eufy

Die Navigation findet mittels KI statt, die Gegenstände erkennt und diese umfährt. Leider ist hier, wie schon beim Dreame L20 Ultra (zum Test) nur eine Seitenbürste verbaut. Die eufy-App ist gewohnt immersiv und lässt sich leicht bedienen. Nachdem eine Karte eingerichtet wurde, könnt Ihr dort unter anderem problemlos Reinigungspläne festlegen. Das Datenblatt sieht für knapp 600 Euro wirklich spannend aus. Wie gut sich der Saugroboter in der Praxis schlägt, bleibt allerdings abzuwarten.

Den eufy X10 Pro Omni mit 200 Euro Rabatt vorbestellen

Möchtet Ihr in die Welt der Premium-Saugroboter eintauchen, bietet sich die Vorbesteller-Aktion des Herstellers an. Denn hier könnt Ihr Euch einen Gutschein über 200 Euro sichern. Somit zahlt Ihr nur noch 599 Euro, statt der UVP von 799 Euro. Allerdings gibt es den Coupon nicht umsonst. Denn auf der Aktionsseite zum X10 Pro Omni* müsst Ihr auf den entsprechenden Link klicken und jetzt 1 Euro zahlen. Ihr erhaltet dann bis zum Verkaufsstart am 20. März einen Gutschein, den Ihr bei Amazon oder eufy einlösen könnt.

Die Aktion gilt noch bis zum 04. März. Ihr könnt den Sauger auch danach noch vorbestellen, allerdings gibt es vom 05. März bis zum offiziellen Launch dann nur noch einen Gutschein über 100 Euro. Bedenkt zudem, dass der Gutschein 09. April verfällt und pro Kauf nur ein Gutschein einlösbar ist. Außerdem gilt die Aktion nur in Deutschland.

Lohnt sich die Aktion von eufy?

Im direkten Vergleich zu Dreame und Ecovacs muss sich der eufy X10 Pro Omni nicht verstecken. Das Datenblatt verspricht einen echten Premium-Saugroboter mit integrierter Wischfunktion und (fast) autonomer Absaugstation. Gerade die hohe Saugleistung lässt hoffen, dass der Sauger ein echter Geheimtipp wird. Für 599 Euro macht Ihr bei diesem Deal jedoch nichts falsch.

Was haltet Ihr von der Aktion? Seid Ihr bereit 1 Euro zu investieren, um zu einem späteren Zeitpunkt 200 Euro in Form eines Gutscheins zu erhalten? Lasst es uns wissen!