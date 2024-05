Schnäppchen bei Netto: Dieser 4K-Fernseher ist gerade unschlagbar günstig

Ab sofort könnt Ihr bei Netto einen 4K-UHD-Fernseher zum Top-Preis kaufen. Ausgestattet mit einem 55 Zoll großen Panel richtet er sich an Menschen, die einen erschwinglichen Fernseher suchen, der keine zu üppigen Ausmaße hat.

Günstige Fernseher im Großformat sind insbesondere vor sportlichen Großereignissen eine gern gehandelte Ware. Und weil zwei davon – die Fußball–Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Sommerspiele in Paris – kurz bevorstehen, verwundert es wenig, dass Netto Marken-Discount mit einem neuen TV-Schnäppchen um die Gunst von zahlreichen Kunden wirbt. Ab sofort ist nämlich im Onlineshop von Netto ein Android-Smart-TV von Telefunken zum Spitzenpreis erhältlich.

Affiliate Angebot Telefunken XU55AN754M

Das bietet Euch der 4K-Fernseher von Telefunken

Der Telefunken-Fernseher XU55AN754M bietet ein 55 Zoll großes LED-Display mit 4K-UHD-Auflösung (3.890 x 2.160 Pixel) im 16:9-Format. Verschiedene Technologien zur Bildoptimierung (HDR, HLG, Micro Dimming) sind ebenso an Bord wie Dolby Atmos für einen klaren Ton über die 2 x 10 Watt starken Stereo-Lautsprecher. Zur weiteren Ausstattung gehören drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse sowie ein LAN-Port und integriertes WLAN, um den Fernseher mit dem Internet verbinden zu können. Dann habt Ihr auch die Möglichkeit, aus dem Google Play Store viele Apps herunterzuladen, die Ihr ebenfalls schon von Eurem Smartphone oder Tablet PC kennt. Dazu zählen unter anderem natürlich ebenso Streaming-Apps für Netflix, YouTube und viele mehr. Auch an einer Bluetooth-Schnittstelle fehlt es diesem Fernseher nicht.

Ein integrierter Media-Player und Internet-Browser, ein spezieller Gaming-Modus und eine Kindersicherung runden das breite Angebot an verfügbaren Extras ab. Und natürlich ist auch der Google Assistant für die Sprachsteuerung an Bord. Den Stromverbrauch im SDR-Modus gibt Telefunken mit 64 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Schaltet Ihr HDR ein, erhöht sich der Strombedarf im gleichen Zeitraum auf 123 kWh.

Preis-Check: So gut ist der Netto-Deal wirklich

Und der Preis? Der liegt eigentlich bei knapp 460 Euro. Das ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers, den Netto in seinem Webshop angibt. Gegenwärtig werden davon 19 Prozent abgezogen, was den Preis auf knapp 370 Euro drückt. Ein echtes Top-Angebot. Denn der Preisvergleich zeigt, dass kein anderer Onlineshop den Telefunken-Fernseher gegenwärtig günstiger anbietet. Auch, weil Netto nur 5,95 Euro Versandkosten berechnet. Die Lieferzeit liegt bei circa sechs Werktagen.

Kurzum: Ihr sucht ein erschwingliches TV-Schnäppchen mit ordentlicher Größe, möchtet aber keinen Riesen-Fernseher in Eurem Wohnzimmer aufstellen? Dann ist dieses TV-Angebot von Netto für Euch genau richtig.

Affiliate Angebot Telefunken XU55AN754M

Was meint Ihr: Lohnt sich der 4K-Fernseher zu diesem Preis oder greift Ihr lieber zu einem Modell von Samsung, LG und Co.? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!